Irán desmiente que haya atacado la base de Diego García

El 22 de marzo, un alto funcionario iraní rechazó las acusaciones de que Teherán estuviera detrás de los ataques con misiles dirigidos contra bases militares en la isla de Diego García, en el Océano Índico. Según Al Jazeera, el funcionario declaró: "Irán no es responsable ni está detrás de los ataques con misiles contra la base militar de Diego García en el Océano Índico".