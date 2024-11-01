Israel continúa su ofensiva en Gaza pese a llamado de Donald Trump y de familiares de rehenes a cesar ataques

Israel anunció este sábado que continúa sus operaciones en Ciudad de Gaza y advirtió a los desplazados que no vuelvan, a pesar del llamado de Donald Trump a detener de “inmediato” los bombardeos después de que Hamás aceptara su plan de paz. Trump afirmó que cree que el movimiento terrorista está listo para “una paz duradera” e hizo un llamado a Israel a “detener de inmediato el bombardeo de Gaza” para poder liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Pero las bombas siguieron golpeando Gaza.
Que, a sus ojos de enfermo mental, son terroristas que causan problemas en otros países, así que está bien que los maten para que aprendan/sufran lo que ellos hacen.
Es decir, que aceptan terrorismo sobre terroristas, porque el terrorismo es malo pero sólo cuando me lo hacen a mi.
Lo de Hamás era la excusa para callar bocas.
Ahora que ya no tienen la excusa, seguirán matando palestinos sin poder callar bocas.
Pero como eso está muy feo, en el plano de relaciones públicas han intentado ganar tiempo mareando a occidente con la excusa de los rehenes.
O sea todo el tiempo que en occidente hemos perdido discutiendo sobre si las acciones de Israel estaban justificadas o no, es tiempo ganado por Israel para bombardear sin que la presión sea demasiado fuerte
BULO
Hamás no ha aceptado el plan de paz. Ha dicho que ha aceptado algunos puntos, y que otros está en desacuerdo, que es lo mismo que decir que no lo ha aceptado.