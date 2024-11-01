edición general
Israel continúa su ofensiva en Gaza pese a llamado de Donald Trump y de familiares de rehenes a cesar ataques

Israel anunció este sábado que continúa sus operaciones en Ciudad de Gaza y advirtió a los desplazados que no vuelvan, a pesar del llamado de Donald Trump a detener de “inmediato” los bombardeos después de que Hamás aceptara su plan de paz. Trump afirmó que cree que el movimiento terrorista está listo para “una paz duradera” e hizo un llamado a Israel a “detener de inmediato el bombardeo de Gaza” para poder liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Pero las bombas siguieron golpeando Gaza.

A.more #2 A.more
Un pais entero masacrado y hay quien lo ve bien. Los que se echan las manos a la cabeza por eta aprueban la masacre de inocentes. El ser humano que los vore que se borre de la lista de humano
#7 doppel *
#2 yo dejo de votar al PSOE por su laxitud con el tema de Palestina. No han hecho nada, salvo engañar a todo el mundo
Destrozo #12 Destrozo
#7 me parece la opción correcta, pero ten cuidado que casi solo podréis encontrar en España genocidas y mentirosos #4
#14 doppel
#12 actualmente, no hay partido con más mentirosos que el PSOE
Andreham #13 Andreham
#2 Lo más irritante del asunto es que les parece bien porque los que lo sufren son moros.

Que, a sus ojos de enfermo mental, son terroristas que causan problemas en otros países, así que está bien que los maten para que aprendan/sufran lo que ellos hacen.

Es decir, que aceptan terrorismo sobre terroristas, porque el terrorismo es malo pero sólo cuando me lo hacen a mi.
#5 Alcalino *
Pero, ¿alguien se pensaba que si Hamás cedía, los israelíes iban a parar?

Lo de Hamás era la excusa para callar bocas.

Ahora que ya no tienen la excusa, seguirán matando palestinos sin poder callar bocas.
#8 lordban
#5 No le veo sentido a eso, hacer ver que quieres paz formalizada con la posibilidad que Hamás acepte te hacerte quedar mal si Hamás acepta y tu sigues bombardeando. Si no quieren paz solo hace falta hacer el pusilánime como hasta ahora y decir que Hamás no quiere paz, sin preguntar y dar pie a que te lleven la contraria. Esto será lo de siempre, Israel agarrándose a que no se ha cerrado la letra pequeña y Trump queriendo hacer las cosas demasiado rápido para tener el titular de la semana.
#10 Alcalino *
#8 yo pienso que Israel quiere seguir bombardeando hasta el final y pase lo que pase.

Pero como eso está muy feo, en el plano de relaciones públicas han intentado ganar tiempo mareando a occidente con la excusa de los rehenes.

O sea todo el tiempo que en occidente hemos perdido discutiendo sobre si las acciones de Israel estaban justificadas o no, es tiempo ganado por Israel para bombardear sin que la presión sea demasiado fuerte
pepel #4 pepel
No hay que fiarse de genocidas y mentirosos patológicos.
A.more #1 A.more
Me alegraré cuando vea expuestos los cadaveres de los asesinos
#6 Leon_Bocanegra
Aquí se ve lo preocupadisimos que están los sionazis por los rehenes.
#11 Alcalino
#6 son mártires de la causa
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Como para fiarse de los terroristas israelies...
1 K 16
Lenari #15 Lenari *
a pesar del llamado de Donald Trump a detener de “inmediato” los bombardeos después de que Hamás aceptara su plan de paz

{0x1f514} BULO

Hamás no ha aceptado el plan de paz. Ha dicho que ha aceptado algunos puntos, y que otros está en desacuerdo, que es lo mismo que decir que no lo ha aceptado.
Ovlak #9 Ovlak
Acabo de ver un video en el que se ve a un dron israelí dejando caer un artefacto incendiario sobre tiendas de campaña. Lucha contra el terrorismo, sin duda.
