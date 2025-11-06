edición general
Koldo asegura que Begoña Gómez tuvo un papel clave en el rescate de Air Europa: "Javier Hidalgo dijo que había que compensarle con un millón"

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha asegurado en una entrevista en 'ok diario' que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, tuvo un papel clave en el rescate de Air Europa. Según asegura Koldo García él presenció cómo Javier Hidalgo decía que "había que compensar con un millón a Begoña Gómez". Cuenta Koldo en la entrevista que el rescate fue "muy intenso". Además, ha indicado que estuvo entre 16 o 20 ocasiones en casa de la familia Hidalgo para intentar "resolver esta situación".

#9 Leon_Bocanegra
Maldito gobierno. Rescatando una empresa con lo que eso supone para los trabajadores... Y encima recuperando el dinero invertido y con intereses.

Perro sanxe dimisión!!
9 K 100
#13 vGeeSiz
#9 tragaderas nivel 99
4 K 40
#14 Leon_Bocanegra
#13 boooom zasca! Joder tío, me has hundido.
3 K 42
#17 vGeeSiz
#14 no, te he señalado como lo que eres, un estómago agradecido más.

Vivaerpsoe manquerobe xD xD
2 K 19
#21 Leon_Bocanegra
#17 A) sabes quién son estómagos agradecidos en este caso? Los trabajadores de air europa que tiene trabajo para llenar el estómago.

B) En cuanto a la puta gilipollez de tu última frase. Si quieres te enlazo comentarios míos diciendo que el PSOE es un partido de ladrones e incluso terroristas de estado, al que no votaría ni aunque me apunten con una pistola.
Solo tienes que pedirlo y te los muestro.
Así que vete a contarle mierdas a otro.
5 K 66
#23 vGeeSiz
#21 pues te ha faltado tiempo aquí para defender a Begoñita xD xD
2 K 13
#25 Leon_Bocanegra
#23 a Begoña ni la he mencionado. No me cuentes tus películas.
2 K 39
#38 chavi *
#13 Algun otro argumento?.Hubiera sido mejor para todos que no la rescataran ?
Por qué?
Cuanto nos ha costado?
Alguien se llevó alguna mordida? De cuanto y donde está?
0 K 12
DrEvil #22 DrEvil *
#9 El problema no es que se rescate una empresa.
El problema es que parece que hubo algo turbio en el proceso, que sería lo que este hombre está intentando utilizar como cupón de salida de la cárcel.

Bueno, pues que se investigue y se saque todo lo que haya si es que hay algo.
¿O no se debe investigar si podría perjudicar al número uno?
1 K 19
#27 Leon_Bocanegra
#22 si, ya están investigando esto desde no se cuando. Y siguen sin tener nada.
0 K 8
#39 chavi
#22 Define "algo turbio". Tienes algo concreto?
0 K 12
DrEvil #44 DrEvil
#39 Yo no, Koldo parece creer que sí. Que pasó algo y que había que darle un millón en compensación.
Investiguemos, ¿no?
0 K 8
#45 chavi
#44 Que sugieres investigar exsctamente?

Como se investiga una simple afirmación como esa??

Ya lo he dicho antes, que busquen ese millón.
0 K 12
DrEvil #46 DrEvil
#45 Yo le ofrecería una reducción de pena por cada caso que pueda demostrar. Así igual empiezan a aflorar cosas.
0 K 8
#49 chavi *
#46 Bueno, a ver si no se la están ofreciendo por cada titular que pueda dar...

Que busquen ese millón. Mientras no lo encuentren no es una noticia, es mierda. Prensa del corazón
0 K 12
#48 Jatetu
#9 Maldito Ábalos. Sacando a las prostitutas de la calle y dándoles un trabajo...!
0 K 6
frankiegth #3 frankiegth *
#0. Dudo mucho que durante la pandemia la mayoría de paises no se viera en la obligación de rescatar a sus empresas de aviación comercial, pero en España matraca y matraca con el rescate de "Air Europa". A Begoña Gómez se le pretende dar una importancia en estos temas que no tiene. El peso de rescatar una compañia aerea de la quiebra no es posible que recaiga sobre la esposa de un presidente, si acaso recae en que la quiebra de una compañia aerea por causa de una pandemia puede ser una peor opción económica que el hecho de rescatarla y recuperar pasada la pandemia ese rescate.
7 K 94
#35 chavi
#3 Lo que no entiendo es que si hay dudas no examinen con lupa ese rescate a ver si hay alguna irregularidad o si se perdió algún dinero por el camino....

Bueno, si lo entiendo. Se ha devuelto TODO el rescate y no se perdió ni un céntimo.
1 K 21
pedrario #50 pedrario
#35 ¿El argumento es que haciendo desviación de poder para que las empresas de los amigos vayan bien consiguen hacer que las empresas de amigos vayan bien?
0 K 12
#10 egon_
#8 Cuando el juez Peinado encuentre algo sobre la mujer del presidente cambiaremos el argumentario.
7 K 84
Sandilo #11 Sandilo
#10 Ya lo ha encontrado por eso la ha imputado 5 veces.
4 K 0
iñakiss #1 iñakiss
Ahora va a tener más credibilidad un relato de un delincuente que está contra las cuerdas y busca desesperadamente una salida, que cualquier investigación sería. Dice que hidalgo le dijo que… es tan..:irrelevante.
5 K 73
Sandilo #8 Sandilo
#1 La mujer de Sánchez suma ya 5 imputaciones además que Koldo es del círculo íntimo de Sánchez así que algo sabrá.

Tenéis que ir cambiando el argumentario.
7 K 29
iñakiss #24 iñakiss
#8 me gusta argumentar con datos, el argumentario que utilizas, esas imputaciones, y trabajo en el sector que me tocó muy de cerca el rescate de Air Europa y plus ultra, es humo, pero oye que bien suena, a algun idiota engañáis y todo.
2 K 32
Eibi6 #47 Eibi6
#8 alguna prueba por ahora? Además de una entrevista de un delincuente?
0 K 9
DrEvil #16 DrEvil
#1 Igual la sociedad se podría beneficiar de poner a los delincuentes en situación límite. Así se puede conseguir que en su desesperación por una salida nos den a un pez más grande, que podría ser lo que está pasando aquí.
Hay que investigar lo que afirma esta persona, a ver si es verdad y nos hace un favor a todos. Y si es mentira, pues ya se demostrará.
0 K 8
Andreham #18 Andreham
#1 Esto es exactamente lo mismo que se decía de Barcenas, btw.
0 K 8
#31 Borgiano
#1 Comando "salvar al soldado Sánchez" al rescate.
1 K 19
Expat_Guinea_Ecuatorial #40 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 no tan fuerte, iñakiss
0 K 11
Andreham #19 Andreham
#15 A ver, algunos también sois para daros de comer aparte.

Que veis corrupción en pagar con tarjeta de la empresa un ticket de parking un día que se aparcó para arreglar una cosa personal en el banco; pero no tenéis problemas en los que literalmente dicen que "mentir no es delito".
5 K 63
#20 vGeeSiz
#19 no, no proyectes tus fobias
1 K 20
#5 vGeeSiz
3 estómagos agradecidos en los comentarios, a ver cúantos más hay...

Defendiendo a corruptos xD xD xD los que venían a acabar con la corrupción, que penita dan
6 K 48
Ratoncolorao #12 Ratoncolorao
#5 Teniendo en cuenta que Air Europa ha devuelto todo lo que se le dio y que incluso se ha instado a Peinado a que se olvide del tema...¿Dónde dices que estuvo la corrupción?
7 K 83
#15 vGeeSiz
#12 xD xD xD

Claaaaaaro claro, todo transparente, "se ha instado a Peinado" xD

Tu eres de los que piensan que el juez Garzón lo hizo todo bien no? Y los GAL tambíen bien no? Porque el fin justifica los medios xD xD

Sois taaan tiernos
2 K 19
#36 chavi
#15 Claaaro. Es todo muy turbio.

Cuanto le ha costado ese rescate al erario público ?

0

Que investiguen el rescate
0 K 12
powernergia #26 powernergia
Ahí siguen, dándole vueltas a lo de AirEuropa.

www.20minutos.es/noticia/4701452/0/la-justicia-europea-sentencia-que-e

www.abc.es/espana/audiencia-madrid-anula-decision-juez-peinado-pedir-2

Cuando gobierne el PP, todo mágicamente se terminará.
3 K 45
Kantinero #29 Kantinero
Rescatar bancos es bueno, rescatar compañías aéreas no porque lo dice la derecha.

Curioso la derecha que ultradefiende la empresa se rasgue las vestiduras cuando lo hacen otros.

Todo esto en el supuesto que Begoña tenga algo que ver que lo dudo mucho
2 K 33
#42 chavi
#29 Rescatar una compañia y que te devuelva el crédito con intereses, bueno. Rescatar los bancos y que nos cueste 100000 millones de euros, malo. Malísimo.

Pero algunos no lo entienden
0 K 12
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
:popcorn: :popcorn: :popcorn: un no parar, va a faltar soto del real para juntar tamaña piara
2 K 26
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Ese miente mas que habla, un topo de la GC metido para mentir y sacar bulos.
0 K 20
Ze7eN #43 Ze7eN
Lo que habría que investigar es lo que Eduardo Inda y OK Diario han pagado a este corrupto para verter acusaciones sin prueba alguna.
0 K 19
#2 Martillo_de_Herejes
Pues que aporte el audio de la conversación.
1 K 17
#30 chavi *
Bueno, que encuentren ese millón.

A lo mejor el señor de Ikea pasó por su casa.

Yo por otra parte me fijaría más en lo que le estén ofreciendo a Koldo y quien lo está haciendo ...
1 K 15
#32 chavi
Suma 5 idioteces del juez completamente ridículas
1 K 15
#34 poxemita
Koldo y Abalos hablan de Air Europa, Air Europa vende parte de su accionariado a Turquía y España compra aviones de entrenamiento a Turquía.

Igual es casualidad, pero a saber.

www.rtve.es/noticias/20251106/air-europa-turkish-airlines-anticipa-can

www.20minutos.es/nacional/defensa-precisa-que-los-aviones-entrenamient
0 K 14
wata #28 wata
La cuestiones...¿Ha cobrado Koldo de OkDiario? Porque me parece a mí que cobrando algunos cantan hasta la Traviata.
1 K 13
#41 chavi
#28 Ha recibido alguna promesa de "favores" de otro tipo?
0 K 12
#33 chavi
Qué ha encontrado exactamente?
0 K 12
#7 Cincocuatrotres *
Estamos rodeados de mierda por todas partes, estos que están en la cárcel saben mucho y van a cantar la Traviata, si tú estiras por allí y yo estiro por aquí... Menudo país corrupto que tenemos, eso sí dan muchas subvenciones a sus medios,
0 K 8
#37 chavi
#7 No se lo que "saben" pero para que valga algo lo que canten tienen que enseñar la partitura
0 K 12

