La huelga de comedores escolares en Euskadi indigna a los padres al requisar los bocadillos de los niños: "Sin comedor, no comen"

La huelga de comedores escolares públicos impulsada en el País Vasco por los sindicatos LAB, ELA, CCOO y UGT ha provocado indignación entre los padres de los alumnos porque en algunos colegios han prohibido a los niños que se comieran sus propios bocadillos que habían traído de casa, obligándoles a estar en ayunas durante toda la jornada. "No está permitido, no pueden llevar bocadillos. No hay servicio de comedor, no hay comida. Los niños no pueden comer", afirma esta portavoz del sindicato.