Hoy, en Salvados, Gonzo denuncia el negocio de las estafas telefónicas: "¿En qué momento eché mi vida por la borda?"  

Salvados denuncia el oscuro mundo de las ciberestafas que arruinan a miles de personas. Gonzo entrevista en exclusiva a dos exestafadores que formaron parte de los llamados chiringuitos financieros, redes que operan desde call centers dedicados a engañar a miles de personas con falsas inversiones. Además, el programa da voz a las víctimas y a los expertos que tratan de frenar un fenómeno cada vez más extendido e impune. Cada año miles de personas en España pierden engañadas todos sus ahorros. La promesa de dinero fácil y rápido sigue siendo ...