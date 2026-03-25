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Tropas estadounidenses se trasladan a hoteles tras el ataque a bases en Oriente Medio [EN]

Según informó el New York Times, citando a personal militar y funcionarios estadounidenses, los bombardeos iraníes contra las bases estadounidenses en la región, en represalia por la guerra entre Estados Unidos e Israel, han obligado a muchas tropas estadounidenses a trasladarse a hoteles y oficinas en toda la región. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una rama de élite del ejército iraní, ha instado a la población a informar sobre estas nuevas ubicaciones mientras busca a las tropas dispersas.

| etiquetas: guerra de iran , eeuu
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9 comentarios
3 1 0 K 28 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Hoteles evacuados de civiles o van a usar escudos humanos?
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Heni #3 Heni
#2 Creo que todos sabemos la respuesta
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#6 Piscardo_Morao
#3 Los quieren usar de escudos humanos, eso es obvio, yo haría las maletas y me iría a cualquier otro sitio, porque hay bastantes probabilidades de que Irán les meta un bombazo, si están matando a sus civiles por qué no van a hacer ellos lo mismo con los demás países que están metidos en la guerra ayudando al régimen criminal y terrorista de Trump.
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#5 wonsterboy *
#2 Touché. Siguiendo el modus operandus del enemigo, Irán debería empezar a bombardear Hoteles (y Hospitales, ya puestos).
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#4 candonga1
Que hablen con Ignacio Zoido "Zampo"... seguro que les encuentra algún barco como los de Piolín.
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azathothruna #8 azathothruna
Y luego lloran los arabes porque no quieren estar en el fuego cruzado
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elgranpilaf #7 elgranpilaf
Ratas cobardes que se parapetan detrás de la gente
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#9 Piscardo_Morao
Está "ganando" tan claramente la guerra que tienen que sacar a sus soldados de las bases militares y esconderlos entre civiles para que no se los revienten a bombazos.
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menéame