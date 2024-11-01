Meta pierde el juicio tras argumentar que la explotación infantil era "inevitable" en sus aplicaciones [ENG]

Meta ha perdido el primero de los tres juicios por protección infantil a los que se enfrenta este año, luego de que un jurado en un tribunal estatal de Nuevo México dictaminara que las plataformas del gigante de las redes sociales no protegen eficazmente a los niños de la explotación infantil. El martes, el jurado deliberó durante solo un día antes de acordar que Meta debe pagar 375 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por violar las leyes estatales de protección al consumidor y engañar a los padres sobre la seguridad de...