El jefe de GOG sobre el estado de Windows: «increíble, un software de tan mala calidad»

El estado de Windows como ecosistema (el mal estado de Windows) no deja indiferente a nadie y el nuevo jefe de GOG no se ha cortado en mostrar su opinión en una entrevista con PC Gamer: «Estoy realmente sorprendido con Windows… es un software y un producto de tan mala calidad, y me sorprende muchísimo que haya pasado tantos años en el mercado. ¡No puedo creerlo!».