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Irán publica un vídeo titulado «Una venganza por todos al estilo Faizal (badla)», en el que se muestra un misil impactando contra la Estatua de la Libertad (Eng)

Irán publica un vídeo titulado «Una venganza por todos al estilo Faizal (badla)», en el que se muestra un misil impactando contra la Estatua de la Libertad (Eng)

Vídeo «One Vengeance For All» de Irán: Los medios estatales iraníes han publicado un provocativo vídeo generado por IA en el que se muestra un misil impactando contra una Estatua de la Libertad rediseñada, coincidiendo con las afirmaciones de haber derribado un avión de combate estadounidense y de rechazar un alto el fuego. Estas acciones agravan las tensiones

| etiquetas: estatua de la libertad , irán , eeuu , propaganda
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22 comentarios
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Comentarios destacados:        
Mark_ #2 Mark_
Lo de la isla de Epstein si que no me lo vi venir...
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#4 capitan.meneito
#2 a eso venía, mis dies
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MasterChof #16 MasterChof
#2 eso ha sido un puntazo (en el sentido bueno, digo)
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azathothruna #1 azathothruna
A portada ya
(ya se que son sexistas y retrogrados de mierda, pero el zanahorio y el Fuhrer zionista los hacen quedar buenos a estas alturas)
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javibaz #3 javibaz
#1 diría que ya ha salido, pero no la encuentro.
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Draakun #21 Draakun
#1 Sin quitarle a Irán nada de lo que dices. Me parece que los saudíes y los emiratos están ahí ahí... ¡Pero a esos no los señalan!
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azathothruna #22 azathothruna
#21 Los saudies crearon a alqaeda
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capitan__nemo #6 capitan__nemo *
La estatua de la libertad les da igual. Ya no son el faro de la libertad como decia la transtornada. Es un simbolo completamente vacio.

Una refineria, una terminal de gnl, una central nuclear, un gran datacenter ia.
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alehopio #11 alehopio *
La contestación del imperio ha sido impresionante:

Acabamos de inventar el teletrabajo para la infantería de las bases que habéis destruido.

www.meneame.net/story/tropas-estadounidenses-trasladan-hoteles-tras-at
2 K 55
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle *
Ya tiene que estar mal el mundo para que tanta gente esté más a favor de Iran (con el que poco tenemos q ver culturalmente) que con eeuu (del que nos hemos nutrido todo en modo de vivir)

Edito: yo siento más simpatía x Irán que por los judeostadounidenses.
2 K 27
BastardWolf #9 BastardWolf
#7 nutrirnos? A mi siempre me ha parecido que lo que sufriamos era una invasion cultural obligatoria a traves de las pelis, series y otras formas de meternos lo peor de su puta mierda de cultura, muy lejos de ese "nutrirse" que dices
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DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#9 lo mismo, sintiéndolo como víctima o como beneficiario. Pero es que la gran mayoría de gente no es consciente ni para bien ni para mal.

Y que quieras o no, va calando...
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azathothruna #10 azathothruna
#7 Yo me volvi anticolonizador desde 2008 y mas con lo de assange y snowden
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DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
#10 ¡que bien! ¿Qué has cambiado dsd entonces?
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MasterChof #17 MasterChof
#7 culturalmente, en el fondo, tenemos más que ver con ellos, pero vamos en modo automático y como dices, entre Hollywood y los starbucks, nos están destrozando nuestra humanidad (aunque lo único que les preocupe al PP y Vox es no ver a ninguna mujer con burka en la calle porque corremos el peligro de que nos islamicen")
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alehopio #8 alehopio
#0 Eso no es la estatua de la libertad. Es la estatua demoníaca a que rinden culto el clan Epstein.
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#19 Tks4dTip
#8 Moloch. Lo que tengo que mirar es el significado de la inscripción que porta.
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#18 DenisseJoel
No es la Estatua de la Libertad. La estatua de la libertad no tiene cuernos.
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Alqui #20 Alqui
#18 Se los ha puesto Trump coqueteando con la tiranía.
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#5 abogado_del_diablo
Aquí dejan claro lo que dice Trump, que "las conversaciones van muy bien".
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DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
La IA lleva a nivel máximo las rabietas...
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El_Hombre_Blandengue #15 El_Hombre_Blandengue
Está muriendo gente y los gobiernos implicados se ponen a hacer vídeos chorra. Este mundo es de risa.
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menéame