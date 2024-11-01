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Los tribunales dan la razón a los sindicatos: Mercadona usa los pluses salariales como medida de represión

Los tribunales dan la razón a los sindicatos: Mercadona usa los pluses salariales como medida de represión

Lo que podría ser un plus en el salario, la prima por objetivos, en Mercadona es lo que determina que haya buenas o malas condiciones salariales. Y pueden estar usándolo para mantener a la plantilla sin reclamaciones, sin representación sindical y penalizando las bajas médicas. “La diferencia entre que te den la prima es cobrar en febrero de cada año 1200 euros o 4.800 euros”, explica a El Salto Virginia González, trabajadora desde 2015 en Mercadona Vitoria. La empleada también explica que ese “regalo” de prima triple se vende como una mejora d

| etiquetas: mercadona , sindicatos , trabajadores , represión
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2 comentarios
8 2 0 K 103 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
una cosa: en el funcionariado también hay pluses salariales, ¿entonces el Estado también los usa como una estrategia de represión? paradójicamente esos pluses salariales del funcionariado son negociados y acordados con estas organizaciones que se autodenominan "sindicatos". alguien me lo explica?
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Ainhoa_96 #2 Ainhoa_96
Dejad de comprar en Mercadona e id a la cooperativa más cercana (Consum, Eroski, etc.) donde los trabajadores son propietarios del medio de producción {necesito-emoticono-marxista} :professor:
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menéame