Hay una industria perdiendo 42.000 puestos de trabajo y desangrándose ante nosotros: Hollywood

La industria del entretenimiento en Los Ángeles atraviesa su peor crisis en décadas, con una caída vertiginosa en el número de producciones y empleos

Veelicus #2 Veelicus
Mejor, son parte de la invasion cultural americana, cuanto menos mejor
#9 rekus *
Han gastado trillones en convencernos de que nazis=comunistas y de que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los americanos.

Objectivo cumplido. Caro, pero cumplido.
#7 Abril_2025
#teahorrounclick

En el éxodo de producciones: el número de proyectos de Hollywood que se filman fuera de California, principalmente en estados con incentivos fiscales más competitivos, como Georgia y Nuevo México, ha subido un 25%.
#10 Eukherio *
#7 Nunca nadie quería admitir que los americanos subvencionaban a tope su cine. Fue aparecer otros con mejores subvenciones (Londres ha pillado bastante superproducción americana a base de incentivos fiscales) y empezar a caer ellos.

Además, tienen una crisis brutal con los directivos, que ya desde hace años no aprueban un proyecto si no tienen un par de tablas delante que digan que es la apuesta más segura.
beltzak #12 beltzak
#7 O Canada… Montreal creo que era una de las mayores industrias en estudios cinematográficos de efectos especiales y CGI.
#6 Marisadoro
La buena noticia del día.
fareway #1 fareway
Seguro que Trump solucionará el problema.
pitercio #8 pitercio *
Que les folle un pez, Nemo o tiburón martillo de Piratas del Caribe, el que prefieran.
kit #5 kit *
Get woke, go broke.
obmultimedia #11 obmultimedia
#5 la respuesta es mucho mas sencilla y menos sensacionalista (ni conspiranoica), cada vez se hacen mas producciones fuera de EEUU para abaratar costes, se van a Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia...
#3 MPR
Bueno, sobran, todos esos guionistas y más

:-D
