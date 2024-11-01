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Irán reparte tabletas de yodo entre la población cercana a Bushehr

Irán reparte tabletas de yodo entre la población cercana a Bushehr

Ante un posible bombardeo estadounidense o israelí contra la central nuclear iraní de Bushehr, las autoridades de Irán han distribuido tabletas de yodo entre los civiles para bloquear los efectos de las emisiones radiactivas derivadas del ataque.

| etiquetas: irán , israel , guerra , tableta , yodo , nuclear
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8 comentarios
25 6 0 K 387 actualidad
antesdarle #1 antesdarle
estoy hasta para comprar yo
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efectogamonal #4 efectogamonal
Se preparan para lo peor.

Y digo yo, no habrá nadie por la casa blanca con la suficiente lucidez para frenar esta puta locura? {0x1f525}
1 K 29
mecheroconluz #5 mecheroconluz
#4 A los que tenían algo de lucidez se los han quitado de en medio. Sólo quedan los colgaos.
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josde #6 josde
#4 Los que tenían la suficiente lucidez, están todos muertos.
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Mltfrtk #7 Mltfrtk
Menuda mierda tener que andar así por el pirado yanki y su amo sionista.
Mucha fuerza al pueblo Iraní. Espero que el perro solo ladre.
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#8 tierramar *
Rusia evacua a los técnicos de una central nuclear iraní tras un bombardeo www.meneame.net/m/actualidad/rusia-evacua-tecnicos-central-nuclear-ira
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#2 Sacapuntas *
Es de primero de alerta radiactiva.
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#3 txelin *
De ChatGPT:
Las pastillas de yodo (normalmente yoduro de potasio) no protegen de la radiación en general, sino de algo muy concreto: el yodo radiactivo (como el I-131) que puede liberarse en accidentes nucleares.

???? ¿Qué hacen exactamente?

La tiroides funciona como una esponja muy selectiva para el yodo. Si está “vacía”, absorberá tanto yodo normal como radiactivo.

Cuando tomas yoduro de potasio:
 • Saturas la tiroides con yodo “bueno”.
 • Entonces la glándula dice: “ya tengo suficiente”.
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menéame