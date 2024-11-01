Irán publica un vídeo titulado «Una venganza por todos al estilo Faizal (badla)», en el que se muestra un misil impactando contra la Estatua de la Libertad (Eng)

Vídeo «One Vengeance For All» de Irán: Los medios estatales iraníes han publicado un provocativo vídeo generado por IA en el que se muestra un misil impactando contra una Estatua de la Libertad rediseñada, coincidiendo con las afirmaciones de haber derribado un avión de combate estadounidense y de rechazar un alto el fuego. Estas acciones agravan las tensiones
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(ya se que son sexistas y retrogrados de mierda, pero el zanahorio y el Fuhrer zionista los hacen quedar buenos a estas alturas)
Una refineria, una terminal de gnl, una central nuclear, un gran datacenter ia.
Acabamos de inventar el teletrabajo para la infantería de las bases que habéis destruido.
www.meneame.net/story/tropas-estadounidenses-trasladan-hoteles-tras-at
Edito: yo siento más simpatía x Irán que por los judeostadounidenses.
Y que quieras o no, va calando...