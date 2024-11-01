Irán: La operación secreta que nadie ve

La historia más extraordinaria apenas está comenzando, va a cambiar todo lo que sabían de Medio Oriente, porque lo que ningún medio Occidental se atreve a revelar, lo que estamos presenciando no es una simple revuelta popular espontánea, es el colapso controlado de una de las últimas piezas clave del gran ajedrez euroasiático, la realidad sobre el terreno es infinitamente más compleja e infinitamente más peligrosa.