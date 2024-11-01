edición general
Hakuna o el regreso del cristofascismo

Hakuna o el regreso del cristofascismo

Hakuna es uno de los frutos de la brutal represión política y religiosa orquestada por Wojtyla y Ratzinger contra la Teología de la Liberación, nacido en el seno del Opus Dei… Ni pensar en los pobres de la Tierra

Esteban_Rosador
Copio

Aparentemente, Hakuna es un inofensivo grupo de pop cristiano fundado en 2013 por el ex sacerdote del Opus Dei José Pedro Manglano. El origen de este conjunto de música solo puede inspirar desconfianza, pues el Opus Dei, tal como atestiguan infinidad de antiguos numerarios, supernumerarios, agregados o numerarias auxiliares, siempre ha funcionado con el secretismo y la hipocresía una secta. “El minuto heroico”, la fantástica miniserie documental de Mònica Terribas Sala, muestra cómo la “obra” ha explotado, manipulado, maltratado y saqueado a miles de personas, con el pretexto de que solo les ayudaba a transitar por el camino de la santidad.

Aunque el opus dei se vista de música popular, opus dei se queda.
2 K 46
cocolisto
El regreso de los muertos vivientes.
0 K 19
Torrezzno
No olvidemos a Rosalia, otra cristofascista.
0 K 19
Leon_Bocanegra
Prefiero a Fe +1.
0 K 10
ayatolah
Menudo artículo y eso que está escrito desde la trinchera de al lado (que no la misma trinchera, ojo)

PD:
Yo me quedo con los genuinos:
youtu.be/TcBe2HqIIZo?si=wJSnqi6xXGOPAOUA
0 K 10
CharlesBrowson
cual columna de panzer!!! indistinguibles!
0 K 7

