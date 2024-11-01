Joe Rogan, quien apoyó a Trump, critica las tácticas de ICE: "¿Realmente vamos a ser la Gestapo?"

El famoso podcaster Joe Rogan comparó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con “la Gestapo” (la política y secreta de la Alemania nazi) en el último episodio de su popular show, rompiendo abiertamente con el presidente Donald Trump sobre las tácticas de aplicación de inmigración de su gobierno. Rogan, uno de los podcasters más famosos del mundo, había respaldado a Donald Trump en las elecciones de 2024 solo días después de realizar una entrevista de tres horas en "The Joe Rogan Experience".
