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Irán desmiente que haya atacado la base de Diego García

Irán desmiente que haya atacado la base de Diego García

El 22 de marzo, un alto funcionario iraní rechazó las acusaciones de que Teherán estuviera detrás de los ataques con misiles dirigidos contra bases militares en la isla de Diego García, en el Océano Índico. Según Al Jazeera, el funcionario declaró: "Irán no es responsable ni está detrás de los ataques con misiles contra la base militar de Diego García en el Océano Índico".

| etiquetas: irán , diego garcia
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28 comentarios
21 1 8 K 44 actualidad
Comentarios destacados:        
yemeth #2 yemeth
¿Por qué mentiría EEUU? Lo primero que se me ocurre, es que sea para dar pie a un montón de titulares sobre que podrían alcanzar Europa con sus misiles y ver si así logran apoyo.
17 K 198
#3 chavi
#2 ¿Por qué mentiría EEUU?

¿Verdad?
Sería la primera vez que mintiera un país tan fiable...
8 K 93
Findeton #8 Findeton
#3 ¿Por qué mentirían los Ayatolah? /sarcasm
0 K 10
#9 chavi *
#8 Bueno, podemos examinar los precedentes a ver si mentir por sistema es su costumbre, como lo es en el caso de Israel o EEUU.
3 K 42
josde #13 josde
#3 Tan fiable es EE.UU como Israel, son tal para cual.
2 K 34
Aokromes #5 Aokromes
#2 o para obtener mas dinero.
0 K 10
NoPracticante #17 NoPracticante
#2 en este caso el que tiene todas las papeletas de estar mintiendo es Izzrael.
0 K 7
thror #18 thror
#2 Israel y EEUU mienten constantemente. Trump, en su primer mandato, solto mas de 30000 mentiras y tergiversaciones. No se puede creer nada de ellos.
www.washingtonpost.com/politics/2021/01/24/trumps-false-or-misleading-
1 K 21
manuelpepito #21 manuelpepito
#2 Pues lo veo más contraproducente. Si no pueden atacar tú territorio y eres un mierda todavía puedes ir a dar por saco, pero no tiene ningún sentido atacar a un país por mis cojones morenos y que encima puede atacar tú territorio.
0 K 11
Dene #22 Dene
#2 y así desviar algún misilazo que debería ir a Israhell
0 K 12
Veelicus #27 Veelicus
#2 Que no te extrañe tampoco que hayan sido los israelies quienes hayan disparado para meter miedo a la UE
0 K 11
Asimismov #7 Asimismov
#4 y muchas más veces tendrán que negarlo, como con Acerbayan, Turquía o Chipre.
0 K 13
#14 Grahml *
#0 Es duplicada como destaca #4

Aunque siempre puedes hacer como @imparsifal y amenazar con strikes al que se atreva votar negativo el envío.

www.meneame.net/story/que-hacemos-ignore/c01#c-1


Oye, igual hasta cuela.
1 K 32
#20 tropezon
#4 #0 duplicada
0 K 19
TipejoGuti #1 TipejoGuti
El problema con Irán es que no miente para estás cosas...
3 K 42
Findeton #6 Findeton
#1 Los ayatolah nunca mienten /sarcasm
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#11 daniMate
#6 #1 tampoco tienen razón para mentir en esto. En realidad cuando uno consigue un hito como atacar algo a 4000 km no hay porque esconderlo.
Tampoco murió nadie.

Uno entiende mentir cuando matas a 170 niñas en un colegio y te avergüenzas de tus tácticas, pero lanzar un cohete a 4000 km no hay razón para esconderlo.


Si no fueron los Iraníes ¿Quien fue?
6 K 69
Findeton #16 Findeton *
#11 Claro que tienen razones. Para así tener la capacidad de atacar pero de cara al público decir que no, que lo que EEUU dice de que Irán puede alcanzar a Londres es falso, que ellos no son una amenaza para Europa.
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#19 tropezon
#11 Pues la pregunta es quien tiene un cohete de 4000 km de alcance
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zhensydow #25 zhensydow
#19 si es otro país, entonces la distancia de 4000km no se aplica. Depende donde esté situado el culpable
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#28 tropezon
#25 Mide la distancia del pais más cercano a la isla.
Porque, esto... ¿tu sabes donde está la base? ¿o comentamos por comentar? :troll:
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TipejoGuti #12 TipejoGuti
#6 y hombre de paja...
para estás cosas = nunca
:roll:
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Fariseo #24 Fariseo
#6 Y tanto el tio Sam como Israel dicen siempre la verdad y juegan limpio... qué disyuntiva, qué misterio...
Espera, tú eres el que afirma que Trump nunca miente, no? Acojonante
1 K 17
#15 euacca
#1 Los que siempre mienten en todo son Israel, así que blanco y en botella. Irán no gana nada haciendo más enemigos, Israel lo gana todo creándole enemigos a Irán.
4 K 45
josde #10 josde
Ataque de falsa bandera para que UK se implique mas con su ejercito en esa guerra.
2 K 33
johel #23 johel *
Ya se han visto unos cuantos ataques de falsa bandera y la campaña de propaganda belica usraeli esta en alza sin visos de frenar. La pregunta no es si creemos a iran que parece por multiples motivos estar en todo momento respondiendo no iniciando, a estas alturas la pregunta es ¿por que le concedemos credibilidad alguna a usrael?
0 K 11
#26 Jesusor *
Suena a bulo, porque no veo que esta noticia aparezca en ningún otro medio.
Ni siquiera aparece en Aljazeera, la supuesta fuente original de la que hace referencia el artículo.
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menéame