Koldo asegura que Begoña Gómez tuvo un papel clave en el rescate de Air Europa: "Javier Hidalgo dijo que había que compensarle con un millón"

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha asegurado en una entrevista en 'ok diario' que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, tuvo un papel clave en el rescate de Air Europa. Según asegura Koldo García él presenció cómo Javier Hidalgo decía que "había que compensar con un millón a Begoña Gómez". Cuenta Koldo en la entrevista que el rescate fue "muy intenso". Además, ha indicado que estuvo entre 16 o 20 ocasiones en casa de la familia Hidalgo para intentar "resolver esta situación".
Perro sanxe dimisión!!
Vivaerpsoe manquerobe
B) En cuanto a la puta gilipollez de tu última frase. Si quieres te enlazo comentarios míos diciendo que el PSOE es un partido de ladrones e incluso terroristas de estado, al que no votaría ni aunque me apunten con una pistola.
Solo tienes que pedirlo y te los muestro.
Así que vete a contarle mierdas a otro.
Por qué?
Cuanto nos ha costado?
Alguien se llevó alguna mordida? De cuanto y donde está?
El problema es que parece que hubo algo turbio en el proceso, que sería lo que este hombre está intentando utilizar como cupón de salida de la cárcel.
Bueno, pues que se investigue y se saque todo lo que haya si es que hay algo.
¿O no se debe investigar si podría perjudicar al número uno?
Investiguemos, ¿no?
Como se investiga una simple afirmación como esa??
Ya lo he dicho antes, que busquen ese millón.
Que busquen ese millón. Mientras no lo encuentren no es una noticia, es mierda. Prensa del corazón
Bueno, si lo entiendo. Se ha devuelto TODO el rescate y no se perdió ni un céntimo.
Tenéis que ir cambiando el argumentario.
Hay que investigar lo que afirma esta persona, a ver si es verdad y nos hace un favor a todos. Y si es mentira, pues ya se demostrará.
Que veis corrupción en pagar con tarjeta de la empresa un ticket de parking un día que se aparcó para arreglar una cosa personal en el banco; pero no tenéis problemas en los que literalmente dicen que "mentir no es delito".
Defendiendo a corruptos los que venían a acabar con la corrupción, que penita dan
Claaaaaaro claro, todo transparente, "se ha instado a Peinado"
Tu eres de los que piensan que el juez Garzón lo hizo todo bien no? Y los GAL tambíen bien no? Porque el fin justifica los medios
Sois taaan tiernos
Cuanto le ha costado ese rescate al erario público ?
0
Que investiguen el rescate
www.20minutos.es/noticia/4701452/0/la-justicia-europea-sentencia-que-e
www.abc.es/espana/audiencia-madrid-anula-decision-juez-peinado-pedir-2
Cuando gobierne el PP, todo mágicamente se terminará.
Curioso la derecha que ultradefiende la empresa se rasgue las vestiduras cuando lo hacen otros.
Todo esto en el supuesto que Begoña tenga algo que ver que lo dudo mucho
Pero algunos no lo entienden
A lo mejor el señor de Ikea pasó por su casa.
Yo por otra parte me fijaría más en lo que le estén ofreciendo a Koldo y quien lo está haciendo ...
Igual es casualidad, pero a saber.
www.rtve.es/noticias/20251106/air-europa-turkish-airlines-anticipa-can
www.20minutos.es/nacional/defensa-precisa-que-los-aviones-entrenamient