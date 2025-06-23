edición general
Histórico discurso de Putin ante el Consejo del Ministerio de Defensa (Texto íntegro y video en Español)

Hoy en día vemos que la situación geopolítica en el mundo sigue siendo tensa y, en algunas regiones, se está volviendo simplemente crítica. En Europa se inculca a la gente el miedo a un inevitable enfrentamiento con Rusia: se dice que hay que prepararse para una gran guerra. Los responsbales se guían por intereses políticos momentáneos, personales o grupales, pero no por los intereses de sus pueblos, y aumentan cada vez más el grado de histeria. Es una mentira, una locura, una simple locura sobre una supuesta amenaza rusa a Europa.

#1 tierramar
Cuelgo esta noticia porque creo que hay que escuchar el discurso de Putin, lo mismo que escuchamos el de Trump. Para los que creen que Putin es el enemigo: conviene saber lo que el enemigo dice.
#4 VFR *
#1 Entonces que lo escuchen los que escuchan el de Trump. Espero que el resto no crean lo que pueda salir por la boca de cualquier político y observen los hechos
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
#1 subes esta noticia porque subes todas las mierdas que publica esa página propiedad de un falangista, candidato por España 2000 y miembro de Movimiento Social Republicano, o dicho más corto; un puto nazi.

Recuerda que el historial de envíos es público que sabes, y sabemos, que hay que alternar 5 fuentes distintas para que no sea spam.
theMooche #7 theMooche
El propio artículo, después de citar el discurso de Putin, carga contra los derechos LGTB, y contra contra el imperialismo de Occidente mientras habla de una Gran Eurasia (ja!), de decadencia europea vs gran futuro ruso. Propaganda, aunque completamente de acuerdo con #1.
theMooche #25 theMooche
#10 No, decir que el director de la página (no puedo hablar del autor porque el artículo está sin firmar) es un fascista y neonazi no es un Ad Hominen, es una advertencia implícita de que lo estás por leer tiene grandes probabilidades de ser una bazofia.

Este artículo no solo contiene el discurso de Putin - que como menciono en #7, estoy de acuerdo con #1 en Para los que creen que Putin es el enemigo: conviene saber lo que el enemigo dice.- , si no que tiene un artículo de opinión de…   » ver todo el comentario
#9 JanSolo
#1 Políticos de derechas ambos dos, que hay que recordárselo a algunos.
#12 cybermon
#1 Putin siempre escucha a su pueblo, antes de tomar sus decisiones...
ElenaCoures1 #15 ElenaCoures1
#1 Cuelgas esta noticia porque siempre estás intentando blanquear a tu amo
#2 tierramar
Hoy en día vemos que la situación geopolítica en el mundo sigue siendo tensa y, en algunas regiones, se está volviendo simplemente crítica. Los países de la OTAN están aumentando y modernizando activamente sus fuerzas ofensivas, creando y desplegando nuevos tipos de armas, incluso en el espacio exterior.
Al mismo tiempo, en Europa se inculca a la gente el miedo a un inevitable enfrentamiento con Rusia: se dice que hay que prepararse para una gran guerra. Diversos personajes que parecían ocupar…   » ver todo el comentario
PasaPollo #8 PasaPollo *
#2 "Ya lo he dicho en repetidas ocasiones: es una mentira, una locura, una simple locura sobre una supuesta amenaza rusa a los países europeos."

2022, poco antes de la invasión de Ucrania:

Rusia ha negado tener intención de invadir Ucrania. "Es una preocupación imaginaria (...) No permitiremos la histeria de Occidente"

También 1 de febrero de 2022:

El embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha negado que su país tenga

…   » ver todo el comentario
#20 Akuandi
#8 Habría que puntualizar tambien que cuando decía que no invadiría Ucrania ya decía también que el Donbás era ruso y no ucraniano por haber votado en referendum separarse de Ucrania.
Por supuesto, con todos los peros y comillas que se quieran poner en esa expresión.
ElenaCoures1 #17 ElenaCoures1
#2 Y todo porque el fascista y criminal de Putin ha invadido Ucrania y amenaza a Europa continuamente
Por eso hay miedo y necesidad de rearmarse en Europa
theMooche #5 theMooche
¿Quién es el director de esta web?: Juan Antonio Aguilar, un exdirigente de Falange Española de las JONS que ha estado vinculado a varios grupos filonazis. www.newtral.es/juan-antonio-aguilar-investigacion-inaki-aguirre-falang
cocolisto #10 cocolisto
#5 Eso es un ad hominen de libro. Si no te gusta el personaje busca alternativas para saber qué dijo Putin íntegramente sin el filtro tendencioso de los medios al uso y ponlo en meneame.
Y creo que es interesante saber que dice quién sobre qué en un asunto tan serio que nos puede llevar a un armagedon antes de suspirar.
ElenaCoures1 #19 ElenaCoures1
#5 www.youtube.com/watch?v=pgdjFjVphos
¿Quién en España sigue a Alexander Dugin, el artífice del nuevo fascismo ruso?
Exacto: Juan Antonio Aguilar
Fascismo del que gusta en Menéame
Ildrain #3 Ildrain
Es largo y aún no lo he leído, me lo guardo para luego. Pero voto positivo porque me parece muy interesante subir este tipo de noticias que, al final, nos pueden llegar a afectar muchísimo.
Gracias!
vviccio #11 vviccio
Anexión de Crimea, anexión del Donbás, anexión de lo quede de Ucrania, anexión de parte de Polonia, anexión de parte de Lituania, anexión de...
Don_Pixote #21 Don_Pixote *
"Este año ya se han liberado más de 300 poblaciones, incluidas grandes ciudades que el enemigo había convertido en núcleos fortificados, repletos de fortificaciones de larga duración. No resistieron, se vieron impotentes ante el valor y el arte militar de nuestros combatientes."

xD xD xD "GRANDES CIUDADES"

La mas "grande" Prokovsk con 60000 habitantes antes de la guerra y ni siquiera la controlan

La ciudad grande a nivel de Ponferrada o Alcoy
#13 veratus_62d669b4227f8
Me da igual quien sea el mensajero si el mensaje aporta algo.
#24 Samaritan
#23 Si lo dices tu ... pues será
#14 Samaritan *
Dice que EEUU está colaborando en las negociaciones, pero fue quien nos metió a todos en este follón.
#22 Samaritan *
#18 El que tengo yo en el culo.
ElenaCoures1 #23 ElenaCoures1
#22 Tú sabrás donde, pero bulo es
