Jurado en EU declara culpables a Meta y YouTube por causar adicción en menores

Un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles culpables a Meta y Youtube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales y por la que tendrán que pagar una indemnización de 3 mil millones de dólares.
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Si la coca no provocará sus efectos perjudiciales para la salud y su adiccion estaría prohibida?
Un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles culpables a Meta y Youtube de perjudicar la salud mental de menores.
Son distintas, es otro juicio diferente