Irán contraataca después de que Estados Unidos bombardeara una isla iraní crítica para el petróleo

(ingles) En Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Un misil alcanzó un helipuerto y la embajada de EEUU en Bagdad y escombros de un interceptado. Un dron iraní impactó en una instalación petrolera en los Emiratos Árabes Unidos como el Guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán entró en su tercera semana el sábado.
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No sé si no quieres entenderlo..Irán no ha disparado un solo misil a nadie que no le esté atacando a ayudando a su atacante.
Si no quieren bombas, que no lancen bombas ni ayuden a lanzarlas..Si tienes unos plastidecores a mano lo hacemos con dibujitos y colores.
Que países que no han apoyado a EEUU (estados genocidas de América) han sido atacados? Es para un amijo
Tu justificas atacar civiles en paises que no ha atacado Iran ... estas mal de la cabeza. Como os gustan las guerras.
Si?? Al mundo libre occidental quieres decir? A los que albergamos bases genocidas americanas? Disparar a niñas en la escuela bien? Cerrar el estrecho de Omuz mal? Como va eso?
Manda cojones que se les pida a los iraníes que no ataquen a los proxy de los gUsanos, que así no vale.
Israel para los palestinos.
Después nos echaremos las manos a la cabeza cuando se harten y hagan “falta por falta” …
En esto de la guerra las reglas las impuso USA a atacar de todo en Iran, y al atacar niños, y al iniciar la guerra por sorpresa ...
Y esta claron que el régimen de los ayatola es una mierda pero EEUU e Israel lo hacen todo mal. Y luego se quejan si les hacen lo mismo.
No lo niego, ni voy a defender a los agresores. Ellos son los culpables.
Lo que digo es que atacar a un pais que no te ha atacado ni deja su territorio para atacarte es una mala idea. Luego cuando los paises arabes se cansen de que les tiren misiles a objetivos civiles y respondan os echareis las manos a la cabeza.
Y no, no me gusta las guerras, pero menos aún los exterminios? Y a ti?? Tienes plastidecores y empezamos ? Es que veo que son dibujitos y colores a algunos os cuesta..que seguro que para otras cosas seréis muy válidos.
Si la jugada fue falsa bandera para acusar a Rusia, como que muy bien no les salió. Pero es otra historia.
Así que si ahora se vale atacar al petróleo, pues se habré una nueva oportunidad de mandar pepinos a la zona.
Y más ahora que no quedan casi radares de alerta temprana ni bases operativas en la región.
¿Quien no ha dejado que?
Me parece muy mala estrategia lo de Irán. Y antes que alguien diga que es para presionar al resto de países para que a su vez presionen a EEUU e Israel... ya vemos como va.
EEUU quiere ver el mundo arder.
No se venga contra el resto del mundo, se venga de quienes apoyan al que les bombardea con intención de saquearles y exterminarlos.
Y a mí, me parece que hacen lo correcto..que tú pones una base de agresores para que me ataquen desde allí o sea usado como apoyo? Yo te bombardeo esas bases..que desde tu país se me disparaz yo te disparo. Es muy simplex tú nonagredes ni ayudas al agresor y yo no te agredo.
Las bases yankis han sido evacuadas y el personal lo han metido en hoteles. Ahora entenderás por qué caen drones en ciertos hoteles. Cuando atacan un aeropuerto resulta que es de uso conjunto civil y militar (USA).
Al final los países de la zona se pensaban que teniendo bases norteamericanas les iban a proteger y se han llevado todo el material a Israel (el verdadero amo).
Está es una guerra absurda, solo tiene "beneficios" para los presidentes de Israel (que no lo condenen por corrupto) y EEUU (legitimar que no se celebren las Midterms), para sus países y para el resto del mundo es una perdida terrible en todos los sentidos
"[Declaración] The Telegraph informa que China ha proporcionado a Rusia 10.300 millones de dólares en tecnología y equipo avanzado para apoyar la maquinaria bélica de Moscú. Este equipo incluye máquinas y herramientas de fabricación especializadas para construir ojivas para los misiles hipersónicos Oreshnik rusos"
Podría hacerlo, pero está cantado quien perdería esa guerra. Y no sería solo "nuestra" ucrania
De china lo único viable para atacar, creo, sería el puerto del Pireo. Que ahí si creo que no le reiriamos las gracias al ser una cosilla en superficie y de la que dependen muchos griegos para currar