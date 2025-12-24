De héroe en plena DANA a dormir bajo un puente en Málaga: "Nadie me ayuda"

Durante las horas más críticas de la DANA que azotó Málaga en 2024, cuando el agua arrastraba coches y el miedo paralizaba a vecinos enteros, un joven se lanzó a la corriente sin pensar en el riesgo. Mansour Konte rescató a una mujer atrapada en plena calle y su gesto fue grabado, compartido y aplaudido miles de veces en redes sociales. En cuestión de horas, su rostro se convirtió en el símbolo de la solidaridad frente a la catástrofe.
| etiquetas: sociedad , málaga , inmigración
Ya paso en la pandemia y no hemos aprendido.
Mientras la gente que ayudaba desinteresadamente quedó en el ostracismo y en el olvido, eso cuando no un año después era despreciados (como miles de personal sanitario).
Los que se llevaron millones en comisiones por gestionar mascarillas han llegado a vivir como reyes y ser aplaudidos.
En este país no sale a cuenta ayudar si no te vas a llevar nada a cambio
Hombre, tampoco es eso, estoy seguro de que Mansour no se arrepiente de lo que hizo.