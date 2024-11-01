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Irán dice que ha perdido las llaves del estrecho de Ormuz después de que Trump pidiera que se abriese [ENG]
Varias embajadas de Irán se han sumado a la broma y se han burlado de Trump afirmando que han perdido las llaves del estrecho de Ormuz después de que este pidiese que se abriera.
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irán
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vasilah
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relacionadas
#1
Verdaderofalso
No pueden ser tan trolls
24
K
245
#13
Hynkel
#1
Pues me parece perfecto. La clase de respuesta que necesita un niño malcriado. A una burrada no se le contesta con seriedad, se le contesta con una burrada al cuadrado. Más de uno sólo capta la indirecta cuando le toman a pitorreo.
9
K
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#16
cenutrios_unidos
#1
Joder estos joputas son los herederos de Eugenio. Con la barba y lo serios que parecen y luego te descojonas vivo.
3
K
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#21
Toponotomalasuerte
#1
yo estoy alucinando con la humillación que está recibiendo usa. De esto no vuelve a levantar cabeza.
3
K
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#28
ahotsa
#1
¿Dónde están las llaves, matarile...?
...
En el fondo del mar, matarile...
0
K
19
#4
ed25519
Se les han adelantado al mundo today
10
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#24
C.Nutrio
#4
Yo entraba a leer la noticia convencido de que era de ellos. Estos iraníes son unos trolls y unos cachondos.
0
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#3
ombresaco
Materiale rile rile
4
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#26
MiguelDeUnamano
#3
Ahora que vayan los marines a buscarlas, que también va a haber matarile.
1
K
26
#8
Alcalino
A los niños hay que tratarlos como a niños
5
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#7
BastardWolf
Decidme que esto no es una coña tipo El Mundo Today, porfavor
4
K
56
#11
Verdaderofalso
#7
pagaremos la gasofa a 3€ pero las risas no nos las quita nadie
15
K
160
#10
wata
Estarán en el fondo del mar...matarile, rile, rile...
3
K
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#9
Moderdonia
Alguien que me toque como me toco yo cuando creo que he perdido las llaves.
3
K
43
#14
devilinside
Que llamen a mi madre, que fijo que va y las encuentra
2
K
42
#18
Mustela
#14
Ojo que lo habrás dado la idea a un loco que conocemos todo el mundo...
0
K
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#20
devilinside
#18
Bueno, por edad está a salvo de Grump; no está en su rango de gustos
1
K
22
#22
Mustela
#20
aah, puse "lo habrás", error imperdonable que no sé ni cómo lo hice...
0
K
11
#5
ansiet
Saben aquel que diu...
4
K
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#2
Anfiarao
Touché
3
K
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#12
josejon
Será una indeaseable teocracia, pero tienen un sentido del humor que te gana.
1
K
18
#15
d5tas
Pues como tengan que llamar al cerrajero les va salir un buen pico.
1
K
18
#6
DotorMaster
Cuidado, que el fistro este os manda una broma de uranio. Que ya le están pisando demasiado sus zapatos de gamuza azul.
0
K
14
#23
c0re
La realidad supera a EMT.
0
K
14
#17
DDJ
*
La embajada de Irán en Zimbabwe: Perdimos las llaves -- "lost the keys"
La embajada de Irán en Sudafrica: Shhhhhh Están debajo de la maceta, pero sólo abrimos para los amigos -- "Shh... the key's under the flowerpot. Just open for friends"
0
K
11
#27
Tumbadito
Solo les falta poner el cartel "Cerrado por reformas, volvemos el 30 de junio para brindarles el mejor servicio"
0
K
10
#19
xabi_sides
— I need the key.
— The key?
— ¿
The key
va a ser, illo? ¡Del estrecho de
Ormú
!
0
K
6
#25
kosako
#19
el estresho d'Ormú, pa sé esacto
0
K
11
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28
comentarios)
menéame
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En el fondo del mar, matarile...
La embajada de Irán en Sudafrica: Shhhhhh Están debajo de la maceta, pero sólo abrimos para los amigos -- "Shh... the key's under the flowerpot. Just open for friends"
— The key?
— ¿The key va a ser, illo? ¡Del estrecho de Ormú!