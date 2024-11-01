Iran dice que los 2 helicopteros Black Hawk yankis fueron derribados por nomadas iranies [eng]

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró el sábado que "nómadas de la provincia de Kohgiluyeh Boyerahmad y los Bakhtiaris" han "atacado con éxito dos helicópteros Black Hawk en regiones montañosas de difícil acceso, lejos de la presencia de las fuerzas armadas iraníes". [eng]