«Sí, me importa lo que está pasando en Gaza... Para mí es importante que sufran» (EN)  

La influencer israelí Lilach Mizrahi responde a los comentarios de su vídeo bailando bajo la lluvia para celebrar las inundaciones en Gaza.

| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina
A.more #4 A.more
Nos podemos alegrar si se muere con dolor?
Tkachenko #5 Tkachenko
#3 se dice "sionista". Sionistas normales no hay.
Tkachenko #1 Tkachenko
Que buena gente nuestros socios :ffu: :ffu: :ffu:
JuanCarVen #3 JuanCarVen
#1 No, hay judíos normales, pero sólo en NY por lo que parece.
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#1 'Gente', no eres tú generoso ni nada. :-|
#2 Leclercia_adecarboxylata *
Israel, douze pointes.
