Josefo y Jesús, nuevas pruebas sobre "el conocido como Cristo" [ENG, pdf]

Escribiendo en los años 93 y 94, Josefo tiene una mención de Jesús conocida como "testimonium flavianum". A pesar de ser la referencia más antigua de Jesús escrita por un no cristiano, los académicos han dudado durante mucho tiempo de su autenticidad debido a las supuestas afirmaciones cristianas que contiene. Este libro, publicado por Oxford University Press, sin embargo avala la autoría de Josefo, y presenta referencias de que los primeros cristianos entendían el testimonium de manera distinta a como se suele entender.

| etiquetas: flavio josefo , testimonium flavianum , historiografía , lingüística
5 comentarios
La traducción en tono neutral que aporta Schmidt del testimonium desde luego no hace pensar en un autor cristiano:
Por este tiempo vivió cierto Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, pues era un hacedor de hechos increíbles, un maestro de hombres que recibían sus truismos con placer. Y se atrajo a muchos de entre los judíos y muchos de entre los griegos. Se pensaba que era el Cristo.
Y cuando Pilato lo condenó a la cruz ante la denuncia de los principales de entre

vvega #4 vvega *
#2 truismo, palabro que se entiende sin dificultad en la traducción original al inglés y que acabo de descubrir que existe en castellano... Aun así, dos apuntes (tres) a tu traducción: Hacedor de hechos suena raro, y yo creo que aquí deeds se traduciría mejor por hazañas, tanto por significado como por estilo; «siendo que los divinos profetas habían hablado de eso y otra miríada de cosas maravillosas sobre él.», del escrito al

karakol #3 karakol
El problema del Testimonium Flavianum es que es muy fan. Llamar Mesías a Jesús, decir que hacía milagros o que resucitó al tercer día te coloca en una posición muy poco neutral.

El problema es que en los escritos originales sí que se menciona a Jesús, pero todos, o la gran mayoría de los que los han estudiado, coinciden en que fueron ampliamente "adornados" o retocados por copistas cristianos posteriores intentando arrimar el ascua a su sardina para hacer ver la divinidad de…   » ver todo el comentario
Barbol_Pelao #5 Barbol_Pelao
#3 En las Meditaciones de Marco Aurelio también hay una mención a los cristianos que choca un poco con el tono general. Pero esas (al parecer) manipulaciones cristianas posteriores (¿Clemente de Alejandría en el caso del Testimonium?) sí tuvieron una función positiva, y es afianzar la conservación de las obras (aun alteradas) que quizá de otra manera se habrían perdido definitivamente (véase obras epicúreas o la poesía de Safo).
#1 ombresaco
Si la cosa estuviera tan clara, no creo que hicieran falta nuevas pruebas
