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Iran dice que los 2 helicopteros Black Hawk yankis fueron derribados por nomadas iranies [eng]

Iran dice que los 2 helicopteros Black Hawk yankis fueron derribados por nomadas iranies [eng]

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró el sábado que "nómadas de la provincia de Kohgiluyeh Boyerahmad y los Bakhtiaris" han "atacado con éxito dos helicópteros Black Hawk en regiones montañosas de difícil acceso, lejos de la presencia de las fuerzas armadas iraníes". [eng]

| etiquetas: black hawk , helicopteros , iran , usa , oriente medio
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50 comentarios
94 108 0 K 457 actualidad
Comentarios destacados:              
#6 Mustela
En EEUU pensarán que fueron los moradores de las arenas.
12 K 133
tommyx #28 tommyx
#6 uuuukkkkk uukkkk uuuuuukkkkk!
0 K 13
TooBased #11 TooBased *
#04 para #_02 Los propios israelíes y americanos ya lo reconocieron el mismo día... pero tú a lo tuyo..,. sigue en tu burbuja
www.timesofisrael.com/liveblog_entry/two-us-helicopters-reportedly-hit
www.youtube.com/watch?v=jxGYEbR-GHU
11 K 101
Asmode0 #38 Asmode0
#11 estás mezclando noticias. El vídeo de YouTube habla del F15 y el A10 derribado, que si ha sido confirmado por todas las partes.

La noticia del periódico habla de los helicópteros que fueron alcanzados pero no dice nada de que fueron derribados. Esos helicópteros pueden aguantar disparos de ese calibre desde esa distancia sin problemas.

No te creas todo lo que lees solo porque deseas que lo que estés leyendo fuera verdad.
0 K 10
TooBased #45 TooBased *
#38 Estás mezclando tu capacidad intelectual.

Hasta en la descripción del vídeo pone el Black Hawk derribado.

Es lo que tiene responder sin ver las cosas completas o leerlas.

No te creas tan listo, ni respondas lo que deseas que fuera verdad.

Listillo.  media
2 K 15
Asmode0 #46 Asmode0
#45 y donde dice que ha sido derribado, como tú afirmas? Te puedes meter los ataques personales y los insultos ya sabes por dónde.

Qué puta manía tenéis de poneros a insultar al primero que os lleva la contraria. Por eso vivís en una burbuja.
0 K 10
#1 Pitchford
Pensaban que eran ladrones de ovejas...
9 K 92
#33 EDD88
#1 de oficio, pero en sus ratos libres cada uno tiene sus hobbies
1 K 26
#34 tropezon
#1 Pues tu riete, pero circulaba por ahí una historia de cómo un pastor hizo aterrizar un helicoptero del ejercito, de una certera pedrada, porque estaban asustando a sus ovejas.

Hasta salía un recorte de la noticia del periódico.
3 K 60
Dramaba #35 Dramaba
#34 No hace mucho estuvo unos años en Mallorca... xD
1 K 31
#49 AMartian
#34 yo he visto con mis ojos a un pastor acertar a una oveja a 100m, a una concreta. Yo nunca alcancé esa maestría de las 10.000h como él, pero hice mis pinitos con una honda y esa precisión no tenía, pero era un chaval de 10 años y fácilmente atravesábamos a lo largo el campo de fútbol. Un tío que esté 7x24 a lo largo de su vida, no me reiría yo de que pueda reventarle una pala al rotor de cola de un helicóptero suspendido en el aire.
3 K 23
#15 ZamoraBigote
Son los Fremen contra los Harkonnen.
9 K 86
#21 Robe7064
#15 Pero estos son zenchiítas :-P
0 K 11
linspire #2 linspire
Claro y cayeron los restos todos juntos, se ve que la ley de la gravedad es especial en Iran.
12 K 66
#4 Pitchford
#2 Un pastor mató dos pájaros de un tiro.. por fin! xD
2 K 36
Cuñado #27 Cuñado *
#4 De hecho ya lo dice la cuarta ley de Newton: una aeronave en caída en libre experimenta una repulsión respecto a otras aeronaves derribadas inversamente proporcional a lo que le convenga la noticia :tinfoil:
4 K 57
Kasterot #9 Kasterot
#2 creo te refieres a los c-130 y un pequeño helicóptero. Ahí no estaban los blackhawks , estos sufrieron daños pero regresaron
0 K 13
linspire #14 linspire
#9 Entonces el titulo es falso porque pone derribados ...
3 K 41
troymclure #37 troymclure *
#2 Que va solo fueron las lavanderias
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#12 guillersk
No han inventado nada en España hacen eso los pastores
3 K 40
Raziel_2 #24 Raziel_2
#12 A pedradas, ademas.
0 K 11
OrialCon_Darkness #16 OrialCon_Darkness
En realidad fueron dos mujeres nómadas, porque nunca hay que subestimar el poder que tiene una madre con una chancla en la mano xD
3 K 39
Kleshk #18 Kleshk
Madre mía cómo están las lavadoras en los EEUU, cuantos fallos
2 K 30
XtrMnIO #3 XtrMnIO
En el siglo XXI el David que derriba a Goliat es persa.
2 K 28
#7 kreator
Es probable que les hayan "dado" y obligado a aterrizar, cubrirse y retirarse en un tercer helicóptero, destruyendo los otros dos por razones evidentes.
3 K 27
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo
Mañana o pasado entregaran un monton de medallas por el valeroso rescate...

...y nadie preguntara como es que hubo que hacer un rescate en una guerra que se gano hace 3 semanas.

(Y mucho menos como puede ser que el Estrecho de Ormuz este cerrado)
1 K 26
linspire #17 linspire *
#13 No hay rescate porque aunque fuero derribados regresaron según

Una pena perderse otra gran misión de rescate enterritorio enemigo.
0 K 9
tricionide #26 tricionide
#13 Esto es lo que ha comentado uno de los nomadas en una entrevista en la television irani
“The governor gave us the green light to fire,” one of the nomads said.

{0x1f4a5} “I fired twice at the cockpit and twice at the cargo so it would blow up,” he added.

{0x1f4a5} “I fired four shots at the other one too.”
0 K 11
Zarangollo #43 Zarangollo
#42 y ciertos tipos de patata frita
1 K 21
Zarangollo #41 Zarangollo
#39 no subestimes a un experto en lanzar hondas, si puede lanzar una moto puede con un helicóptero
1 K 21
Asmode0 #42 Asmode0
#41 depende que moto. La honda expansiva cuenta? Y la majadahonda?
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elgranpilaf #5 elgranpilaf
Ya hasta los nómadas derriban aviones yankees
1 K 16
linspire #8 linspire
#5 Pero porque ahora utilizan pir infrarrojos chinos ...
0 K 9
powernergia #10 powernergia
Da para película.
0 K 12
antesdarle #20 antesdarle
#10 Black Hawk Down del 2001
0 K 10
consuerte76 #44 consuerte76
Un anticipo de los que les espera.
0 K 10
EldelaPepi #22 EldelaPepi
El que pueda hacer que haga. :-D
0 K 9
Tannhauser #31 Tannhauser
También dijeron que habían derribado un F-35, de lo que digan, la mitad es cierto.
0 K 9
Asmode0 #40 Asmode0
#31 y con la mitad creo que ya es bastante. Pero no pasa nada, aquí se traga con todo.
0 K 10
glynch #50 glynch
Faltan muchas tildes en el titular. Cuidemos esas cosas.
0 K 7
#23 Wizardd
Rambo tiró abajo un helicóptero con una piedra en la primera peli. No lo veo imposible :troll: .
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Zarangollo #25 Zarangollo *
#23 casi pero no exactamente: youtu.be/9hqO5vbueBw

Me pregunto si igual con una honda podría lanzarse una piedra con suficiente fuerza cómo para dar en uno de los rotores e inutilizarlo
2 K 21
linspire #30 linspire
#25 Pueden resistir impactos de calibre 7.62 mm a mas de 700 m/s, pero no aguantan a los disparos con piedras de uranio enriquecido.
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Asmode0 #39 Asmode0
#25 ya hay que tener puntería para hacer eso.
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tommyx #29 tommyx
#23 y en la tercera de un tancazo
0 K 13
Turdus_Merula #47 Turdus_Merula
#23 Creo que en Air America hay una escena que un C130 va volando tranquilamente por la sellva y pasa sobre un campesino que va caminando con su fusil al hombro. Le dispara como por descuido y sigue su camino sin darle importancia. Al momento el c130 empieza a echar humo y perder altura...
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#36 Jarapa
Con Chuck Norris vivo los iraníes ya estarían rogándole a USA un acuerdo.
0 K 6
trixk4 #48 trixk4
#0 La noticia pone que han alcanzado (hit/struck) a 2 helicópteros, no que los hayan derribado.
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menéame