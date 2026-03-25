Tropas estadounidenses se trasladan a hoteles tras el ataque a bases en Oriente Medio [EN]

Según informó el New York Times, citando a personal militar y funcionarios estadounidenses, los bombardeos iraníes contra las bases estadounidenses en la región, en represalia por la guerra entre Estados Unidos e Israel, han obligado a muchas tropas estadounidenses a trasladarse a hoteles y oficinas en toda la región. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una rama de élite del ejército iraní, ha instado a la población a informar sobre estas nuevas ubicaciones mientras busca a las tropas dispersas.