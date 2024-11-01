Irán publica un vídeo titulado «Una venganza por todos al estilo Faizal (badla)», en el que se muestra un misil impactando contra la Estatua de la Libertad (Eng)

Vídeo «One Vengeance For All» de Irán: Los medios estatales iraníes han publicado un provocativo vídeo generado por IA en el que se muestra un misil impactando contra una Estatua de la Libertad rediseñada, coincidiendo con las afirmaciones de haber derribado un avión de combate estadounidense y de rechazar un alto el fuego. Estas acciones agravan las tensiones