La defensa de Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, a Julio Iglesias: "Si te violan durante meses y no denuncias, no es violación sino una relación consentida"

Ramón Arcusa, integrante del Dúo Dinámico y amigo cercano de Julio Iglesias salió en defensa del cantante en 'El programa de Ana Rosa' y en el programa 'Y ahora Sonsoles'. "Tú no puedes tener una relación de violación durante meses, semanas o el tiempo que fuera. Si esto sigue día tras día, ya no es una violación ni un acoso, sino una relación consentida que se ha sacado de madre", dijo.