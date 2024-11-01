Irán reparte tabletas de yodo entre la población cercana a Bushehr

Ante un posible bombardeo estadounidense o israelí contra la central nuclear iraní de Bushehr, las autoridades de Irán han distribuido tabletas de yodo entre los civiles para bloquear los efectos de las emisiones radiactivas derivadas del ataque.
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Y digo yo, no habrá nadie por la casa blanca con la suficiente lucidez para frenar esta puta locura?
Mucha fuerza al pueblo Iraní. Espero que el perro solo ladre.
Las pastillas de yodo (normalmente yoduro de potasio) no protegen de la radiación en general, sino de algo muy concreto: el yodo radiactivo (como el I-131) que puede liberarse en accidentes nucleares.
???? ¿Qué hacen exactamente?
La tiroides funciona como una esponja muy selectiva para el yodo. Si está “vacía”, absorberá tanto yodo normal como radiactivo.
Cuando tomas yoduro de potasio:
• Saturas la tiroides con yodo “bueno”.
• Entonces la glándula dice: “ya tengo suficiente”.
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