·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11245
clics
La prostitución del feminismo (o el "sólo soy una chica" dicho con palabras modernas)
7046
clics
MALEMÁTICAS CCXCI: el repelente niño Vicente de VOX está suspenso en matemáticas
7112
clics
El emoji más usado en twitter en cada país del mundo [mapa] [ENG]
5258
clics
Así no se pone el lacito
6864
clics
Madrid no es como Tokio
más votadas
629
Tenemos los resultados de la mamografía: es privatización
442
Sánchez invitado a la firma entre Israel y Hamás
360
Xaime da Pena, el abogado de Desokupa y Vito Quiles, ha sido condenado por un delito de amenazas continuadas y delito continuado de vejaciones injustas
687
El vídeo de Miguel Ángel Rodríguez donde reconoce al juez que se inventó que el fiscal general retiró el pacto por “órdenes de arriba”
540
Este es el informe sobre las residencias de Ayuso que nadie en el PP quiere que leas: “La situación es crítica”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
23
meneos
24
clics
Julio Llamazares: "Muchos jóvenes dicen por ignorancia que la guerra o la dictadura no fueron para tanto"
El escritor sigue en 'El viaje de mi padre' el recorrido de su progenitor como recluta en la Guerra Civil desde las montañas de León hasta el mar
|
etiquetas
:
guerra
,
dictadura
,
república
19
4
0
K
250
cultura
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
19
4
0
K
250
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
jjmf
Han pasado ya 85 años de la guerra y 50 de la dictadura. Lo raro es que haya jóvenes que les importe más la guerra civil y la dictadura que el paro, los salarios de mierda y el precio de los coches, los alquileres y de la vivienda.
2
K
36
#4
diablos_maiq
#3
tal vez sea que ven una relación...
0
K
12
#11
Malinke
#3
no tiene porque importarles más, pero pueden darse cuenta que los partidos que echan de menos aquellos años o que les interesa olvidar, son los que menos soluciones dan para bajar el paro, no votan subir salarios y no hacen nada para que bajen alquileres y el precio de la vivienda.
2
K
38
#14
HeilHynkel
#3
Menos a los blaqueadores de la dictadura, les debería importar porque los nostálgicos de la misma buscan un retroceso en los derechos de todos.
Pero tenemos a toda la fachasfera diciendo que no es para tanto.
1
K
32
#5
Aguarrás
Y sin ser tan tan jóvenes...
Tengo algún familiar albañil, emparejado con latinoamericana, divorciado, con una de sus hijas lesbiana... ¡Y gritando viva Franco!.
Mucho idiota es lo que hay.
1
K
26
#6
tromperri
Simples que se imaginan en el lado de los ganadores.
Ignorando que nada garantiza la victoria y que ellos probablemente serían carne de cañón.
1
K
24
#8
Torrezzno
*
Para los jóvenes la guerra civil está igual de lejos que las guerras carlistas o la guerra del golfo. Algo antidiluviano. Al igual que para mi la pérdida de Cuba o la segunda república me resultaba. Algo que tienes que estudiar para un examen.
La historia avanza inexorablemente. Pretender lo contrario es ir contra natura
0
K
20
#1
JackNorte
Hay varios tipos de ignorancia, esta des de primer mundo y con todos los recursos para informarse que no se usan.
1
K
19
#10
Torrezzno
#1
a lo mejor se informan sobre otros temas y seria igual de lícito
0
K
20
#13
JackNorte
*
#10
Si , esa seria la version optimista, pero tiendo a pensar que la mayoria de la gente tiene el mismo procedimiento para acercarse a cualquier tema.
Asi que se acercaran incluso a sus temas de interes de la misma forma. Algo de informacion erronea les llega, porque opinan, asi que siento ser pesimista, pero creo que se informaran igual del resto de temas , ioncluso de los que les interese.
Por eso la realidad es la que es y no es otra. No es casual que la gente se informe actualmente asi tambien sea dicho.
0
K
12
#12
Dragstat
*
#1
Es que no hace falta ni informarse, solo con unir los dos puntos con una línea sabes que si hay guerra y eres joven ya puedes tener dinero y contactos para librarte, sobre todo en un país como España donde la edad media de la población es 45 años. Para casi 50 millones de habitantes los primeros que irían son los hombres entre 19 a 25 años, de esos hay solo 2,5 millones, esas son muchas papeletas.
0
K
20
#7
reithor
Para integrarse en una manada , si lo que se dice en los institutos es " vota a ppox, no seas maricón". Ya lo decía Ignatius, los ultraderechistas nos han robado el punk.
0
K
11
#9
antesdarle
La lluvia amarilla es de mis libros favoritos. Julio Llamazares es un autor que poco se ha hablado de su genialidad.
0
K
10
#2
DayOfTheTentacle
1) no lo vivieron
2) la guerra y post guerra no fue igual para todos, dependiendo del bando y clase social.
Mucha gente perdió familiares en ambos bandos, otros no perdieron y hasta mataron y otros al revés.
Es difícil ser imparcial en algo tan emocional, y eso se cuenta de padres a hijos.
Por otro lado están los mitos como que antes se vivía mejor pq patatas.
0
K
10
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Menos a los blaqueadores de la dictadura, les debería importar porque los nostálgicos de la misma buscan un retroceso en los derechos de todos.
Pero tenemos a toda la fachasfera diciendo que no es para tanto.
Tengo algún familiar albañil, emparejado con latinoamericana, divorciado, con una de sus hijas lesbiana... ¡Y gritando viva Franco!.
Mucho idiota es lo que hay.
Ignorando que nada garantiza la victoria y que ellos probablemente serían carne de cañón.
La historia avanza inexorablemente. Pretender lo contrario es ir contra natura
Asi que se acercaran incluso a sus temas de interes de la misma forma. Algo de informacion erronea les llega, porque opinan, asi que siento ser pesimista, pero creo que se informaran igual del resto de temas , ioncluso de los que les interese.
Por eso la realidad es la que es y no es otra. No es casual que la gente se informe actualmente asi tambien sea dicho.
2) la guerra y post guerra no fue igual para todos, dependiendo del bando y clase social.
Mucha gente perdió familiares en ambos bandos, otros no perdieron y hasta mataron y otros al revés.
Es difícil ser imparcial en algo tan emocional, y eso se cuenta de padres a hijos.
Por otro lado están los mitos como que antes se vivía mejor pq patatas.