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Irán dice que ha perdido las llaves del estrecho de Ormuz después de que Trump pidiera que se abriese [ENG]

Irán dice que ha perdido las llaves del estrecho de Ormuz después de que Trump pidiera que se abriese [ENG]

Varias embajadas de Irán se han sumado a la broma y se han burlado de Trump afirmando que han perdido las llaves del estrecho de Ormuz después de que este pidiese que se abriera.

| etiquetas: irán , vasilah , llaves , estrecho , ormuz , trump
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28 comentarios
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Comentarios destacados:        
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
No pueden ser tan trolls xD
24 K 245
#13 Hynkel
#1 Pues me parece perfecto. La clase de respuesta que necesita un niño malcriado. A una burrada no se le contesta con seriedad, se le contesta con una burrada al cuadrado. Más de uno sólo capta la indirecta cuando le toman a pitorreo.
9 K 113
cenutrios_unidos #16 cenutrios_unidos
#1 Joder estos joputas son los herederos de Eugenio. Con la barba y lo serios que parecen y luego te descojonas vivo.
3 K 41
#21 Toponotomalasuerte
#1 yo estoy alucinando con la humillación que está recibiendo usa. De esto no vuelve a levantar cabeza.
3 K 36
ahotsa #28 ahotsa
#1 ¿Dónde están las llaves, matarile...?
...
En el fondo del mar, matarile...
0 K 19
ed25519 #4 ed25519
Se les han adelantado al mundo today :-D
10 K 110
#24 C.Nutrio
#4 Yo entraba a leer la noticia convencido de que era de ellos. Estos iraníes son unos trolls y unos cachondos.
0 K 7
ombresaco #3 ombresaco
Materiale rile rile
4 K 65
MiguelDeUnamano #26 MiguelDeUnamano
#3 Ahora que vayan los marines a buscarlas, que también va a haber matarile. xD
1 K 26
#8 Alcalino
A los niños hay que tratarlos como a niños
5 K 63
BastardWolf #7 BastardWolf
Decidme que esto no es una coña tipo El Mundo Today, porfavor xD xD xD
4 K 56
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#7 pagaremos la gasofa a 3€ pero las risas no nos las quita nadie xD
15 K 160
wata #10 wata
Estarán en el fondo del mar...matarile, rile, rile...
3 K 45
Moderdonia #9 Moderdonia
Alguien que me toque como me toco yo cuando creo que he perdido las llaves.
3 K 43
devilinside #14 devilinside
Que llamen a mi madre, que fijo que va y las encuentra
2 K 42
#18 Mustela
#14 Ojo que lo habrás dado la idea a un loco que conocemos todo el mundo...
0 K 11
devilinside #20 devilinside
#18 Bueno, por edad está a salvo de Grump; no está en su rango de gustos
1 K 22
#22 Mustela
#20 aah, puse "lo habrás", error imperdonable que no sé ni cómo lo hice...
0 K 11
ansiet #5 ansiet
Saben aquel que diu...
4 K 38
Anfiarao #2 Anfiarao
Touché
3 K 36
#12 josejon
Será una indeaseable teocracia, pero tienen un sentido del humor que te gana.
1 K 18
d5tas #15 d5tas
Pues como tengan que llamar al cerrajero les va salir un buen pico.
1 K 18
#6 DotorMaster
Cuidado, que el fistro este os manda una broma de uranio. Que ya le están pisando demasiado sus zapatos de gamuza azul.
0 K 14
c0re #23 c0re
La realidad supera a EMT.
0 K 14
DDJ #17 DDJ *
La embajada de Irán en Zimbabwe: Perdimos las llaves -- "lost the keys"
La embajada de Irán en Sudafrica: Shhhhhh Están debajo de la maceta, pero sólo abrimos para los amigos -- "Shh... the key's under the flowerpot. Just open for friends"

:troll:
0 K 11
Tumbadito #27 Tumbadito
Solo les falta poner el cartel "Cerrado por reformas, volvemos el 30 de junio para brindarles el mejor servicio"
0 K 10
xabi_sides #19 xabi_sides
— I need the key.
— The key?
— ¿The key va a ser, illo? ¡Del estrecho de Ormú!
0 K 6
kosako #25 kosako
#19 el estresho d'Ormú, pa sé esacto
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menéame