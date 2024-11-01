Josefo y Jesús, nuevas pruebas sobre "el conocido como Cristo" [ENG, pdf]

Escribiendo en los años 93 y 94, Josefo tiene una mención de Jesús conocida como "testimonium flavianum". A pesar de ser la referencia más antigua de Jesús escrita por un no cristiano, los académicos han dudado durante mucho tiempo de su autenticidad debido a las supuestas afirmaciones cristianas que contiene. Este libro, publicado por Oxford University Press, sin embargo avala la autoría de Josefo, y presenta referencias de que los primeros cristianos entendían el testimonium de manera distinta a como se suele entender.
| etiquetas: flavio josefo , testimonium flavianum , historiografía , lingüística
Por este tiempo vivió cierto Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, pues era un hacedor de hechos increíbles, un maestro de hombres que recibían sus truismos con placer. Y se atrajo a muchos de entre los judíos y muchos de entre los griegos. Se pensaba que era el Cristo.
Y cuando Pilato lo condenó a la cruz ante la denuncia de los principales de entre
