Jorge Mira, físico, sobre la intención de Sánchez de suprimir el cambio de hora: "Es una aberración lo que pretende"

"Los países de la zona tropical no cambian la hora. No tienen que hacerlo porque el sol sale y se pone a la misma hora siempre, todo el año. En Galicia, el sol sale tres horas y pico antes en el verano que en el invierno; y se pone tres horas y pico después en verano que en invierno. Si pones un reloj a patrón fijo te vas a desfasar respecto al comportamiento natural de tu organismo. Si tú anclas la hora sin reconocer las estaciones, te levantarás demasiado pronto en el invierno o demasiado tarde en el verano. Eso no puede ser."
| etiquetas: cambio horario , comisión europea
"Si se quedan con el horario de verano, en Vigo amanecerá entre las nueve y las diez de la mañana cuatro meses al año. Si se queda con el horario de invierno en la zona mediterránea amanecería entre las cinco y las seis de la mañana de mayo a agosto. Es una parte mínima de la población que está activa a esa hora. Con las olas de calor, hay que evitar las horas centrales del día. Si pone el horario de invierno, el sol será abrasador cuando la gente se levante."
Luego se pueden adaptar las costumbres locales al horario solar. Por que en España se come entre la 1 y las 2? Porque es nuestro mediodía solar. En el resto del mundo se come a las 12.
Vamos, todo parecen excusas más que motivos justificados.
Todo el mundo está acostumbrado a su huso horario, el problema del cambio de hora es que no es homogéneo a lo largo del año.
Si amanece a las 5 de la mañana, la gente empezará a hacer vida a partir de las 5 de la mañana, es cuestión de tiempo.
Que Galicia se quede con el horario de Canarias y Portugal.
Y que Canarias por posición pierda otra hora.
#15
Este tío de donde lo han sacado? Mayor tontería no había oído de ese tema
Canarias debería pasar a -2 para normalizar su horario también.
El uso horario que le pertenece a toda España es el de Portugal, Reino Unido y...Canarias, que es el que tenía España antes de que al enano cabrón le diera por modificarlo.
#29 sabe que habrá follon. Es lo que quiere
Galicia, Asturias, Extremadura, el País Leonés que pasen al huso horario -1. Canarias al -2 y el resto en 0. Y todos en horario de verano.
Dudo mucho que tenga el perfil que dices que tiene
El huso horario debe ser el de Portugal.
Y después hablamos.
Y baleares una más. Así encaja.
Mira que soy de todo menos Sanchista pero este artículo tiene un tufillo político que tira para atrás.
Coñas aparte, el profesor esgrime unos argumentos válidos, pero a mi parecer insuficientes para mantener el cambio horario. Creo que la solución pasa por aplicar los mismos principios que otros países anchos (tener varios husos horarios). Por ejemplo, en EEUU, si en Florida son las 12:00 del mediodía, en California son las 9:00 de la mañana.
Amén de que es del PPdeG...claro