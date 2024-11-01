edición general
La huelga de comedores escolares en Euskadi indigna a los padres al requisar los bocadillos de los niños: "Sin comedor, no comen"

La huelga de comedores escolares públicos impulsada en el País Vasco por los sindicatos LAB, ELA, CCOO y UGT ha provocado indignación entre los padres de los alumnos porque en algunos colegios han prohibido a los niños que se comieran sus propios bocadillos que habían traído de casa, obligándoles a estar en ayunas durante toda la jornada. "No está permitido, no pueden llevar bocadillos. No hay servicio de comedor, no hay comida. Los niños no pueden comer", afirma esta portavoz del sindicato.

Comentarios destacados:      
Veelicus #14 Veelicus
#13 No, la huelga consiste en no trabajar, es decir, no poner comida, pero quitarle la comida a alguien, y mas a un crio, no es hacer huelga.
No confundamos lo que no es.
Quitarle la comida a alguien no es hacer huelga.
7 K 84
Veelicus #5 Veelicus
No se, imagino que haya sido un caso puntual, porque quitarle un bocadillo a un niño aparte de ilegal es inmoral, yo soy el padre y me entero que alguien le ha quitado el bocadillo y va a tener que escucharme primero y pensarselo mucho despues si no quiere acabar delante de un juez
6 K 61
sotillo #13 sotillo
#5 Y que la huelga la haga en casa o en el desierto
0 K 10
#16 fremen11
#5 o engorda......
0 K 8
Andreham #6 Andreham
Una cosa es putear al esquirol pero quitarle a un crío el bocadillo es de ser auténtico hijo de puta.
2 K 33
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
yo soy padre y les falta Nervion para correr
2 K 28
#17 kaos_subversivo
Suena a invento del 20mentiras
1 K 20
Homertron3 #7 Homertron3
No se le quita el bocadillo a nadie, los peques si tenían comedor, los mayores si querían comer no podían hacer uso del comedor, pero podían salirse a fuera y comerse el bocata tan ricamente.

Pasa que la señora se expresa como una seta...
1 K 17
SuperMichiron #9 SuperMichiron
#7 Pues ahora en las mejores redes facha vamos a tener esta noticia repetida cada treinta segundos. Buen trabajo
0 K 9
#12 Luiskelele
#7 a los mayores… de primero de primaria.

Ya hay que tenerlos cuadrados para quitarle el bocadillo a un niño de 5-6 años.
1 K 14
Veelicus #15 Veelicus
#7 Eso es otra cosa, es me parece bien, pero quitarle el bocadillo a un niño no.
0 K 12
pitercio #19 pitercio
Veinte minutos, contratad redactores porque estas cosas lo que incitan es a coger la guadaña antes de acabar de leer la noticia.
0 K 15
#21 Tronchador.
#19 Por eso lo hacen.
1 K 23
#1 DatosOMientes
#0 Actualiza la etiqueta euskafi.
0 K 12
g3_g3 #22 g3_g3
Ellos son más de cigalas para arriba. :troll:
0 K 12
mecheroconluz #8 mecheroconluz
Que tengan cuidado, que a ver si van tener que comer ellos sin dientes.
0 K 10
MoñecoTeDrapo #18 MoñecoTeDrapo *
Entiendo que, por encima de primero de primaria, no pueden hacer uso del comedor para comer nada, que en esas horas no pueden estar en otro sitio que no sea el comedor, y quizá que no se puede comer en otros lugares y momentos de la jornada escolar. Pues haber elegido muerte.
0 K 10
#20 Tronchador.
#18 Primera noticia que en el patio de los colegios no se puede comer.
0 K 8
#23 Tronchador.
No me creo ni la primera letra de la noticia.
0 K 8
#2 Borgiano
Pero el del recreo también se lo quitan?
0 K 8
Ihzan #4 Ihzan
#2 No, se lo quitan a la hora del jantoki (comedor).
0 K 10
sotillo #10 sotillo
#2 No, no hay comida
0 K 10
#11 AntonioWarrior
denuncia al canto, privar de comida o quitársela a un menos de edad, es casi un delito penal. denuncia a la dirección del centro, al responsable del comedor, a inspección educativa, a fiscalía y a policía.
0 K 6

