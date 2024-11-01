edición general
9 meneos
13 clics
Hipérbole judicial en busca de alguna financiación ilegal del PSOE

Hipérbole judicial en busca de alguna financiación ilegal del PSOE

Nunca un juez tuvo en sus manos una documentación parecida de ningún partido político. Ni pidió tanta información de tantos dirigentes y trabajadores de una formación con tan escasos indicios de delito. Ni siquiera nadie se atrevió a tanto en la causa abierta por la caja b del PP, un caso investigado, juzgado por la Audiencia Nacional. El PP, condenado en ese proceso, disfrutó durante al menos 20 años de unos ingresos en metálico de ocho millones de euros abonados por empresarios, muchos de ellos contratistas de la administración pública.

| etiquetas: ismael moreno , financiación psoe , hipérbole judicial
7 2 0 K 114 actualidad
11 comentarios
7 2 0 K 114 actualidad
Desideratum #1 Desideratum *
La Judicatura de bien, salvapatrias y activista, está completa y absolutamente desatada y sigue, sin desviarse ni un milímetro del manual establecido por ese pudridero antidemocrático del enano acomplejado del bigote, Mr six pack, también conocido como el genocida de la guerra de Irak, de: "el que pueda hacer que haga".
2 K 58
miq #4 miq *
Después de lo de Abalos, Cerdán, Koldo, Leire, etc., seguimos dando la culpa al lawfare?
1 K 20
Pacman #5 Pacman
#4 y el y tu más, claro
Y el comodin clásico
y el "el profe me tiene manía"
Y las lamidas de los medios comprados

Pero nunca es culpa de ellos. Eso no. Son la perfección, pero no lo comprendemos.
1 K 29
wata #6 wata
#4 De momento no hay sentencia. Y ya hay suficientes hechos pasados en que cosas que parecían muy claras quedaron en nada. Ahí tienes a Camps.
2 K 52
Desideratum #7 Desideratum *
#4 ¿Lawfare? En ningún momento se menciona eso en la noticia.

Lo que sí se hace evidente, para cualquiera que no rosque boina, es la descomunal diferencia de comportamiento de la Judicatura cuando se trata de investigar al PP y se compara con cualquier otro partido.

No ver esto es un ejercicio de idiocia o, tal vez autoengaño, que merecería ser tratado por un buen terapeuta.

Es más que evidente que el juez ha emprendido una investigación prospectiva basándose en un descuadre de 500 euros,…   » ver todo el comentario
1 K 38
Supercinexin #10 Supercinexin
#4 Ni siquiera eres capaz de nombrar ahora mismo ni uno solo de los supuestos delitos que esa gente supuestamente ha cometido, ni hablemos ya de sus detalles. Por eso tienes que decir "lo de...", porque no tienes ni puta idea, sólo has oído en la tele que "la UCO investiga...".

Con eso ya lo digo absolutamente todo.
0 K 20
Barney_77 #8 Barney_77
No tan fuerte Nacho...  media
1 K 20
Desideratum #11 Desideratum
#8 Eres muy original....

repitiendo varias decenas de veces en la misma viñeta. :troll:
0 K 20
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Aver qué pasa cuando se hagan públicos los datos (que están bajo secreto de sumario)
0 K 11
MJDeLarra #9 MJDeLarra
Yo si me se de un partido al que los jueces miraron aún más que al PSOE...
0 K 10
#2 sliana
Le gustan los retos, ir a por el PP es demasiado fácil. Es burdo, pero va con ello
0 K 7

menéame