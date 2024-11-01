Iran dice que los 2 helicopteros Black Hawk yankis fueron derribados por nomadas iranies [eng]

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró el sábado que "nómadas de la provincia de Kohgiluyeh Boyerahmad y los Bakhtiaris" han "atacado con éxito dos helicópteros Black Hawk en regiones montañosas de difícil acceso, lejos de la presencia de las fuerzas armadas iraníes". [eng]
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www.timesofisrael.com/liveblog_entry/two-us-helicopters-reportedly-hit
www.youtube.com/watch?v=jxGYEbR-GHU
La noticia del periódico habla de los helicópteros que fueron alcanzados pero no dice nada de que fueron derribados. Esos helicópteros pueden aguantar disparos de ese calibre desde esa distancia sin problemas.
No te creas todo lo que lees solo porque deseas que lo que estés leyendo fuera verdad.
Hasta en la descripción del vídeo pone el Black Hawk derribado.
Es lo que tiene responder sin ver las cosas completas o leerlas.
No te creas tan listo, ni respondas lo que deseas que fuera verdad.
Listillo.
Qué puta manía tenéis de poneros a insultar al primero que os lleva la contraria. Por eso vivís en una burbuja.
Hasta salía un recorte de la noticia del periódico.
...y nadie preguntara como es que hubo que hacer un rescate en una guerra que se gano hace 3 semanas.
(Y mucho menos como puede ser que el Estrecho de Ormuz este cerrado)
Una pena perderse otra gran misión de rescate enterritorio enemigo.
“The governor gave us the green light to fire,” one of the nomads said.
“I fired twice at the cockpit and twice at the cargo so it would blow up,” he added.
“I fired four shots at the other one too.”
elpais.com/diario/1989/08/11/portada/618789601_850215.html
Me pregunto si igual con una honda podría lanzarse una piedra con suficiente fuerza cómo para dar en uno de los rotores e inutilizarlo
elpais.com/diario/1989/08/11/portada/618789601_850215.html