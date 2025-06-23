Hoy en día vemos que la situación geopolítica en el mundo sigue siendo tensa y, en algunas regiones, se está volviendo simplemente crítica. En Europa se inculca a la gente el miedo a un inevitable enfrentamiento con Rusia: se dice que hay que prepararse para una gran guerra. Los responsbales se guían por intereses políticos momentáneos, personales o grupales, pero no por los intereses de sus pueblos, y aumentan cada vez más el grado de histeria. Es una mentira, una locura, una simple locura sobre una supuesta amenaza rusa a Europa.