Italia: La comunidad islámica de Padua pide la retirada de un cerdo de plástico de un escaparate para no ofender su sensibilidad [ITA]  

La apertura en el centro de Padua de la tienda “Mortadella…e Non Solo”, especializada en bocadillos y embutidos ha generado malestar en un sector de la población por un cerdo de plástico. Lo que para muchos representa un reclamo banal e inocuo, se ha convertido en objeto de una petición pública por parte de la comunidad islámica,su vicepresidente Salim El Mauoed, ha solicitado a los propietarios y al Ayuntamiento que se retire el cerdo del escaparate, definiendo su presencia como “de mal gusto” y potencialmente ofensiva para los musulmanes.