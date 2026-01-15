edición general
La defensa de Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, a Julio Iglesias: "Si te violan durante meses y no denuncias, no es violación sino una relación consentida"

Ramón Arcusa, integrante del Dúo Dinámico y amigo cercano de Julio Iglesias salió en defensa del cantante en 'El programa de Ana Rosa' y en el programa 'Y ahora Sonsoles'. "Tú no puedes tener una relación de violación durante meses, semanas o el tiempo que fuera. Si esto sigue día tras día, ya no es una violación ni un acoso, sino una relación consentida que se ha sacado de madre", dijo.

etiquetas: ramón , arcusa , julio , iglesias , violación , relación
#6 kkculopis
15 años tiene mi amor... No hay más preguntas señor juez
woody_alien #10 woody_alien
#6 Cuando salió esa canción la edad de consentimiento sexual y matrimonial eran 13 años :-D
#12 poxemita
#6 y si su amor es su prima tampoco sería delito.
javibaz #3 javibaz
No digo lo que pienso de este despojo humano porque acabo en la cárcel.
#7 soberao *
#3 Esto es como la "geopolítica moderna" que el delito depende de quien lo comete. Si es Rusia se le echa de Eurovisión y se le sanciona pero si es Israel entonces "genocidio no es" y son "el ejército con más moral del mundo" y la "única teocracia democrática" de la zona, que quede claro...
#1 fastbrian
Que alguien le explique con dibujitos lo que es una posición de ventaja.
#2 capitan.meneito
Puto animal.
pitercio #5 pitercio
Este pavo abre la boca para certificar que está llegando con retraso a la tumba.
Fj_Bs #8 Fj_Bs
"Si te violan durante meses y no denuncias, no es violación sino una relación consentida"
como los proxenetas y las mafias de trafico y esclavitud humana.. pòr dios este tipo no es subnormal es Hijo D la Gran P
#13 Donald *
Yo no llego a asegurar tanto pero si esto otro: "Si en el siglo xxi te violan durante meses a ti y a varias personas diferentes y no eres capaz de presentar una prueba de peso: audio, video grabado", no es violación sino una invent.
Dakaira #9 Dakaira
Joder... Puto payaso.

Hay que ser miserable, cabrón, cerdo, sinvergüenza y muchas cosas más para decir esto y quedarse tan pancho.
cenutrios_unidos #11 cenutrios_unidos
Esa es la excusa que ponían en las plantaciones de algodón...en fin. Subnormales diciendo subnormalidades.
#4 Leon_Bocanegra
Será Miserable!!
