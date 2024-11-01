Hallan los posibles restos del mosquetero d'Artagnan bajo una iglesia holandesa [ENG]  

Más de 350 años después de la muerte del legendario mosquetero francés d'Artagnan, se han encontrado restos bajo el suelo de la iglesia de San Pedro y San Pablo en Maastricht. Charles de Batz de Castelmore, estrecho colaborador del "Rey Sol" de Francia, conocido como el conde d'Artagnan murió durante el sitio de Maastricht en 1673, y más tarde fue inmortalizado por Alejandro Dumas como amigo de los Tres Mosqueteros. Durante mucho tiempo se rumoreó que sus restos estaban estaban enterrados en la iglesia, pero hasta ahora no se habían encontrado.