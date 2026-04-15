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Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio

Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio

Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz La niña, que estaba en una actividad extraescolar, ha sido trasladada al hospital

| etiquetas: herida , bala , colegio , badajoz
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6 comentarios
16 3 0 K 382 actualidad
#3 astur365_628eed2f50e0f
Badajoz, 9 mm , clan
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Gadfly #4 Gadfly
#3 elijo clan!
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ThePato #2 ThePato
Si pones en un buscador "tráfico de armas Badajoz" es sorprendente la cantidad de resultados.
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Bonito pais estamos dejando a nuestros crios
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Asimismov #5 Asimismov
#1 Bonitos agujeros estamos dejando a nuestros críos.
1 K 22
#6 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
1 K 14

menéame