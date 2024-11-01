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Irán anuncia derribo un tercer caza F-16 israelí

Irán anuncia derribo un tercer caza F-16 israelí

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó este sábado haber derribado un tercer caza F-16 israelí en medio de la masiva agresión lanzada contra el país persa por Washington y Tel Aviv.

| etiquetas: derribo , caza israelí , f-16 , guerra de irán
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
tricionide #1 tricionide
pocos me parecen
En la guerra de Ucrania los MIg rusos no aparecen por miedo a ser derriabdos
4 K 50
Spirito #10 Spirito
#1 Claro, claro, claro... por eso no salen a diario cazas y bombarderos rusos. xD
0 K 9
#11 xamelot
#1 Parte de esto, tiene que ver la orografía de ambos países. Ucrania es una llanura al igual que Rusia en toda esa parte, y los radares te ven desde lejos, y si vas bajo, los manpads hacen su trabajo.
La orografía iraní es todo lo contrario. Cadenas montañosas donde el radar no tiene ese horizonte.
Los israelís, cuando era en Siria, siempre atacaban por el Líbano precisamente por esto, les cubría la cadena montañosa hasta que subían en el momento justo para fijar el objetivo y lanzar los misiles.
Obviamente, hay más
0 K 6
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Cuando tengamos fotos y algo más sólido que declaraciones, se puede poner la noticia.

La primera víctima de la guerra es la verdad y no me voy a empezar a creer a nadie solo por decirlo.
2 K 46
carakola #5 carakola
#4 Yo ni me he enterado de la confirmación del segundo. Pero la noticia habla de las declaraciones de Irán, no intenta colar nada.
2 K 44
#8 imaginateca
#5 Al primero, no lo derribaron. El segundo está por confirmar siquiera que exista. Y el tercero va por el mismo camino que el segundo.
0 K 10
josde #2 josde
Que sepamos, vete saber cual es la verdad, eso que según Teump, Irán ya esta derrotado y no tiene misiles
1 K 28
cosmonauta #15 cosmonauta
#14 Quizás porque no los tienen? :troll: o no tienen tantos como pretenden hacer creer?
1 K 25
Laro__ #6 Laro__
¿Te imaginas que Irán no ha querido usar sus soluciones antiaéreas, hasta ahora, haciéndoles creer que ya tenían supremacía aérea en todo Irán? Después de ver los sustos que han provocado, ya me creo cualquier cosa...
1 K 21
cosmonauta #7 cosmonauta
#6 Eso tiene poco sentido.
0 K 15
Laro__ #12 Laro__
#7 Depende de si se están preparando para una guerra muy larga o no. De momento, de ser una noticia real, ya está dejando la duda, metida en la cabeza, del resto de los pilotos enemigos.

personalmente creo que es una fake news; conste.
0 K 13
Artillero #13 Artillero
#6 #7 #9 Como el del chiste: Dos boxeadores que están peleando, uno completamente fresco, y el otro, destrozado, sangrando por todos lados, y sin capacidad para reaccionar. Pues el segundo le pregunta a su entrenador, que como van: y el entrenador le dice:"Vamos bien, si lo matas, empatamos ...
3 K 50
Laro__ #14 Laro__
#13 El chiste es gracioso. Tienes mi positivo. Ahora pregúntate porqué, teniendo misiles hipersónicos u otros que están alcanzando 4000 km de distancia, no lo han usado hasta ahora.
0 K 13
Artillero #17 Artillero
#14 puede ser que no tengan.
Bien porque no los fabrican, o bien porque han sido destruidos.
Pueden haberlos comprado y que hayan sido destruidos.
A saber.
Pero como funcionen como los aviones y barcos que sacaban ellos mismos en videos que daba vergüenza ajena...
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#9 imaginateca
#6 Ajá. Sí es que los iraníes no ganan está guerra en 24 horas porque no quieren, está claro.
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Laro__ #16 Laro__
#9 ¿Dónde habré oído yo eso antes? ;- )
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Artillero #18 Artillero
#16 un tal Putín?
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Sacronte #3 Sacronte
Vamos {0x1f44f} {0x1f44f}
0 K 10

menéame