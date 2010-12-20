Italia: La comunidad islámica de Padua pide la retirada de un cerdo de plástico de un escaparate para no ofender su sensibilidad [ITA]  

La apertura en el centro de Padua de la tienda “Mortadella…e Non Solo”, especializada en bocadillos y embutidos ha generado malestar en un sector de la población por un cerdo de plástico. Lo que para muchos representa un reclamo banal e inocuo, se ha convertido en objeto de una petición pública por parte de la comunidad islámica,su vicepresidente Salim El Mauoed, ha solicitado a los propietarios y al Ayuntamiento que se retire el cerdo del escaparate, definiendo su presencia como “de mal gusto” y potencialmente ofensiva para los musulmanes.
| etiquetas: italia , padua , cerdo , plástico , escaparate , comunidad islámica
El señor que se queja fue candidato a alcalde de Padova y obtuvo 600 votos, el 0,74% de los votos.
Otros empleados musulmanes del restaurante dicen que les parece bien. Pero el titular se lo lleva el que grita más.
Off-topic: que haya musulmanes trabajando en un restaurante especializado en sandwiches de embutidos de cerdo se me hace muy raruno.
También hay musulmanes, ateos, evangelistas o budistas llevando a los niños a colegios católicos concertados. No permitírselo sí sería discriminatorio.
Poco hemos lidiado con la iglesia para que vengan ahora los mahometanos a dar por culo también.
Religión caca, niños.
Cuanto más atea es una sociedad, más avanzada es.
y siempre van a tender a someternos,
como casualmente significa el vocablo islam.
Yo puedo entender que determinadas estatuas de "heroes" del pasado resulten ofensivas.
(eso de las estatuas ecuestres les gusta mucho a los dictadores)
En clase se habla de todo es una estupidez esa "noticia".
Dos mensajes en Twitter.
De todas maneras en estos casos hay una regla muy simple: ante el #vicio de pedir, la #virtud de no dar.
Si no les gusta la multiculturalidad de la UE lo tienen muy fácil: regresar a su país.