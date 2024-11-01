Irán anuncia derribo un tercer caza F-16 israelí

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó este sábado haber derribado un tercer caza F-16 israelí en medio de la masiva agresión lanzada contra el país persa por Washington y Tel Aviv.
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En la guerra de Ucrania los MIg rusos no aparecen por miedo a ser derriabdos
La orografía iraní es todo lo contrario. Cadenas montañosas donde el radar no tiene ese horizonte.
Los israelís, cuando era en Siria, siempre atacaban por el Líbano precisamente por esto, les cubría la cadena montañosa hasta que subían en el momento justo para fijar el objetivo y lanzar los misiles.
Obviamente, hay más
La primera víctima de la guerra es la verdad y no me voy a empezar a creer a nadie solo por decirlo.
personalmente creo que es una fake news; conste.
Bien porque no los fabrican, o bien porque han sido destruidos.
Pueden haberlos comprado y que hayan sido destruidos.
A saber.
Pero como funcionen como los aviones y barcos que sacaban ellos mismos en videos que daba vergüenza ajena...