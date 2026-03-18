La jueza que investiga la muerte de una niña de 12 años de Jérica por una peritonitis imputa a los 4 sanitarios que la atendieron en múltiples visitas al ambulatorio y al hospital

La jueza que investiga la muerte de Emma, una niña de Jérica de 12 años, por una peritonitis, tras varias visitas al médico, da por finalizada la instrucción del caso y apunta a la comisión de una posible "mala praxis". La magistrada ha considerado imputar a los 4 sanitarios que atendieron a la pequeña Emma en el Centro de Salud de Viver y en el Hospital de Sagunto --entre ellos, el coordinador del servicio de Urgencias del Hospital de Sagunto-- y la aseguradora.
