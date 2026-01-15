edición general
El jefe de GOG sobre el estado de Windows: «increíble, un software de tan mala calidad»

El estado de Windows como ecosistema (el mal estado de Windows) no deja indiferente a nadie y el nuevo jefe de GOG no se ha cortado en mostrar su opinión en una entrevista con PC Gamer: «Estoy realmente sorprendido con Windows… es un software y un producto de tan mala calidad, y me sorprende muchísimo que haya pasado tantos años en el mercado. ¡No puedo creerlo!».

pip #4 pip
¿Pero qué problema hay? Solo hay que decirle a Copilot que arregle la calidad y que avise cuando termine.
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#4 Pero terminara alguna vez. :-D
skaworld #5 skaworld
Yeeeh pero es que Windows hay q cosecharlo en las versiones buenas, esta temporada ha salido floja, con la sequia de desarrolladores el kernel no ha arraigadio y ha salido un sistema inestable y que no enraiza, pero pa la proxima cosecha que ya irá haciendo abono el windows 11 ya vereis que buena sombra da  media
#9 ombresaco
#5 Tenía un amigo (muy windowsero) que comparaba las versiones de Windows con las películas de Steven Spielberg, una buena, otra mala, una buena, una buena...
#2 Chiapela
Parece que a Nadella le va a caer otro tartazo
#6 Mutiko30
La tontería de windows de la semana.
Cualquier producto que se use en masa, va a tener mas fallos que uno que se use por menos gente y además por gente con conocimientos.
30 Años usando windows y sin mayores problemas.
Mi madre todos los dias se carga alguna aplicacion de su Iphone.. es culpa de ios o de mi madre? sin mas
alfema #11 alfema
En otra página veo a muchos usuarios de Windows que, cansados de este, se pasan a Linux o lo están probando en arranques duales.
pedrario #7 pedrario
A GoG le falta mucho para dar buen soporte a Linux así que no tienen tampoco mucho que presumir.

Pero sí, está horrible W11, me lanzó a intentar volver a Linux, y los juegos la verdad es que de lo que menos problemas me dio, pero tuve que quitarme por el resto de cosas, ni Whatsapp tiene app nativa, y mil problemas en ofimática de curro, que es lo que más horas gasto.

Ojalá un Linux para juegos y software que no sea un dolor de huevos usar y actualizar, me cambiaba.
g3_g3 #1 g3_g3
Windows se acerca al fin de sus días de gloria.
#8 Pingocho
#1 Lamentablemente la alternativa que nos espera no está para tirar cohetes. O pasas por la caja de Apple para adquirir productos sobrevalorados y que te amarren a su ecosistema, o te pasas al infierno de distros de Linux en donde te la pasarás tratando de escoger la que mejor se adapte a ti y tu hardware, y nunca estarás completamente satisfecho.
vicvic #3 vicvic *
Mal empieza su reinado metiéndose en polémicas estériles que no le incumben. Soy usuario de GOG, he comprado bastantes juegos y al comprar juegos siempre miro si no estan en GOG antes, pero estas declaraciones polémicas no despiertan simpatía precisamente.
Lyovin81 #12 Lyovin81
#3 Te jode que le saquen las verdades al mojón de sistema norteamericano y sionista eh? Es un mojón. Si te molesta, ajo y agua chaval. Windows es mierda hasta el punto de ser casi inusable a estas alturas.
