Jolla Phone, el nuevo smartphone "europeo" que no depende ni de Google ni de Apple

La soberanía tecnológica ha pasado de ser un concepto abstracto en los foros de programación a una demanda real de los consumidores. En un mercado saturado por el dominio de iOS y Android, la firma finlandesa Jolla ha decidido reclamar su espacio. Tras más de una década perfeccionando Sailfish OS, su sistema operativo basado en Linux, la compañía regresa con una nueva versión de su smartphone Jolla Phone, del que se han dado a conocer más detalles en el Mobile World Congress 2026.

josde #6 josde
El precio tampoco ayudara mucho desde 579€
#5 Bravok1
Puestos a tener un movil independiente de eeuu, ni google ni apple, huawey es la mejor opcion y más avanzada.
woody_alien #3 woody_alien
Sailfish Jolla, lo que viene a ser un pez polla.
#8 XXguiriXX
Jolla es la polla :troll:
skaworld #4 skaworld
Nuevo?
triste_realidad #9 triste_realidad
#7 1180 o se me escapa algo?
#1 rystan *
Para tener una mínima oportunidad de éxito deben garantizar total compatibilidad con las apps de Android.

De otro modo vas por el camino de Windows Phone, directo al negro pozo de lo que no pudo ser.

A estas alturas de la película no es posible crear un nuevo entorno con millones de apps. Este camino no existe.
#2 Maldito
#1 Pero sobre todo por el precio. Tiene una capa de compatibilidad con aplicaciones android que irá cómo el culo pero igual es suficiente.
