Los tribunales dan la razón a los sindicatos: Mercadona usa los pluses salariales como medida de represión

Lo que podría ser un plus en el salario, la prima por objetivos, en Mercadona es lo que determina que haya buenas o malas condiciones salariales. Y pueden estar usándolo para mantener a la plantilla sin reclamaciones, sin representación sindical y penalizando las bajas médicas. “La diferencia entre que te den la prima es cobrar en febrero de cada año 1200 euros o 4.800 euros”, explica a El Salto Virginia González, trabajadora desde 2015 en Mercadona Vitoria. La empleada también explica que ese “regalo” de prima triple se vende como una mejora d