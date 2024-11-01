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Las IDF confirman que la imagen de un soldado destrozando una estatua de Jesús en el sur del Líbano es auténtica

Las IDF confirman que la imagen de un soldado destrozando una estatua de Jesús en el sur del Líbano es auténtica

"Las IDF ven el incidente con gran severidad y enfatizan que la conducta del soldado es totalmente incompatible con los valores esperados de sus tropas", dijo el ejército tras su confirmación. "El incidente está siendo investigado por el Comando Norte y actualmente se está abordando a través de la cadena de mando. "Se tomarán medidas apropiadas contra los involucrados de acuerdo con los hallazgos", agregó el ejército.

| etiquetas: israel , idf , jesus
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33 comentarios
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Comentarios destacados:          
Feindesland #2 Feindesland
Qué mala suerte ese soldado... Lo pillan destrozando una imagen en vez de un crío...
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Dene #9 Dene
#2 a muchos "cristianos" les parecerá peor ésto que si mata a 100 críos palestinos
16 K 133
#25 atabey
#9 Y aun así no dirán absolutamente nada. Tienen un lío en la cabeza que no saben ni qué defender.
1 K 15
#3 concentrado
"Las IDF ven el incidente con gran severidad y enfatizan que la conducta del soldado es totalmente incompatible con los valores esperados de sus tropas" No recuerdo un comunicado parecido cuando un soldado le dispara en la cabeza a un niño palestino, parece que la reacción por este acto les preocupa un poco más (aunque poco).
27 K 254
Graffin #5 Graffin
#3 Hablan del soldado que hizo la foto.
23 K 222
Andreham #6 Andreham
#3 Es que el problema es que no mató al que sacó la foto o si era sionista le rompió la cámara y le dijo que estas cosas no se graban, que hay que mantener la imagen.
0 K 8
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#4 #3 el ejército más moral del mundo dice el slogan
6 K 73
devilinside #27 devilinside
#8 De la única democracia de Oriente Medio
0 K 11
#13 unomas23
#3 Vivimos en un mundo de enfermos mentales. Una pena.
1 K 25
#15 To_lo_loco
#3 la de congresistas y senadores en USA que han de explicar su apoyo a Israel…

Ese es el problema de Israel con estas imágenes.
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MorenoEnfurecido #16 MorenoEnfurecido
#3 Porque saben que la mitad de partidos donde se están metiendo, así como países, son de mayoría cristiana. Como por ejemplo PP o VOX. Una cosa es que echen a todos los que sean discordantes o critiquen a Israel, que casualmente son los más ultracatólicos, y otra que se metan con los valores cristianos. Eso sí, todos los civiles que están asesinando en el sur del Líbano son cristianos. Pero como son de aquella zona, dan un poco igual.
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Gazpachop #17 Gazpachop
#3 Porque una gran parte de los que les apoyan ven esa imagen como ofensiva. Las de niños muertos ya tal.
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Kurtido #33 Kurtido
#3 Sigue siendo un paripé porque se les llena la boca de mierda cuando hablan de la libertad religiosa. Una persona no hace eso sin que sea una orden o sin que le aplauda la gente que lo observe. Son literalmente los valores de las IDF.
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#4 veratus_62d669b4227f8
Apalear, robar, matar,violar, torturar ; si. Romper un cacho de escayola no. Un mundo basado en reglas.
14 K 136
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Joder los de Abogados Cristianos tienen que estar ya redactando la denuncia
9 K 96
#7 abogado_del_diablo
Quería destrozar una imagen perdida que casi nadie veía y ha creado otra que han visto cientos de millones de personas, que quedará como un icono durante años y que les deja en mal lugar frente a muchos de sus aliados.
Muchas gracias soldado malnacido, seas quien seas.
El karma.
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#10 Albarkas
¿Y Abogados Cristianos no va hacer nada?
Ah, no calla. Que éstos son los buenos para ellos...
2 K 35
#14 ces
¿Como se consigue una foto asi, que hasta el ejercito de Israel la da por cierta? El autor ha de ser un soldado israeli: Si fuera un palestino estaria muerto y no habria foto. Entiendo eso que dicen los israelies: se va a investigar, a ver quien hizo la foto y que le caiga la del pulpo. Al que rompio la imagen no le va a pasar nada.
1 K 28
wata #11 wata
En X...Grok sigue manteniendo que la imagen está creada por IA.
No se nota el sesgo...
2 K 25
cocolisto #19 cocolisto
No veo ningún escándalo en el asunto. No deja de ser una muestra de la libertad de expresión que tantos defendían cuando quemaban el coran, pintaban o arrojaban carne de cerdo en las mezquitas en Israel y Europa.
El escándalo es el genocidio, odio y destrucción sobre los palestinos.
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Noeschachi #24 Noeschachi
#19 Date un paseo con un mazo hasta una sinagoga, mezquita o iglesia y revienta algo que tengan cerca o en la fachada, ya veras que poco escandalosa libertad de expresión.
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cocolisto #28 cocolisto
#24 Similar a quemar un coran para ellos.Lo otro es destrucción de bienes.
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Noeschachi #29 Noeschachi
#28 Lo de la foto es destrucción de bienes con implicaciones religiosas y de odio. No es una performance fallera montada por un soldado para provocar, el Cristo ya estaba ahí.
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#20 davids
Comentaba Bassem Youssef hace poco que no le tienen especial cariño a Yisus x.com/Byoussef/status/2033906198764728564
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Aokromes #23 Aokromes
#20 asi es, para el sionismo jesus es el anticristo.
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tricionide #18 tricionide
yo lo veo logico este soldado buscaba niños, mujeres indefensas, sanitarios.... y como no encontro pues se lio con la estatua de Jesucristo
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#21 JanSolo
Es que es jodido de verdad que alguien se este llevando las manos a la cabeza por esto después de asesinar a 15000 niños en un genocidio infantil.
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OrialCon_Darkness #30 OrialCon_Darkness
"la conducta del soldado es totalmente incompatible con los valores esperados de sus tropas"
Los valores esos son los de cargarse a cualquiera que les pueda sacar una foto donde se demuestren sus atrocidades, no?
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sieteymedio #22 sieteymedio
Me importa más el dedo meñique de cualquier libanés que 1.000 estatuas de quien sea.
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#31 sovieterrimo
Podemos matar niños pero no romper estatuas... que cosas.
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Ah_no_nimo #12 Ah_no_nimo
Apalear un moñeco mal, cometer un genocidio bien
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#26 angar300
Es lo que tiene un dios único, un único y verdadero camino de salvación... y 100 versiones diferentes incompatibles entre ellas. Así nos va.
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anv #32 anv
Las IDF ven el incidente con gran severidad

Pues claro... una cosa es demoler una ciudad entera y otra muchísimo más grave es romper una estatua de Jesús.
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menéame