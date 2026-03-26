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Isabel Durán usa Telemadrid para lanzar esta amenaza contra RTVE tras ser fulminada como colaboradora
Isabel Durán ha utilizado el altavoz de la Telemadrid de Ayuso para cargar contra TVE tras ser despedida abruptamente, y amenaza con ir a los tribunales
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isabel durán
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telemadrid
,
rtve
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Fachéame
Comentarios destacados:
#1
Un crío a medio escolarizar tiene su pase por decir gilipolleces, pero alguien que pretende competir con otros adultos formados para ejercer dignamente una profesión, tiene que demostrar que no está con el lado subnormal de la fuerza, no encima insistir en ello.
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relacionadas
#1
pitercio
Un crío a medio escolarizar tiene su pase por decir gilipolleces, pero alguien que pretende competir con otros adultos formados para ejercer dignamente una profesión, tiene que demostrar que no está con el lado subnormal de la fuerza, no encima insistir en ello.
47
K
394
#13
c0re
#1
la han despedido en la España del Sanchismo. Debería estar contenta, era lo que pronosticaban desde hace años.
2
K
23
#14
Catapulta
#13
También la contrato la españa del sanchismo -1 +1= 0 neutralidad absoluta pues en RTVE
4
K
51
#6
aruleno
Esta señora, va esparciendo bulos constantemente. Que siga en Telemadrid demuestra lo poco fiable que es la información que da esta cadena.
26
K
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#16
Quel
#6
Esta esparciendo bulos ... que no te gustan. Los que si van con tu ideología y TVSanche te sirve vin bandeja, esos te los tragas y los aplaudes.
Creo que el problema que tenéis algunos no son los bulos, sino la ideología de esos bulos.
10
K
-11
#24
fjcm_xx
#16
O sea que tú llegas a la mesa electoral que quieras con tu DNI digital falso como dice la pava esta, se lo enseñas al presidente de la mesa, lo mira y te dice "sí, ya puede usted votar". ¿Tú has votado alguna vez en vida?
6
K
47
#27
Quel
#24
¿ De que hablas ?
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K
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#32
FunFrock
#24
has votado alguna vez? Parece q no
0
K
8
#42
fjcm_xx
#32
¿Sí, por qué? Y he sido presidente de mesa por lo que sé perfectamente lo que hay que hacer para permitir el voto. Tienes unas actas delante con el censo asignado a esa mesa. No puede venir cualquiera con un DNI falso hecho por una IA para votar.
1
K
13
#52
FunFrock
#42
si alguien te llega con un DNI digital q coicide con la lista tienes, no habría ningún problema, no?
0
K
8
#53
fjcm_xx
#52
Pues claro que no, en el censo está el nombre y el número de DNI, y DNI sólo hay uno correcto. Demuéstrame que la IA genera el nombre y el DNI exacto de esa persona por la que quieres votar. A no ser que tú pienses que en el censo solo vienen nombre y apellidos y entonces ya sí entiendo tu absurda pregunta.
0
K
10
#54
FunFrock
*
#53
la IA no. Alguien q haya tenido acceso a ese Censo anteriormente si puede generar fácilmente el nombre, apellido y DNI y sería muy sencillo suplantar a alguien.
Todos los datos están online y solo hay w haberse guardado o fotografiado el censo para crear un DNI digital falso.
Como solo tiene w coincidir el nombre, apellido y DNI en la lista, es bastante fácil suplantar si tienes información desde dentro
0
K
8
#35
Mubux
#24
Cualquiera que tiene acceso a las listas electorales (mucha gente en los ayuntamientos) puede exportarla y hacer que cómplices la usen para suplantar algunas identidades. El fraude no es masivo ni es fácil y puede ser detectado (que la persona con la identidad filtrada venga a votar después y que se le diga que ya ha votado) pero puede ocurrir y puede cambiar un poco el resultado.
Con lo sencillo que seria poner la verificación por QR que si acredita la identidad, para evitar toda sospecha...
0
K
6
#38
dudo
#35
el dni digital tiene verificación por QR… por eso es mas seguro que el dni físico. Pero a los mentirosos les da igual.
1
K
12
#39
Mubux
#38
Lo propuesto era votar sin pedir el QR y su verificación, por eso hay una posibilidad e fraude (que es limitada, y además puedes ser detectada), pero existe.
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K
6
#44
chatgpton
*
#35
#39
#16
SI es un bulo, tal y como lo contó ella. A alguno solo le queda repetir muy fuerte "pero a lo mejor, a pesar de que es prácticamente imposible se puede dar"..obviando que lo que esta señora dijo si es un bulo, si o si.
Para empezar, lo que esta "periodista" pasa por alto intencionalmente de forma flagrante es la abismal diferencia técnica y legal entre llevar una simple imagen y la obligación legal según la norma "abrir la aplicación", un concepto que…
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K
10
#46
PaulDurden
#16
joder, tú cagas o respiras o las dos cosas a la vez?
"Esta esparciendo bulos ... que no te gustan"
Tus palabras textuales... Te lees cuando escribes o cobras en cacahuetes?
Lo que hay que aguantar...
2
K
6
#48
Quel
*
#46
¿ De que mierdas hablas ?
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K
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#49
PaulDurden
#48
Si no sabes ni lo que escribes, mal asunto...
0
K
10
#50
Quel
#49
¿ De que mierdas hablas ?
0
K
7
#51
PaulDurden
#50
La ignorancia disfrazada de chulería sigue siendo ignorancia.
0
K
10
#3
laruladelnorte
"El propio presidente de TVE saca diciendo que 'atención hay un bulo que está circulando'. No era un bulo y a día de hoy no han pedido perdón, no han rectificado y yo espero que lo hagan porque si no me veré obligada a ir a los tribunales", ha sentenciado la colaboradora.
Mentirosa,cínica y chula,lo tiene todo esta mujer.
27
K
177
#5
josde
#3
Colaboradora ya no, ex-colaboradora si.
1
K
26
#2
pepel
Menuda babosa.
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K
126
#18
imagosg
#2
Lo extraño es que ésta tipa estuviera en RTVE . Lleva muchos años como mercenaria de la derecha mas rancia, en los medios más fachas del país .
1
K
20
#28
Blackat
El comodin de usar los juzgados bajo el control factico de la derechita criminal enquistada ? Por supuesto...eso es lo que lo mantiene todo atado y bien atado ..y si no los tanques a la calle y todos acojonados a seguir aguantando cacicadas.
3
K
33
#30
Pilfer
#28
amenazar con ir a los juzgados no es nada, si tan claro tiene que ganaría, que valla y punto. La pregunta es ¿por qué no ha ido ya?
0
K
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#10
Gurripander
La gente abrupta, como ella, sólo merece ser despedida abruptamente...
3
K
32
#25
Kleshk
Uy, que raro, si que ha encontrado rápido trabajo en TeleAyuso, ¿no?
2
K
30
#19
paskin
Si existiera semejante cosa , el PP y Vox estarían absolutamente pletóricos. Llevarían meses poniendo a sus minions a falsificar identidades
4
K
30
#31
lestat_1982
#19
recordemos los autobuses de residencias de ancianos para votar al PP.
1
K
12
#12
beltzak
efe.com/espana/2026-03-26/dni-digital-voto-junta-electoral/
“La Junta Electoral Central suspende el uso del DNI digital para poder votar
Dudas sobre la verificación de la identidad
La JEC ha informado que ha tomado esta decisión «para asegurar al máximo la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral» y a la vista de los escritos presentados por el viceconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía -comunidad que el próximo 17 de mayo celebra elecciones-, la Dirección…
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K
27
#33
FunFrock
#12
los votos x correo son mayoritariamente del PSOE.
Hay hasta investigaciones al respecto.
0
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8
#45
Pictolín
#33
El voto por correo por partidos no se puede conocer. Se une al voto en urna y se recuentan juntos
maldita.es/malditobulo/20250603/resultado-voto-correo-elecciones-23j/
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#43
chatgpton
*
#36
#12
#8
SI es un bulo, tal y como lo contó ella. A alguno solo le queda repetir muy fuerte "pero a lo mejor, a pesar de que es prácticamente imposible se puede dar"..obviando que lo que esta señora dijo si es un bulo, si o si.
Para empezar, lo que esta "periodista" pasa por alto intencionalmente de forma flagrante es la abismal diferencia técnica y legal entre llevar una simple imagen y la obligación legal según la norma "abrir la aplicación", un concepto
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K
23
#26
enriquefriki
Fabricante de bulos
1
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16
#9
okeil
El altavoz de Telemadrid ... ¿Altavoz? ¿Seguro?. Si lo único visualizable es madrilelos por el mundo ...
1
K
16
#11
Nas2meetu
#9
relacionada:
La caída de las televisiones del PP: Telemadrid, TVG y Canal Sur, las grandes derrotadas del primer trimestre del año.
www.meneame.net/story/caida-televisiones-pp-telemadrid-tvg-canal-sur-g
6
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65
#23
TontoElQueMenea
#9
lol y ni eso
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#7
To_lo_loco
Lleva toda la vida cobrando de mamporrera, pues que va a hacer la mujer… lo de siempre.
Hubo un tiempo en que ser periodista era más importante que la ideología.. pero ese tiempo ya pasó o apenas existió.
1
K
16
#15
Catapulta
#7
No hubo ese tiempo. Hubo periodistas de ciertos sectores especializados. Pero los medios y sus periodistas a tragar con la linea editorial y punto.
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K
14
#4
FunFrock
¿La Junta Electoral que ha dicho?
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#20
Purpurschnecke
#4
Exacto, es la junta electoral quien debería desmentir estas cosas y llevar a los tribunales a todos los del bulo.
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7
#29
FunFrock
#20
la junta electoral ha desmentido... A RTVE.
elpais.com/espana/2026-03-26/el-pp-de-feijoo-secunda-el-discurso-de-ay
1
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11
#47
Fotoperfecta
No caigamos en el error de pensar que a esta sujeta la han despedido de RTVE por el bulo de los votos con el DNIe. La han despedido porque en el programa de RTVE en que participaba su participación se limitaba a discutir con todo el mundo, liarla y faltar el respeto permanentemente a todos los contertulios con ideología diferente a la suya.
Una de sus salidas de tono más fuertes pasó hace casi un mes cuando, sin despeinarse, equiparó a Pedro Sánchez con Franco.
Al escucharlo tanto Gonzalo Miró como Marta Flich saltaron como una palomita en un microondas.
Una cosa es que discrepes con las políticas de Sánchez, y otra que compares lo que hace con un HDLGP que mató a decenas de miles de españoles y que aún están en las cunetas.
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K
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#8
Battlestar
El "bulo" en cuestión no ha sido confirmado posible y como consecuencia ahora el dni digital por si solo no basta para votar? O hablamos de otro bulo diferente?
0
K
11
#22
perrico
#8
Ahora ya no se puede votar con DNI electrónico, para que el PP no monte un pollo, no porque sea inseguro.
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#21
earthboy
Una fanática que lleva toda su "vida televisiva" intoxicando en los medios.
Como Sarah Santaolalla.
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K
10
#34
Peter086
¿Fraude electoral? Apenas recuerdo casos de esto... a no ser que llevar a los ancianos de una residencia a votar con la papeleta ya en mano, proporcionada por las monjas que la dirigen, se calique como fraude.
Técnicamente podría ser ilegal... pero si convencer a personas con capacidades cognitivas reducidas a que voten por partidos que después van a recortar sus prestaciones sociales es delito, el PP podría tener serios problemas!
1
K
10
#37
riazor97
Bueno, ahora tendrá más tiempo para estar en 13tv y Telemadrid
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#17
Quel
Yo no soy de Madrid y me ha llegado el corte.
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#41
Fookinhellboy
Pues otra Trumpetera fascista copiando las estrategias del horrible Bannon con lo del voto.
Una bulería del tres al cuarto. Mala bulería, vaya.
0
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#40
Indioviudo
Isabel, te han despedido por abusar de tu puesto como supuesta periodista seria para difundir gilipolleces.
Y te vas con el resquemor a Teleayuso... Si es que eres de chiste.
0
K
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#36
Pakku
Mira que no trago a esta señora, pero me parece surrealista que el argumento de los mamporreros oficiales del gobierno sea "Menudo bulo acaba de soltar. Para poder hacer eso, habría que conocer el nombre, el dni y el colegio electoral de la persona a la que quieres suplantar."
Vamos, que le están dando la razón al "bulo".
Cuando se hacen las cosas rápido y con esa mentalidad de "esta situación tan rocambolesca no va a suceder", pues pasan estas cosas.
Mejor añadir otra capa de seguridad al tema del voto con dni digital.
0
K
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menéame
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Creo que el problema que tenéis algunos no son los bulos, sino la ideología de esos bulos.
Todos los datos están online y solo hay w haberse guardado o fotografiado el censo para crear un DNI digital falso.
Como solo tiene w coincidir el nombre, apellido y DNI en la lista, es bastante fácil suplantar si tienes información desde dentro
Con lo sencillo que seria poner la verificación por QR que si acredita la identidad, para evitar toda sospecha...
SI es un bulo, tal y como lo contó ella. A alguno solo le queda repetir muy fuerte "pero a lo mejor, a pesar de que es prácticamente imposible se puede dar"..obviando que lo que esta señora dijo si es un bulo, si o si.
Para empezar, lo que esta "periodista" pasa por alto intencionalmente de forma flagrante es la abismal diferencia técnica y legal entre llevar una simple imagen y la obligación legal según la norma "abrir la aplicación", un concepto que… » ver todo el comentario
"Esta esparciendo bulos ... que no te gustan"
Tus palabras textuales... Te lees cuando escribes o cobras en cacahuetes?
Lo que hay que aguantar...
Mentirosa,cínica y chula,lo tiene todo esta mujer.
“La Junta Electoral Central suspende el uso del DNI digital para poder votar
Dudas sobre la verificación de la identidad
La JEC ha informado que ha tomado esta decisión «para asegurar al máximo la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral» y a la vista de los escritos presentados por el viceconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía -comunidad que el próximo 17 de mayo celebra elecciones-, la Dirección… » ver todo el comentario
Hay hasta investigaciones al respecto.
maldita.es/malditobulo/20250603/resultado-voto-correo-elecciones-23j/
SI es un bulo, tal y como lo contó ella. A alguno solo le queda repetir muy fuerte "pero a lo mejor, a pesar de que es prácticamente imposible se puede dar"..obviando que lo que esta señora dijo si es un bulo, si o si.
Para empezar, lo que esta "periodista" pasa por alto intencionalmente de forma flagrante es la abismal diferencia técnica y legal entre llevar una simple imagen y la obligación legal según la norma "abrir la aplicación", un concepto
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La caída de las televisiones del PP: Telemadrid, TVG y Canal Sur, las grandes derrotadas del primer trimestre del año.
www.meneame.net/story/caida-televisiones-pp-telemadrid-tvg-canal-sur-g
Hubo un tiempo en que ser periodista era más importante que la ideología.. pero ese tiempo ya pasó o apenas existió.
elpais.com/espana/2026-03-26/el-pp-de-feijoo-secunda-el-discurso-de-ay
Una de sus salidas de tono más fuertes pasó hace casi un mes cuando, sin despeinarse, equiparó a Pedro Sánchez con Franco.
Al escucharlo tanto Gonzalo Miró como Marta Flich saltaron como una palomita en un microondas.
Una cosa es que discrepes con las políticas de Sánchez, y otra que compares lo que hace con un HDLGP que mató a decenas de miles de españoles y que aún están en las cunetas.
Como Sarah Santaolalla.
Técnicamente podría ser ilegal... pero si convencer a personas con capacidades cognitivas reducidas a que voten por partidos que después van a recortar sus prestaciones sociales es delito, el PP podría tener serios problemas!
Una bulería del tres al cuarto. Mala bulería, vaya.
Y te vas con el resquemor a Teleayuso... Si es que eres de chiste.
Vamos, que le están dando la razón al "bulo".
Cuando se hacen las cosas rápido y con esa mentalidad de "esta situación tan rocambolesca no va a suceder", pues pasan estas cosas.
Mejor añadir otra capa de seguridad al tema del voto con dni digital.