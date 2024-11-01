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Irán contraataca después de que Estados Unidos bombardeara una isla iraní crítica para el petróleo

Irán contraataca después de que Estados Unidos bombardeara una isla iraní crítica para el petróleo

(ingles) En Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Un misil alcanzó un helipuerto y la embajada de EEUU en Bagdad y escombros de un interceptado. Un dron iraní impactó en una instalación petrolera en los Emiratos Árabes Unidos como el Guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán entró en su tercera semana el sábado.

| etiquetas: otan , , guerra , , iran , , naranjito , talión
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36 comentarios
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Comentarios destacados:          
Alfon_Dc #14 Alfon_Dc
#7
No sé si no quieres entenderlo..Irán no ha disparado un solo misil a nadie que no le esté atacando a ayudando a su atacante.
Si no quieren bombas, que no lancen bombas ni ayuden a lanzarlas..Si tienes unos plastidecores a mano lo hacemos con dibujitos y colores.
7 K 75
#16 Ominous
#14 Antes de ponerte a faltar, lee #9 anda... Irán ataca de muchas formas, no solo con misiles.
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#12 Tronchador.
#7 Sería mejor que no hubiese guerras pero como la mayor potencia militar del mundo basa su economía en tener jodido al resto del planeta, pues tenemos guerras y los atacados se defienden como pueden.
4 K 55
Alfon_Dc #28 Alfon_Dc
#4
Que países que no han apoyado a EEUU (estados genocidas de América) han sido atacados? Es para un amijo
6 K 51
JungSpinoza #34 JungSpinoza *
#28 Ha dejado Emiratos usar sus bases o espacio aéreo para atacar Iran? Si o no.

Tu justificas atacar civiles en paises que no ha atacado Iran ... estas mal de la cabeza. Como os gustan las guerras.
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salteado3 #15 salteado3
#7 Los portaaviones han salido huyendo a 1.000 km. Lo que atacan de los países vecinos son bases y hoteles donde se albergan (esconden) los soldados yankis. Los israelíes son más difíciles porque tienen mejores defensas y es la prioridad número 1 de defensa yanki. Aún así les está cayendo, no veas el celo con el que protegen los vídeos de los destrozos.
3 K 49
Alfon_Dc #19 Alfon_Dc
#9
Si?? Al mundo libre occidental quieres decir? A los que albergamos bases genocidas americanas? Disparar a niñas en la escuela bien? Cerrar el estrecho de Omuz mal? Como va eso?
2 K 33
DDJ #26 DDJ *
Usaisrael se han inventado una puta guerra por sus propios y egoistas interesesen jodiendo al mundo entero, esos son los que están jodiendo al mundo, no los iraníes.

Manda cojones que se les pida a los iraníes que no ataquen a los proxy de los gUsanos, que así no vale.

Israel para los palestinos.
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Format_C #1 Format_C
Si haces falta te hacen falta, pues aqui igual.
2 K 23
JungSpinoza #4 JungSpinoza *
#1 Maia idea atacar civiles de países que no han dejado a los EEUU o Israel usar sus bases o espacio aéreo para atacar Iran.

Después nos echaremos las manos a la cabeza cuando se harten y hagan “falta por falta” … :wall: :wall:
4 K -6
Format_C #29 Format_C
#4 precisamente Dubai y EAU son aliados de EEUU y suministran combustible a la maquinaria de guerra.

En esto de la guerra las reglas las impuso USA a atacar de todo en Iran, y al atacar niños, y al iniciar la guerra por sorpresa ...


Y esta claron que el régimen de los ayatola es una mierda pero EEUU e Israel lo hacen todo mal. Y luego se quejan si les hacen lo mismo.
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JungSpinoza #35 JungSpinoza *
#29 >> EEUU e Israel lo hacen todo mal.

No lo niego, ni voy a defender a los agresores. Ellos son los culpables.

Lo que digo es que atacar a un pais que no te ha atacado ni deja su territorio para atacarte es una mala idea. Luego cuando los paises arabes se cansen de que les tiren misiles a objetivos civiles y respondan os echareis las manos a la cabeza.
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Eibi6 #25 Eibi6
#7 mira un mapa antes de decir esa tontería porfavor
1 K 20
CalifaRojo #18 CalifaRojo
La peor entradilla que he visto en portada...con lo bien que traduce chatgpt...
1 K 18
Alfon_Dc #36 Alfon_Dc *
Emiratos Árabes, efectivamente SI, alberga bases invasoras y genocidas americanas que NO ,no están allí haciendo turismo...si no colaborando en genocidios en la región y no,no me gustan las guerras, pero me alegra que estos tengan la oportunidad de no ser asesinados, masacrados y violados como ha pasado y pasa con los palestinos.
Y no, no me gusta las guerras, pero menos aún los exterminios? Y a ti?? Tienes plastidecores y empezamos ? Es que veo que son dibujitos y colores a algunos os cuesta..que seguro que para otras cosas seréis muy válidos.
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#33 Ominous
#31 Sí pero lo del Nordstream no tiene nada que ver. Suponiendo que fueron ellos, sería una represalia un poco rara el atacar a tus aliados. xD
Si la jugada fue falsa bandera para acusar a Rusia, como que muy bien no les salió. Pero es otra historia.
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#5 daniMate
Irán estaba buscando nuevos objetivos porque ya no le quedaban objetivos militares que bombardear.

Así que si ahora se vale atacar al petróleo, pues se habré una nueva oportunidad de mandar pepinos a la zona.
Y más ahora que no quedan casi radares de alerta temprana ni bases operativas en la región.
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alpoza #24 alpoza
#7 no es que no puedan, que no pueden, es que ellos no se han preparado para luchar de tu a tu con ellos, si no como lo estan haciendo... y USA lo sabía antes de empezar.
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#23 lameth
Los iraquíes están ahora mismo brindando por el bombardeo, los EAU han permitido el uso de las bases y el puerto militar por parte de los yankis.....
¿Quien no ha dejado que?
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tommyx #17 tommyx
El orejas y el naranjo nos van a arruinar
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#2 Ominous
EEUU e Israel se follan a Irán, e Irán decide vengarse follándose al resto del mundo, que no sé yo si les va a repercutir demasiado a los agresores.
Me parece muy mala estrategia lo de Irán. Y antes que alguien diga que es para presionar al resto de países para que a su vez presionen a EEUU e Israel... ya vemos como va.
15 K -84
#3 Toponotomalasuerte
#2 bufffff no hay pinzas que cojan eso.
19 K 188
obmultimedia #13 obmultimedia
#3 Tanto que decian que no iban a bombardear a esa isla porque sino se acababa el importar crudo de esa zona y van y lo hacen.
EEUU quiere ver el mundo arder.
8 K 97
#6 daniMate
#2 es mucho mejor dejarse follar. De todas la vida es la estrategia ganadora.
11 K 115
#7 Ominous
#6 No, sería mejor devolver el ataque a suelo usano o como mínimo hundir un portaviones (ya verías que rápido se vuelven para casa). Pero como no pueden, deciden patalear y joder a los demás. A Israel, como les queda cerquita, algo de daño les hacen, pero parece que a estos les importa un carajo y siguen.
2 K -9
Alfon_Dc #8 Alfon_Dc
#2
No se venga contra el resto del mundo, se venga de quienes apoyan al que les bombardea con intención de saquearles y exterminarlos.
Y a mí, me parece que hacen lo correcto..que tú pones una base de agresores para que me ataquen desde allí o sea usado como apoyo? Yo te bombardeo esas bases..que desde tu país se me disparaz yo te disparo. Es muy simplex tú nonagredes ni ayudas al agresor y yo no te agredo.
7 K 87
#9 Ominous
#8 Lo de cerrar el estrecho de ormuz afecta a todo el mundo, tío.
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correcorrecorre #10 correcorrecorre
#2 ellos tienen petróleo, ellos venden petróleo, el precio por las nubes, los demás estados cagándose en las muelas de Trump y Netanyahu... Para mí, lo están haciendo de puta madre, no los apoyo, pero su estrategia es cojonuda.
3 K 47
salteado3 #11 salteado3
#2 No te enteras. Irán no ataca a los países vecinos, ataca a las bases militares y a los intereses yankis allí. Otra cosa es que los periodistas occidentales no detallen.

Las bases yankis han sido evacuadas y el personal lo han metido en hoteles. Ahora entenderás por qué caen drones en ciertos hoteles. Cuando atacan un aeropuerto resulta que es de uso conjunto civil y militar (USA).

Al final los países de la zona se pensaban que teniendo bases norteamericanas les iban a proteger y se han llevado todo el material a Israel (el verdadero amo).
8 K 98
Eibi6 #20 Eibi6 *
#2 tú estrategia sería poner la otra mejilla entiendo no? :palm:

Está es una guerra absurda, solo tiene "beneficios" para los presidentes de Israel (que no lo condenen por corrupto) y EEUU (legitimar que no se celebren las Midterms), para sus países y para el resto del mundo es una perdida terrible en todos los sentidos
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#27 Ominous *
#20 ¿Entonces tu verías bien que Ucrania ataque instalaciones chinas, etc no? con el mismo rasero...

"[Declaración] The Telegraph informa que China ha proporcionado a Rusia 10.300 millones de dólares en tecnología y equipo avanzado para apoyar la maquinaria bélica de Moscú. Este equipo incluye máquinas y herramientas de fabricación especializadas para construir ojivas para los misiles hipersónicos Oreshnik rusos"
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Alfon_Dc #30 Alfon_Dc
#27 al pelele de Zelenaki nadie le va a autorizar a disparar a china.
Podría hacerlo, pero está cantado quien perdería esa guerra. Y no sería solo "nuestra" ucrania
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Eibi6 #31 Eibi6
#27 ya atacaron a la infraestructura alemana y no paso nada, o no te acuerdas del Nordstream?{roll}

De china lo único viable para atacar, creo, sería el puerto del Pireo. Que ahí si creo que no le reiriamos las gracias al ser una cosilla en superficie y de la que dependen muchos griegos para currar
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alpoza #21 alpoza
#2 no es buena ni mala, es La Estrategia, no tienen otra, pero la van a seguir hasta el final. Desde luego es mala para el mundo y ya veremos si le sirve o no para "ganar".
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Mltfrtk #22 Mltfrtk
#2 No sé si te has dado cuenta, pero son EEUU e Israel los que han decidido follarse al resto del mundo.
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eltxoa #32 eltxoa
#2 Lo moral es que el Ejercito Más Poderoso del Mundo se folle a un país tercermundista y este no responda con lo único que puede hacer para defenderse.
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menéame