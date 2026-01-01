edición general
Ione Belarra decide plantarse contra Nacho Abad tras denunciar "racismo" en su programa: "No lo puedo permitir"

Nacho Abad ha estallado contra Ione Belarra en directo después de que la líder de Podemos acusase a 'En boca de todos' de permitir discursos racistas

Mountains #2 Mountains
Nacho Abad permite discursos racistas en su programa.
javibaz #1 javibaz
Una vez más, el hooligan de Nacho a demostrado el tipo de educación que recibió de pequeño, ni una.
Milmariposas #7 Milmariposas
"En boca de bobos"
alfre2 #3 alfre2
Vaya ascazo de cuñao
#4 Nasser
¿Nacho Abad racista? que va solo es que no le gustan , los emigrantes, los negros,los magrebíes, los suramericanos, las mujeres emancipadas, la democracia... Pero racista en absoluto, fascista de manual.
johel #5 johel *
#4 Y aprofobico.
#6 omega7767
Belarra 1 Nacho 0
TheIpodHuman #8 TheIpodHuman
En boca de bobos... nada mas que añadir su señoria... :roll:
#9 Toponotomalasuerte
Cada vez me gusta más esta gente.
Y cada vez me da más asco la gentuza como Albiol.
bermejo #10 bermejo
Desde que está el asqueroso este he dejado de ver esa cadena, me da escalofríos con solo escucharlo, que asco....
