·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10656
clics
¿Por qué... no nos estamos preparando?
6876
clics
Sopa de ajo
4209
clics
Lo que no sale en televisión es lo importante
4643
clics
«Me tuvo horas chupándole el ano y el pito»: los sobrecogedores testimonios de las exempleadas de Julio Iglesias
3560
clics
Un conductor se niega a pagar el peaje del Huerna porque le "obligaron" a desviarse: "¿Me puede abrir la barrera?"
más votadas
765
Un conocido informático descubre los contratos del Gobierno de Ayuso a los medios de derecha y extrema derecha, uno por uno: consulta aquí la lista
674
Denuncian que Madrid juzga "en diferido" las causas que afectan al PP: "Quien tiene madrina, se bautiza"
655
Gigantes tecnológicos estadounidenses se alían con la extrema derecha europea para eliminar las normas de la UE [ENG]
519
Investigación: Ayuso desvió en 2022 otros 191 millones de las residencias para pagar facturas de la sanidad privatizada
300
“Está claro que Trump quiere conquistar Groenlandia”, asegura Dinamarca tras la reunión en la Casa Blanca
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
65
clics
Julio Iglesias rompe su silencio en un comunicado en el que niega las acusaciones de sus extrabajadoras: "Nunca había sentido tanta maldad"
El cantante ha asegurado que va a emplear sus "fuerzas" en defenderse "para que la gente conozca toda la verdad ante un agravio tan grave"
|
etiquetas
:
julio
,
iglesias
,
silencio
,
comunicado
11
0
0
K
114
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
0
0
K
114
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
lonnegan
*
Hacer que te chupen el culo toda la noche por un sueldo que nada tiene que ver con eso si que es maldad. Hay mujeres dispuestas a hacer lo que tu quieres pero te cobran por horas, tio rata, que estás podrido de dólares y no has querido pagar a profesionales del sexo, putas. Lo que tu has hecho es forzar a alguien, violador.
6
K
77
#7
UsuarioXY
#4
ahí ahí, que se entere bien el tío ese. La presunción de inocencia? Nooo que es un tío, de eso no gastamos aquí.
Saquen más antorchas!
5
K
29
#8
lonnegan
*
#7
Ayer su amigo, el del dúo dinámico que aún vive, dijo en la tele que había hablado con Julio Iglesias y que le dijo que había habido consentimiento. En serio? jojojo. No ha negado las relaciones y me tengo que creer que eran consentidas? con un viejo? por un sueldo? venga... que salga y diga que les pagaó tanto y tanto por follar, pero eso no lo hará porque no puede
3
K
23
#11
ewok
#8
¿Quién? ¿El de "15 años tiene mi amor"?
1
K
20
#14
Raúl_Rattlehead
*
#11
el mismo. La apología de la pedofilia y el abuso sexual crea grandes amistades.
1
K
20
#16
lonnegan
#11
Si, ese
1
K
22
#12
Raúl_Rattlehead
#7
no ha negado las acusaciones de mantener relaciones sexuales, lo que ha negado es la falta de consentimiento. Yo creo en la presunción de inocencia de cualquiera hasta que se demuestre lo contrario y también tengo mis sospechas personales, no es incompatible una cosa con la otra. A ver si va a ser culpa del resto que el rancio esté llame relación consentida a tener pornochachas que no firman para eso y lo descubren sobre la marcha.
0
K
8
#13
intotheflow
*
#7
La presunción de inocencia es para los juzgados.
Este señor, como muchos otros y otras antes que él, enfrenta ahora mismo un juicio social paralelo. Ni siquiera él con todo su dinero puede evitar que el público se forme una opinión sobre su caso... y esta opinión no se forma en el vacío; se forma mediante códigos sociales, morales, éticos y de reputación, no por las reglas procesales de un juicio. Por desgracia para él, la hemeroteca está en su contra; sus prácticas cuestionables con el servicio están recogidas incluso en libros.
0
K
7
#17
El_empecinado
#13
Y llamar a alguien "agresor sexual" en una red social o medio público sin que haya sido condenado por ese delito también es para los juzgados, concretamente para la sala de lo penal por ser un delito de difamación.
0
K
7
#15
El_empecinado
#4
¿Ya se ha demostrado que es verdad lo que dicen?
0
K
7
#1
candonga1
Te había mirado antes tus acciones?
0
K
20
#2
David_Ballesteros
#1
No tu sería antes que fuera ella?
0
K
6
#5
bol
#2
Es, es.
0
K
6
#3
Raúl_Rattlehead
*
"Nunca había sentido tanta maldad"
Dijo el hijo de la gran puta que lleva décadas colaborando con la CIA y haciéndose amigo de la mayor basura de este mundo. Que asco da el puto sofá de cuero viejo este.
1
K
18
#6
Rixx
Es una conspiración dirigida por Pedro Sánchez, ha apostillado el cantante.
1
K
15
#10
drocab2012
Florentino annus horribilis: Julito exportero del Madrit acusado de agresión sexual, Asencio, exlateral acusado de difundir pornografía infantil...
1
K
15
#9
Natxelas_V
Bienvenido a la política, Julito.
0
K
7
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Saquen más antorchas!
Este señor, como muchos otros y otras antes que él, enfrenta ahora mismo un juicio social paralelo. Ni siquiera él con todo su dinero puede evitar que el público se forme una opinión sobre su caso... y esta opinión no se forma en el vacío; se forma mediante códigos sociales, morales, éticos y de reputación, no por las reglas procesales de un juicio. Por desgracia para él, la hemeroteca está en su contra; sus prácticas cuestionables con el servicio están recogidas incluso en libros.
Dijo el hijo de la gran puta que lleva décadas colaborando con la CIA y haciéndose amigo de la mayor basura de este mundo. Que asco da el puto sofá de cuero viejo este.