edición general
23 meneos
54 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Italia: La comunidad islámica de Padua pide la retirada de un cerdo de plástico de un escaparate para no ofender su sensibilidad [ITA]

Italia: La comunidad islámica de Padua pide la retirada de un cerdo de plástico de un escaparate para no ofender su sensibilidad [ITA]  

La apertura en el centro de Padua de la tienda “Mortadella…e Non Solo”, especializada en bocadillos y embutidos ha generado malestar en un sector de la población por un cerdo de plástico. Lo que para muchos representa un reclamo banal e inocuo, se ha convertido en objeto de una petición pública por parte de la comunidad islámica,su vicepresidente Salim El Mauoed, ha solicitado a los propietarios y al Ayuntamiento que se retire el cerdo del escaparate, definiendo su presencia como “de mal gusto” y potencialmente ofensiva para los musulmanes.

| etiquetas: italia , padua , cerdo , plástico , escaparate , comunidad islámica
19 4 9 K 18 actualidad
25 comentarios
19 4 9 K 18 actualidad
Comentarios destacados:        
Garbns #2 Garbns
Si tan mal están que se vayan a vivir a países musulmanes que seguro que no tienen cerdos en los escaparates...
18 K 181
#19 hokkien
#2 eres el candidato perfecto para mediador xD
0 K 10
MacMagic #20 MacMagic
#19 y tu el perfecto para arrodillarse y tragar con todo.
3 K 35
Garbns #23 Garbns *
#19 Es sencillo, si yo estoy en un sitio en donde no soy natural me intento adaptar, si no me quiero adaptar no se me ocurre exigir a los demás que se adapten a mi..
0 K 10
#1 Kuruñes3.0
Que se vayan a la mierda.
14 K 125
Democrito #9 Democrito
Se le da demasiada notoriedad pública a gente que no la tiene.
El señor que se queja fue candidato a alcalde de Padova y obtuvo 600 votos, el 0,74% de los votos.
Otros empleados musulmanes del restaurante dicen que les parece bien. Pero el titular se lo lleva el que grita más.

Off-topic: que haya musulmanes trabajando en un restaurante especializado en sandwiches de embutidos de cerdo se me hace muy raruno.
8 K 91
#13 EISev
#9 que haya musulmanes trabajando en un restaurante especializado en sandwiches de embutidos de cerdo se me hace muy raruno

También hay musulmanes, ateos, evangelistas o budistas llevando a los niños a colegios católicos concertados. No permitírselo sí sería discriminatorio.
1 K 25
#8 pozz *
Ante el vicio de pedir, está la virtud de no dar... y que se metan su sensibilidad por donde les quepa...
6 K 73
Aguarrás #10 Aguarrás *
Que se vuelvan a su puto paraíso de follacabras y su edad media.
Poco hemos lidiado con la iglesia para que vengan ahora los mahometanos a dar por culo también. :peineta:
Religión caca, niños. ;)
6 K 62
Olarcos #18 Olarcos *
#10 Lo mismo es la iglesia que estos :palm: :palm: :palm: Que puta manía de equiparar todo al mismo nivel.
1 K 21
#11 DPM
Las religiones son una lacra. Unas quieren quitar cerdos de escaparates y otras no te dejan abortar o morirte en paz.

Cuanto más atea es una sociedad, más avanzada es.
5 K 51
Democrito #22 Democrito
#11 Yo estoy de acuerdo pero somos minoría. Casi el 80% de la humanidad tiene alguna fe religiosa.
0 K 7
#7 pirat
Los religiosos son peligrosos
y siempre van a tender a someternos,
como casualmente significa el vocablo islam.
3 K 41
Tertuliano_equidistante #4 Tertuliano_equidistante
Esto son varios miles de votos más para la derecha. Y cuando la izquierda defienda la reclamación o meta la cabeza en un hoyo serán varios otros miles.
3 K 38
taSanás #16 taSanás
Los del voto #NoMiresArriba ya han despertado de la siesta
3 K 36
wata #5 wata
No termino de creérmelo.
2 K 31
#6 oscarcr80
#5 Próximamente en nuestro país. Dáles un poco de tiempo.
6 K 64
wata #14 wata
#6 Pues no sé cuánto tiempo tengo que darles cuando llevan aquí décadas.
1 K 20
Apotropeo #15 Apotropeo
#6 En mi ciudad ya se les ocurrió, por el Santiago Matamoros que está sobre el pórtico de la iglesia de Santiago.
1 K 21
Skiner #21 Skiner *
#15 Creo que no es lo mismo un señor representado como un guerrero montado en un caballo blanco, blandiendo una espada y combatiendo contra musulmanes , asesinando "moros" que un gorrino inocente que como mucho te lo comes.
Yo puedo entender que determinadas estatuas de "heroes" del pasado resulten ofensivas.
(eso de las estatuas ecuestres les gusta mucho a los dictadores)
1 K 19
Skiner #24 Skiner
#17 Este pobre chico es muy tonto o muy fanático.
En clase se habla de todo es una estupidez esa "noticia".
0 K 7
elGude #3 elGude
Ya, putas religiones...
1 K 26
powernergia #25 powernergia
"por parte de algunos miembros de la comunidad islámica local"

Dos mensajes en Twitter.
1 K 22
#12 mcfgdbbn3 *
Probablemente sean cuatro los que lo hayan pedido y estén magnificando la noticia.

De todas maneras en estos casos hay una regla muy simple: ante el #vicio de pedir, la #virtud de no dar.

Si no les gusta la multiculturalidad de la UE lo tienen muy fácil: regresar a su país.
1 K 21

menéame