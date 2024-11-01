edición general
Joe Rogan, quien apoyó a Trump, critica las tácticas de ICE: "¿Realmente vamos a ser la Gestapo?"

Joe Rogan, quien apoyó a Trump, critica las tácticas de ICE: "¿Realmente vamos a ser la Gestapo?"

El famoso podcaster Joe Rogan comparó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con “la Gestapo” (la política y secreta de la Alemania nazi) en el último episodio de su popular show, rompiendo abiertamente con el presidente Donald Trump sobre las tácticas de aplicación de inmigración de su gobierno. Rogan, uno de los podcasters más famosos del mundo, había respaldado a Donald Trump en las elecciones de 2024 solo días después de realizar una entrevista de tres horas en "The Joe Rogan Experience".

#3 HangTheRich
A ver, Josefo, cuando Trump decía de expulsar a 1M de migrantes al año y tu aplaudías con las nalgas, ¿que cojones pensabas que iba a pasar?
Spirito #4 Spirito
#3 Claro, claro... ahora, sorprendiditos, se echan las manos a la cabeza.
skaworld #10 skaworld
#3 #4 #5 Hay gente a la que le cuesta mas llegar a las cosas, pero no estamos como pa dejar a nadie atras, si llegan tarde a la misma conclusion pero al final han caido del burro pues bienvenidos, ahora la cosa es como paras la puta locura
sotillo #5 sotillo
#3 ¿Pensar? ¿Tú qué crees, que un agricultor que vota a vox piensa?
#1 concentrado
El ICE ya es la Gestapo. Siguiente pregunta.
#6 Tronchador.
#1 Ya le gustaría al ICE ser la gestapo, primero por la "calidad" de los agentes, los del ICE no son más que unos pistoleros con lo justo para no cagarse encima, lo segundo es que la gestapo no era racista, solo era política, le daba igual que fueses negro o chino si no ibas contra el régimen.
carakola #2 carakola
No sé si llegó a reaccionar pero estuvo muy de perfil con lo de Gaza durante mucho tiempo. Que no engañe a nadie, que se veía venir.
placeres #9 placeres
#2 Creo que llamó la situación de Gaza de locos , se quejó que cualquier comentario era tachado de anti-semitismo, y un periódico israelí le llamo mentiroso o inexacto (Lo cual ya es un mérito)
De todas formas ¿quienes con algo que perder estuvieron a favor de Gaza en USA? muy pocos locos en comparación de los cientos que apoyaron abiertamente a Israel, no hablemos de los que directamente al inicio pagaron bombas (digo donaciónes para la "paz-reconstrucción") para ser lanzadas en su nombre.

Y sí esta en el meme "We are the baddies?  media
#7 omega7767
vaya, que inteligente este Joe que apoyó con su gran influencia a Trump y por fin abre los ojos cuando la gestapo mata a una americana.
#8 Bravok1 *
Vamos a ser dice....ese tren ya pasó Joe, sois, ya sois....gracias a ti y tu analfabetismo y subnormalidad absoluta. Ahora vienen los lloros verdad?
Deberías pedir perdon al pueblo subnormal yanki que puso a un violador de niñas dictador de presidente del pais.
