Jorge Mira, físico, sobre la intención de Sánchez de suprimir el cambio de hora: "Es una aberración lo que pretende"

"Los países de la zona tropical no cambian la hora. No tienen que hacerlo porque el sol sale y se pone a la misma hora siempre, todo el año. En Galicia, el sol sale tres horas y pico antes en el verano que en el invierno; y se pone tres horas y pico después en verano que en invierno. Si pones un reloj a patrón fijo te vas a desfasar respecto al comportamiento natural de tu organismo. Si tú anclas la hora sin reconocer las estaciones, te levantarás demasiado pronto en el invierno o demasiado tarde en el verano. Eso no puede ser."