9
meneos
93
clics
Irán, la operación secreta que nadie ve
Irán es la llave maestra que puede destruir toda la arquitectura multipolar que Rusia y China han estado construyendo sistemáticamente durante los últimos 15 años.
|
etiquetas
:
irán
,
rusia
,
china
,
eeuu
,
imperialismo
,
guerra
relacionadas
#1
Pertinax
Por si a alguien le interesa saber quién es Pepe Escobar.
en.wikipedia.org/wiki/Pepe_Escobar
3
K
38
#2
Jointhouse_Blues
#1
es.wikipedia.org/wiki/Argumento_ad_hominem
0
K
12
#3
Pertinax
*
#2
No he argumentado nada, simplemente he enlazado a su entrada en la Wikipedia sin siquiera opinar. He ampliado la información por si a alguien le resulta interesante. ¿Lo entiendes?
0
K
15
#4
Jointhouse_Blues
#3
Ferpectamente. Tiro la mano y escondo la priedra.
0
K
12
#5
Pertinax
#4
Es al verrés.
0
K
15
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
en.wikipedia.org/wiki/Pepe_Escobar