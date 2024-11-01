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Hallan los posibles restos del mosquetero d'Artagnan bajo una iglesia holandesa [ENG]

Hallan los posibles restos del mosquetero d'Artagnan bajo una iglesia holandesa [ENG]  

Más de 350 años después de la muerte del legendario mosquetero francés d'Artagnan, se han encontrado restos bajo el suelo de la iglesia de San Pedro y San Pablo en Maastricht. Charles de Batz de Castelmore, estrecho colaborador del "Rey Sol" de Francia, conocido como el conde d'Artagnan murió durante el sitio de Maastricht en 1673, y más tarde fue inmortalizado por Alejandro Dumas como amigo de los Tres Mosqueteros. Durante mucho tiempo se rumoreó que sus restos estaban estaban enterrados en la iglesia, pero hasta ahora no se habían encontrado.

| etiquetas: dartagnan , mosquetero , charles de batz de castelmore
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
skaworld #2 skaworld
Que raro suena el d'Artagnan cuando sabes de sobra q el bueno bueno es D'Artacán
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vvega #6 vvega
#2 Por lo menos d'Artagnan está más o menos bien traído, ¿pero de dónde salió lo de llamarle Aramis a Dogos?
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woody_alien #8 woody_alien
#6 Los tres mosqueperros eran Pontos, Dogos y Amis :-P
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skaworld #10 skaworld
#6 #8 Siempre defenderé que por ideosincrasia del personaje... Era Protos  media
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Wir0s #13 Wir0s *
#2 Eran uno dos y tres los famosos mosqueperros y el pequeño Dartacán siempre va con ellos...{0x1f3b6} {0x1f3b6}

#6 Amis, Ponthos y Dogos según la canción
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Skiner #16 Skiner
#6 Porque eran mosqueperros y jugaban con el tema.
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DebaclesEverywhere #18 DebaclesEverywhere
#2 en la version francesa, que vi de pequeño ya que vivíamos en Francia, conservanban los nombres de la novela. Supongo que al contrario habría sido un escándalo nacional.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Un pavo con ese nombre estaba al servicio de Mazarino (no de Richelieu) Lo que no tenía era tres colegas que uno fuera un borracho empdernido, otro un cura follador y un tercero que era un fanfarrón proxeneta. O si los tenía, no eran famosos ni protagonistas del folletinero Dumas (publicaba en folletines, no es término despectivo)
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MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
#3 pues ese es del que dicen que han encontrado sus restos.
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
#4

Exacto, voto a bríos, pardiez. :roll:
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MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo
#7 Sacre bleu!
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skaworld #11 skaworld
#3 Home un borracho y un follarín que va de capillitas lo tenemos de colega todos.

Lo raro es que no incluyesen un mosquetero al que llamasen "el chino" y ya tenian la pandilla estandard
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#14 Tronchador.
#3 Todos tenemos esos amigos... Más o menos.
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Andreham #5 Andreham
Si quedó como en la foto, vaya destrozo le hicieron.
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GeneWilder #17 GeneWilder
Que le busquen en el costado el puntazo de vizcaína que lo llevó al otro barrio.
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#1 cocococo
Está un poco desmejorado.
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Skiner #15 Skiner
#1 Los Franceses estarán muy contentos de que este en los Paises Bajos. :troll:
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menéame