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Jurado en EU declara culpables a Meta y YouTube por causar adicción en menores

Jurado en EU declara culpables a Meta y YouTube por causar adicción en menores

Un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles culpables a Meta y Youtube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales y por la que tendrán que pagar una indemnización de 3 mil millones de dólares.

| etiquetas: meta , youtube , sentencia , addicción , menores
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8 comentarios
19 4 0 K 225 actualidad
efectogamonal #2 efectogamonal *
Instagram activa por defecto el micrófono sin que lo sepan sus usuarios, recopilando todas las conversaciones, para ofrecerles productos especificos tras haber vendido todos esos datos a terceros {0x1f525}
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Bapho #3 Bapho *
Excelente ejemplo.
Si la coca no provocará sus efectos perjudiciales para la salud y su adiccion estaría prohibida?
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#8 eqas
Por favor, hablando en español, EU es Europa. Estados Unidos es EEUU, o USA en inglés.
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efectogamonal #5 efectogamonal *
#4 Meta has lost the first of three child safety trials it’s facing this year after a jury in a New Mexico state court found that the social media giant’s platforms do not effectively protect kids from child exploitation.

Un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles culpables a Meta y Youtube de perjudicar la salud mental de menores.

Son distintas, es otro juicio diferente {0x1f525}
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
desde cuándo Meta y YouTube son responsables de cuidar de los hijos que los padres no quieren cuidar? Ejemplo: si un niño de 3 años es ingresado por sobredosis de cocaína la culpa es de los fabricantes de la coca o se le quita la custodia a los padres y a tomar por culo? (pues con esto debería ser igual, porque está comprobado que el efecto en el cerebro es el mismo que el de sustancias como la cocaína, y que se sepa, no está entre los deberes de los fabricantes de cocaína cuidar de los hijos que los padres no quieren cuidar, verdad? pues eso)
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#6 Eukherio
Al final le dan la razón a los que son favorables a prohibir las redes sociales a menores. Si no pueden o no quieren controlar el uso que le dan los menores no quedará otra que multarlas o prohibírselas a los menores.
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Tito_Keith #7 Tito_Keith
Por eso, si vendes droga y te pillan te condenan por tráfico y por delito contra la salud pública. O sea, que sí condenan al que vende.
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menéame