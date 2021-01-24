Irán desmiente que haya atacado la base de Diego García

El 22 de marzo, un alto funcionario iraní rechazó las acusaciones de que Teherán estuviera detrás de los ataques con misiles dirigidos contra bases militares en la isla de Diego García, en el Océano Índico. Según Al Jazeera, el funcionario declaró: "Irán no es responsable ni está detrás de los ataques con misiles contra la base militar de Diego García en el Océano Índico".
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¿Verdad?
Sería la primera vez que mintiera un país tan fiable...
www.washingtonpost.com/politics/2021/01/24/trumps-false-or-misleading-
Aunque siempre puedes hacer como @imparsifal y amenazar con strikes al que se atreva votar negativo el envío.
www.meneame.net/story/que-hacemos-ignore/c01#c-1
Oye, igual hasta cuela.
Tampoco murió nadie.
Uno entiende mentir cuando matas a 170 niñas en un colegio y te avergüenzas de tus tácticas, pero lanzar un cohete a 4000 km no hay razón para esconderlo.
Si no fueron los Iraníes ¿Quien fue?
Porque, esto... ¿tu sabes donde está la base? ¿o comentamos por comentar?
para estás cosas = nunca
Espera, tú eres el que afirma que Trump nunca miente, no? Acojonante
Ni siquiera aparece en Aljazeera, la supuesta fuente original de la que hace referencia el artículo.