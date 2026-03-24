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La jueza de la DANA cita a declarar como testigo al expresident Carlos Mazón
La magistrada que instruye la causa por la gestión de la dana acuerda citar a declarar al expresidente de la Generalitat como testigo
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:
mazon
,
testigo
,
jueza
,
dana
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#2
XtrMnIO
*
Mentirá como un bellaco, lo cual es delito si eres testigo.
5
K
66
#3
aPedirAlMetro
*
#2
A eso venia. Como imputado puede mentir... pero como testigo lo tiene mas jodido.
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9
#4
Bapho
#2
#3
Me parece que ahora mismo es que les da igual. Mirad a MAR. Hablan con vaguedades que se interpretan de 10 formas distintas...
1
K
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#16
txillo
#3
no me consta, no lo recuerdo.
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10
#9
Andreham
#2
Según el PP, no.
0
K
8
#11
wictor69
#2
le da igual, también tenia obligación de decir la verdad en la comisión del congreso y está demostrado que mintió descaradamente
0
K
8
#5
Zamarro
Seguro que esto va a estar semanas en tertulias, periodicos, y va a abrir decenas de portadas en los periodicos de españa. o no.
2
K
23
#15
pirat
testígulo
0
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9
#1
NPCMeneaMePersigue
Que clase de persona conocéis que fuera capaz de poner la vida de miles de personas en riesgo para hacer dinero?
0
K
6
#7
elgranpilaf
#1
Buuuuuuuuf, unas cuantas
0
K
11
#8
Beltenebros
#1
Hay una lista muy larga:
Donald Trump, Netanyahu, Aznar...
0
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16
#10
NPCMeneaMePersigue
#8
y que clase de obediencia sigue esa gente?????????
0
K
6
#6
Mauricio_Colmenero
*
Lo citan NO COMO IMPUTADO, lo citan como testigo.
Alucinante
0
K
6
#12
El_dinero_no_es_de_nadie
*
#6
Como imputado de qué?
Si el no es miembro del CECOPI.
Si la jueza tuviera algún indicio de delito lo hubiera llamado como investigado.
0
K
13
#13
trasparente
#6
No puede citarlo como imputado, está aforado.
2
K
36
#14
Zamarro
#6
No puede imputar a alguien aforado.
Como testigo NO PUEDE MENTIR, o se enfrenta a un delito.
0
K
9
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16
comentarios)
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gráficos
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Hay una lista muy larga:
Donald Trump, Netanyahu, Aznar...
Alucinante
Si el no es miembro del CECOPI.
Si la jueza tuviera algún indicio de delito lo hubiera llamado como investigado.
Como testigo NO PUEDE MENTIR, o se enfrenta a un delito.