El jefe de GOG sobre el estado de Windows: «increíble, un software de tan mala calidad»

El estado de Windows como ecosistema (el mal estado de Windows) no deja indiferente a nadie y el nuevo jefe de GOG no se ha cortado en mostrar su opinión en una entrevista con PC Gamer: «Estoy realmente sorprendido con Windows… es un software y un producto de tan mala calidad, y me sorprende muchísimo que haya pasado tantos años en el mercado. ¡No puedo creerlo!».
| etiquetas: gog , windows
Cualquier producto que se use en masa, va a tener mas fallos que uno que se use por menos gente y además por gente con conocimientos.
30 Años usando windows y sin mayores problemas.
Mi madre todos los dias se carga alguna aplicacion de su Iphone.. es culpa de ios o de mi madre? sin mas
Pero sí, está horrible W11, me lanzó a intentar volver a Linux, y los juegos la verdad es que de lo que menos problemas me dio, pero tuve que quitarme por el resto de cosas, ni Whatsapp tiene app nativa, y mil problemas en ofimática de curro, que es lo que más horas gasto.
Ojalá un Linux para juegos y software que no sea un dolor de huevos usar y actualizar, me cambiaba.