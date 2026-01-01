·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9891
clics
Nuevo Bulo en El In-Mundo
6045
clics
Sitio web de Homer Simpson en el año 2000
4755
clics
Cantidad de habitantes de ciudades europeas en 1854
5177
clics
Repetir palabras no es hablar
7496
clics
Un diputado lee un discurso hecho por ChatGPT y no borra el final
más votadas
506
España logra rebajar la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez en 18 años
402
ICE acusado de torturar sexualmente a migrantes en el antiguo campo de la Segunda Guerra Mundial Fort Bliss, entre más de 80 violaciones denunciadas [Eng]
523
Feijóo, no me engañas: demostré en el Congreso siete años de abandono ferroviario del PP
549
Feijóo pide que Puente dimita porque el Gobierno "nos ha llenado de datos" y el choteo es épico: "Dimisión por exceso de información. La primera vez que lo oigo"
315
El pequeño Liam lleva una semana detenido: el rostro de los cientos de menores bajo custodia migratoria de la Administración Trump | Inmigración en Estados Unidos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
122
clics
Ione Belarra decide plantarse contra Nacho Abad tras denunciar "racismo" en su programa: "No lo puedo permitir"
Nacho Abad ha estallado contra Ione Belarra en directo después de que la líder de Podemos acusase a 'En boca de todos' de permitir discursos racistas
|
etiquetas
:
nacho abad
,
ione belarra
12
1
4
K
118
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
1
4
K
118
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Mountains
Nacho Abad permite discursos racistas en su programa.
4
K
67
#1
javibaz
Una vez más, el hooligan de Nacho a demostrado el tipo de educación que recibió de pequeño, ni una.
3
K
48
#7
Milmariposas
"En boca de bobos"
1
K
35
#3
alfre2
Vaya ascazo de cuñao
1
K
20
#4
Nasser
¿Nacho Abad racista? que va solo es que no le gustan , los emigrantes, los negros,los magrebíes, los suramericanos, las mujeres emancipadas, la democracia... Pero racista en absoluto, fascista de manual.
1
K
14
#5
johel
*
#4
Y aprofobico.
1
K
21
#6
omega7767
Belarra 1 Nacho 0
0
K
11
#8
TheIpodHuman
En boca de bobos... nada mas que añadir su señoria...
0
K
10
#9
Toponotomalasuerte
Cada vez me gusta más esta gente.
Y cada vez me da más asco la gentuza como Albiol.
0
K
10
#10
bermejo
Desde que está el asqueroso este he dejado de ver esa cadena, me da escalofríos con solo escucharlo, que asco....
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y cada vez me da más asco la gentuza como Albiol.