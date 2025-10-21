edición general
8 meneos
63 clics
Jorge Mira, físico, sobre la intención de Sánchez de suprimir el cambio de hora: "Es una aberración lo que pretende"

Jorge Mira, físico, sobre la intención de Sánchez de suprimir el cambio de hora: "Es una aberración lo que pretende"

"Los países de la zona tropical no cambian la hora. No tienen que hacerlo porque el sol sale y se pone a la misma hora siempre, todo el año. En Galicia, el sol sale tres horas y pico antes en el verano que en el invierno; y se pone tres horas y pico después en verano que en invierno. Si pones un reloj a patrón fijo te vas a desfasar respecto al comportamiento natural de tu organismo. Si tú anclas la hora sin reconocer las estaciones, te levantarás demasiado pronto en el invierno o demasiado tarde en el verano. Eso no puede ser."

| etiquetas: cambio horario , comisión europea
7 1 2 K 67 ciencia
47 comentarios
7 1 2 K 67 ciencia
Comentarios destacados:        
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
#0 Me pide suscripción. ¿Puedes hacer un copia paste en comentarios, que me parece interesante?
0 K 12
#4 davids
#1 Si pones el navegador en modo lectura, ya no te pide aceptar las cookies :-)
1 K 21
Antipalancas21 #32 Antipalancas21 *
#1 Solo hace falta cambiar la vista lectura, esta arriba al lado del titular {0x1f4c4} es parecido a ese
0 K 20
riz #2 riz
Lo que desfasa el comportamiento natural del organismo es llevar a los niños al colegio a las 9 de la mañana, siendo aún de noche.
1 K 23
maria1988 #34 maria1988
#2 En ningún sitio de España es de noche a las 9 de la mañana. El crepúsculo matutino es más temprano cualquier día del año.
0 K 10
Variable #3 Variable
Ya salió el primero a decir "Pedro Sánchez hijo de puta" por estar en contra del cambio de horario. No cambiar la hora dos veces al año es de sucios socialcomunistas y de gentes de mal vivir que no van a la iglesia.
8 K 103
#6 davids
#3 No ha dicho eso en ningún momento. Ha expuesto unos argumentos, con los que tú puedes estar en desacuerdo, pero no veo que hagas referencia a ellos. Te pongo aquí un extracto por si es mucha molestia entrar a leer la (corta) entrevista:

"Si se quedan con el horario de verano, en Vigo amanecerá entre las nueve y las diez de la mañana cuatro meses al año. Si se queda con el horario de invierno en la zona mediterránea amanecería entre las cinco y las seis de la mañana de mayo a agosto. Es una parte mínima de la población que está activa a esa hora. Con las olas de calor, hay que evitar las horas centrales del día. Si pone el horario de invierno, el sol será abrasador cuando la gente se levante."
4 K 46
Tertuliano_equidistante #11 Tertuliano_equidistante *
#6 Es que Vigo debería tener la hora de Portugal, para empezar. Y el resto de españa, al menos hasta la mitad, también.
Luego se pueden adaptar las costumbres locales al horario solar. Por que en España se come entre la 1 y las 2? Porque es nuestro mediodía solar. En el resto del mundo se come a las 12.

Vamos, todo parecen excusas más que motivos justificados.
6 K 76
#15 davids
#11 Estoy de acuerdo con lo del huso horario. Sin embargo, no está hablando sobre ese tema, si no sobre la pertinencia de tener horas distintas para invierno y verano. Y tampoco está hablando sobre costumbres, como la hora de la comida, si no sobre los efectos en el ritmo circadiano o el empezar la actividad diaria con el sol ya en lo más alto durante el verano. ¿Que amanezca a las 5 o 6 de la mañan en verano en la zona mediterránea te parece una excusa y no un motivo a considerar?
1 K 19
Tertuliano_equidistante #16 Tertuliano_equidistante
#15 Es que el problema del que habla va más allá del horario de verano o de invierno. El problema es que de una punta a otra de España amanece y anochece a horas diferentes. Ese problema lo tienen casi todos los países.
Todo el mundo está acostumbrado a su huso horario, el problema del cambio de hora es que no es homogéneo a lo largo del año.
Si amanece a las 5 de la mañana, la gente empezará a hacer vida a partir de las 5 de la mañana, es cuestión de tiempo.
0 K 10
Mediorco #19 Mediorco *
#15 Amaneceria a las 5 si fuese el horario de invierno durante el verano. Deberíamos quedarnos con el horario de verano y aprovechar más durante el día las horas solares. Lo que no es normal es que invierno anochezca antes de la 6 en el mediterráneo.

Que Galicia se quede con el horario de Canarias y Portugal.

Y que Canarias por posición pierda otra hora.
0 K 10
Tarod #42 Tarod
#25 todos como Portugal menos baleares y canarias si quieren. No hay mas. Sin cambio horario.
#15
0 K 10
Antipalancas21 #36 Antipalancas21
#11 Y en Canarias el de Africa.
0 K 20
Antipalancas21 #35 Antipalancas21
#6 Y en el casi resto de España se joden por Vigo, verdad
0 K 20
#46 davids
#35 Está usando Vigo como ejemplo de una ciudad que se vería perjudicada, bajo su criterio, manteniendo el horario de verano. Del mismo modo, alude a la zona mediterránea como contrapartida en el caso de tomar el horario de invierno.
0 K 9
Tarod #13 Tarod
#6 si se pone el horario de invierno, el sol será abrasador cuando la gente se levante."

Este tío de donde lo han sacado? Mayor tontería no había oído de ese tema
0 K 10
maria1988 #44 maria1988
#13 ¿Tú has estado en el sur de España? En julio y agosto a partir de las 10:30-11:00 de la mañana no hay quien esté en la calle. Sin cambio de hora, te pasarías las únicas horas de día con temperatura agradable durmiendo.
0 K 10
Mediorco #18 Mediorco *
#6 Es que España es un país demasiado ancho para estar en una sola franja horaria. Galicia debería estar en la misma de Canarias y Portugal: 1 hora menos, y el resto del país quedarnos en horario de Verano. Eso sería lo más natural.

Canarias debería pasar a -2 para normalizar su horario también.
0 K 10
riz #21 riz
#18 Galicia, Asturias, Cantabria..
0 K 13
Mediorco #22 Mediorco
#21 Probablemente Extremadura, la mitad de Castilla y León y la mitad de Andalucía también.
1 K 20
riz #26 riz
#22 Eso ya va sonando mejor :hug:
0 K 13
mecha #28 mecha
#22 toda España salvo Gerona y Baleares, prácticamente.
0 K 7
Nómada_sedentario #39 Nómada_sedentario
#18 prácticamente toda la península ibérica queda al oeste del meridiano cero (Greenwich). Por tanto no es descabellado que en toda la península tenganos el mismo horario, el UTC o GMT. En las Islas Canarias, UTC-1.
0 K 10
#33 egon_
#18 Error.

El uso horario que le pertenece a toda España es el de Portugal, Reino Unido y...Canarias, que es el que tenía España antes de que al enano cabrón le diera por modificarlo.
0 K 7
Tarod #38 Tarod
#33 correcto
#29 sabe que habrá follon. Es lo que quiere
0 K 10
vicvic #10 vicvic
#3 al contario, el señor lo ha argumentado con buenos motivos, aunque no los compartas. El comportamiento es a la inversa, como lo ha dicho el "líder", aquí no se le discute,y parece que si alguien lo rebate es facha.
2 K 30
Variable #20 Variable
#10 {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} sí, claro. Cuéntame más.
0 K 10
Mediorco #25 Mediorco
#10 El señor no tiene en cuenta que España es simplemente un país demasiado ancho. Lo natural sería que tuviésemos varios husos horarios:

Galicia, Asturias, Extremadura, el País Leonés que pasen al huso horario -1. Canarias al -2 y el resto en 0. Y todos en horario de verano.
0 K 10
Cantro #45 Cantro
#3 Jorge Mira estuvo en el comité de expertos del cambio de hora que montó el gobierno del PSOE hace unos años

Dudo mucho que tenga el perfil que dices que tiene
0 K 10
mecha #31 mecha
#3 se puede decir más alto, pero no más claro. Gracias por decirnos a todos lo listo que eres y lo bien que sabes leer. Lo tendremos en cuenta. :wall: :wall:
0 K 7
#5 Pivorexico *
Y seguir con el huso horario de Berlín desde 1940 , no?
3 K 62
juvenal #7 juvenal
Eso no es cierto. En la zona tropical hay diferencias de hasta tres horas entre la duración del día y la noche a lo largo del año. Ni siquiera en el ecuador es siempre a la misma hora exacta, aunque ahí las variaciones son mínimas.
2 K 50
Catacroc #8 Catacroc
Si tienes en verano casi 16h de sol y en invierno casi 8h de sol ajustes como ajustes la hora eso no va a cambiar. Lo unico que consigues con el cambio es estar una semana en cada cambio sin tener claro si llegas a tu hora, te adelantas o te retrasas.
7 K 108
maria1988 #30 maria1988
#8 Lo natural es levantarse con la salida del sol cualquier día del año. Si no haces cambio de hora, en los trabajos con horarios fijos estás rompiendo el reloj biológico de las personas. Y esto afecta también a los estudiantes.
0 K 10
Catacroc #47 Catacroc
#30 De que estas hablando? Lo natural? Eso no tiene sentido en cualquier lugar mas arriba de los tropicos, la diferencia de la hora de la salida de sol entre verano e invierno lo hace inviable.
0 K 9
OCLuis #9 OCLuis
Para los derechuzos que se han posicionado en contra del envío de ayuda al genocidio, ponerse en contra del gobierno por el cambio de hora es una nimiedad.
1 K 21
Tarod #12 Tarod
Esto no es ni debatible.
El huso horario debe ser el de Portugal.
Y después hablamos.
0 K 10
Pyrefox #17 Pyrefox
#12 Si quedamos fijos y cambiamos a UTC+1 ya no habria que molestarse en decir " una hora menos en canarias :-) ".
0 K 6
Tarod #43 Tarod *
#17 ellos querrán otra menos. Pero por mi ok.
Y baleares una más. Así encaja.
0 K 10
carlosmesan #14 carlosmesan
Hostia lo que es una aberración son los argumentos de este individuo. En el espacio de tres párrafos defiende que "los argumentos [de Pedro Sánchez] son acientíficos" y al mismo tiempo dice que Pedro Sánchez se alinea con muchos científicos que se preocupan por los efectos en el día del cambio de hora.

Mira que soy de todo menos Sanchista pero este artículo tiene un tufillo político que tira para atrás.
2 K 34
Leconnoisseur #23 Leconnoisseur
Hola, soy Cronobiologo. Lo que es una aberración para la salud humana es el cambio de hora.
1 K 21
maria1988 #37 maria1988
#23 ¿Por qué? Lo natural es levantarse a la salida del sol, es decir, a una hora distinta cada día del año. Los horarios fijos impiden hacerlo a muchos trabajadores y estudiantes.
0 K 10
Pyrefox #24 Pyrefox *
Este señor esta traumado por estar en galicia con la hora de polonia... no por los cambios de horario verano/invierno. Lo que hay que hacer es meter a españa, francia y Benelux en UTC0, y suprimir el cambio horario. Pero vamos antes le crece pelo a las tortugas.
0 K 6
JackNorte #27 JackNorte
Experto en aberraciones.
0 K 12
#29 moneslash
«Se va a haber un follón que no sabe ni dónde se ha metido», advierte el profesor de la Universidade de Santiago.

Coñas aparte, el profesor esgrime unos argumentos válidos, pero a mi parecer insuficientes para mantener el cambio horario. Creo que la solución pasa por aplicar los mismos principios que otros países anchos (tener varios husos horarios). Por ejemplo, en EEUU, si en Florida son las 12:00 del mediodía, en California son las 9:00 de la mañana.
0 K 6
aupaatu #40 aupaatu
La naturaleza no crea fabicas con horarios,ni cuñados titulados y es la población civil de Europa la que voto mayoritariamente por abandonar el cambio horario no Perrro Sánchez
0 K 8
enriquefriki #41 enriquefriki *
A este le sucede lo mismo que al Javier Urra. Le encanta salir en la TV, medios etc...

Amén de que es del PPdeG...claro
0 K 13

menéame