Josefo y Jesús, nuevas pruebas sobre "el conocido como Cristo" [ENG, pdf]

Escribiendo en los años 93 y 94, Josefo tiene una mención de Jesús conocida como "testimonium flavianum". A pesar de ser la referencia más antigua de Jesús escrita por un no cristiano, los académicos han dudado durante mucho tiempo de su autenticidad debido a las supuestas afirmaciones cristianas que contiene. Este libro, publicado por Oxford University Press, sin embargo avala la autoría de Josefo, y presenta referencias de que los primeros cristianos entendían el testimonium de manera distinta a como se suele entender.