Javier Milei afirmó que está construyendo un bloque regional de 10 países para plantarse “frente al cáncer del socialismo”

El Presidente habló en una entrevista con CNN en la que sostuvo que los grupos de izquierda tienen "un relato sensiblero mentiroso y engañoso". "La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa", afirmó. Javier Milei aseguró que está construyendo un bloque regional conformado por 10 países con el objetivo de hacerle frente al "socialismo del XXI", al que volvió a comparar con "un cáncer". Además sostuvo que la ideologías de izquierda plantean "un relato sensiblero mentiroso, engañoso" y los votantes "están descubriendo ..."