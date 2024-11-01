Las IDF confirman que la imagen de un soldado destrozando una estatua de Jesús en el sur del Líbano es auténtica

"Las IDF ven el incidente con gran severidad y enfatizan que la conducta del soldado es totalmente incompatible con los valores esperados de sus tropas", dijo el ejército tras su confirmación. "El incidente está siendo investigado por el Comando Norte y actualmente se está abordando a través de la cadena de mando. "Se tomarán medidas apropiadas contra los involucrados de acuerdo con los hallazgos", agregó el ejército.