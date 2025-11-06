Koldo asegura que Begoña Gómez tuvo un papel clave en el rescate de Air Europa: "Javier Hidalgo dijo que había que compensarle con un millón"

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha asegurado en una entrevista en 'ok diario' que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, tuvo un papel clave en el rescate de Air Europa. Según asegura Koldo García él presenció cómo Javier Hidalgo decía que "había que compensar con un millón a Begoña Gómez". Cuenta Koldo en la entrevista que el rescate fue "muy intenso". Además, ha indicado que estuvo entre 16 o 20 ocasiones en casa de la familia Hidalgo para intentar "resolver esta situación".