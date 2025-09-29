·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6194
clics
Carteles de cine africanos que de tan malos, son buenos [eng]
6220
clics
Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado
8951
clics
Multan con cien euros a un vecino de Calahorra por colgar un cuadro en casa: "Mi sueño se ha derrumbado por culpa de este vecino"
3895
clics
Muere una joven tras volver a su piso después de ser atendida en Urgencias
4722
clics
Cuando viene uno del PP con el "cuento" de que China es una amenaza
más votadas
529
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
373
Muere una joven tras volver a su piso después de ser atendida en Urgencias
431
El 40% de las españolas que tienen que viajar a Bruselas para abortar son de Madrid: “Me sentí una criminal”
404
Alvise y Vito Quiles idearon el bulo de la ropa tirada al vertedero durante la DANA: el audio que muestra sus coacciones
319
Última hora: han asaltado la sede de la ONU y han robado dos derechos humanos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
49
clics
Hay una industria perdiendo 42.000 puestos de trabajo y desangrándose ante nosotros: Hollywood
La industria del entretenimiento en Los Ángeles atraviesa su peor crisis en décadas, con una caída vertiginosa en el número de producciones y empleos
|
etiquetas
:
cine
,
industria
12
1
1
K
241
ocio
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
1
1
K
241
ocio
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Veelicus
Mejor, son parte de la invasion cultural americana, cuanto menos mejor
5
K
44
#9
rekus
*
Han gastado trillones en convencernos de que nazis=comunistas y de que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los americanos.
Objectivo cumplido. Caro, pero cumplido.
0
K
20
#7
Abril_2025
#teahorrounclick
En el éxodo de producciones: el número de proyectos de Hollywood que se filman fuera de California, principalmente en estados con incentivos fiscales más competitivos, como Georgia y Nuevo México, ha subido un 25%.
1
K
19
#10
Eukherio
*
#7
Nunca nadie quería admitir que los americanos subvencionaban a tope su cine. Fue aparecer otros con mejores subvenciones (Londres ha pillado bastante superproducción americana a base de incentivos fiscales) y empezar a caer ellos.
Además, tienen una crisis brutal con los directivos, que ya desde hace años no aprueban un proyecto si no tienen un par de tablas delante que digan que es la apuesta más segura.
0
K
8
#12
beltzak
#7
O Canada… Montreal creo que era una de las mayores industrias en estudios cinematográficos de efectos especiales y CGI.
0
K
8
#6
Marisadoro
La buena noticia del día.
1
K
17
#1
fareway
Seguro que Trump solucionará el problema.
0
K
15
#4
teneram
#1
Si, hace ya un mes
cnnespanol.cnn.com/2025/09/29/eeuu/trump-arancel-100-peliculas-extranj
0
K
19
#8
pitercio
*
Que les folle un pez, Nemo o tiburón martillo de Piratas del Caribe, el que prefieran.
0
K
12
#5
kit
*
Get woke, go broke.
0
K
10
#11
obmultimedia
#5
la respuesta es mucho mas sencilla y menos sensacionalista (ni conspiranoica), cada vez se hacen mas producciones fuera de EEUU para abaratar costes, se van a Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia...
0
K
11
#3
MPR
Bueno, sobran, todos esos guionistas y más
0
K
8
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Objectivo cumplido. Caro, pero cumplido.
En el éxodo de producciones: el número de proyectos de Hollywood que se filman fuera de California, principalmente en estados con incentivos fiscales más competitivos, como Georgia y Nuevo México, ha subido un 25%.
Además, tienen una crisis brutal con los directivos, que ya desde hace años no aprueban un proyecto si no tienen un par de tablas delante que digan que es la apuesta más segura.
cnnespanol.cnn.com/2025/09/29/eeuu/trump-arancel-100-peliculas-extranj