De héroe en plena DANA a dormir bajo un puente en Málaga: "Nadie me ayuda"

Durante las horas más críticas de la DANA que azotó Málaga en 2024, cuando el agua arrastraba coches y el miedo paralizaba a vecinos enteros, un joven se lanzó a la corriente sin pensar en el riesgo. Mansour Konte rescató a una mujer atrapada en plena calle y su gesto fue grabado, compartido y aplaudido miles de veces en redes sociales. En cuestión de horas, su rostro se convirtió en el símbolo de la solidaridad frente a la catástrofe.