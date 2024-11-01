edición general
Javier Milei afirmó que está construyendo un bloque regional de 10 países para plantarse “frente al cáncer del socialismo”

El Presidente habló en una entrevista con CNN en la que sostuvo que los grupos de izquierda tienen "un relato sensiblero mentiroso y engañoso". "La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa", afirmó. Javier Milei aseguró que está construyendo un bloque regional conformado por 10 países con el objetivo de hacerle frente al "socialismo del XXI", al que volvió a comparar con "un cáncer". Además sostuvo que la ideologías de izquierda plantean "un relato sensiblero mentiroso, engañoso" y los votantes "están descubriendo ..."

comentarios
pingON #1 pingON
esta gente tiene desmagnetizada la brújula moral
Urasandi #2 Urasandi
#1 Todo vale con tal de robar.
RegiVengalil #5 RegiVengalil
#2 para robar, nada más que un socialista.

Luego lo llaman "estado del bienestar" o "reparto de la riqueza" y encima quedan por encima :palm:
millanin #7 millanin
¿Qué ha hecho el socialismo por nosotros?
alfre2 #4 alfre2
Sigue dependiendo de China o cómo va el tema?
uyquefrio #8 uyquefrio
El contubernio judeo-masónico-comunista 2.0
Te tienes que reír...
#3 Nasser
Un ejemplo de como otra mierda (además de Trump) puede dirigir un país.
Y estamos en la cola...
RegiVengalil #6 RegiVengalil
#3 algo habréis hecho mal (quizás todo) desde la izquierda
