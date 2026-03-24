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La jueza de la DANA cita a declarar como testigo al expresident Carlos Mazón

La jueza de la DANA cita a declarar como testigo al expresident Carlos Mazón

La magistrada que instruye la causa por la gestión de la dana acuerda citar a declarar al expresidente de la Generalitat como testigo

| etiquetas: mazon , testigo , jueza , dana
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Mentirá como un bellaco, lo cual es delito si eres testigo.
5 K 66
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#2 A eso venia. Como imputado puede mentir... pero como testigo lo tiene mas jodido.
0 K 9
Bapho #4 Bapho
#2 #3 Me parece que ahora mismo es que les da igual. Mirad a MAR. Hablan con vaguedades que se interpretan de 10 formas distintas...
1 K 27
txillo #16 txillo
#3 no me consta, no lo recuerdo.
0 K 10
Andreham #9 Andreham
#2 Según el PP, no.
0 K 8
#11 wictor69
#2 le da igual, también tenia obligación de decir la verdad en la comisión del congreso y está demostrado que mintió descaradamente
0 K 8
#5 Zamarro
Seguro que esto va a estar semanas en tertulias, periodicos, y va a abrir decenas de portadas en los periodicos de españa. o no.
2 K 23
#15 pirat
testígulo
0 K 9
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Que clase de persona conocéis que fuera capaz de poner la vida de miles de personas en riesgo para hacer dinero?
0 K 6
elgranpilaf #7 elgranpilaf
#1 Buuuuuuuuf, unas cuantas
0 K 11
Beltenebros #8 Beltenebros
#1
Hay una lista muy larga:
Donald Trump, Netanyahu, Aznar...
0 K 16
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
#8 y que clase de obediencia sigue esa gente?????????
0 K 6
Mauricio_Colmenero #6 Mauricio_Colmenero *
Lo citan NO COMO IMPUTADO, lo citan como testigo.

Alucinante
0 K 6
#12 El_dinero_no_es_de_nadie *
#6 Como imputado de qué?
Si el no es miembro del CECOPI.

Si la jueza tuviera algún indicio de delito lo hubiera llamado como investigado.
0 K 13
#13 trasparente
#6 No puede citarlo como imputado, está aforado.
2 K 36
#14 Zamarro
#6 No puede imputar a alguien aforado.
Como testigo NO PUEDE MENTIR, o se enfrenta a un delito.
0 K 9

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