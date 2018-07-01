edición general
¿Por qué gusta tanto la cerveza si al principio la odiamos por su sabor amargo? Porque es un gusto aprendido

En la infancia nos gusta todo lo graso y lo dulce, pues son sabores que ayudan a los humanos a crecer. Pero rechazamos lo amargo, ya que este sabor suele estar asociado a alimentos tóxicos o no aptos para el consumo. Y resulta que la cerveza (¡sorpresa!) es un producto amargo. "Si no nos gusta la cerveza la primera vez es porque no hemos aprendido a que nos guste. La cerveza termina gustando por tres factores (1) porque el sabor amargo se aprende (2) porque está socialmente aceptara (3) por el efecto del alcohol.

Leclercia_adecarboxylata
El orden indiscutible en el siguiente:

Coca-cola > Fuze-tea > Aquarius de Naranja > Aquarius de Maracuyá > Te marroquí calentito > Chocolate a la taza > Agua fresquita > Café > Agua no fresquita > Bitter-kas > Cruzcampo > Semen de capibara > Cerveza
Eukherio
#2 Cambiando el aquarius de naranja por el kas de naranja y borrando el de maracuyá compro ese ranking.
andando
#2 Agua con un limón > Agua del grifo > resto
ACEC
#2 me perturba qur hayas probado el semen de capibara
okeil
En realidad la cerveza no es amarga, el amargor se lo da el lúpulo, sin él, la cerveza sería dulzona y un tanto insípida, poco agradable.
ElBeaver
#11 El lúpulo apareció por primera vez en la elaboración de cerveza alrededor del siglo IX en Europa. Los primeros registros escritos de monjes benedictinos en Francia y Alemania documentan su uso para el sabor y la conservación, reemplazando las antiguas mezclas de hierbas llamadas " gruit ". Si bien antes se recolectaba para otros usos, el lúpulo se convirtió en un ingrediente común y cultivado en la Edad Media, lo que permitió que la cerveza fuera más estable, se transportara mejor y controlara su amargor. Alemania lideró su uso comercial en los siglos XII y XIII.
Catapulta
Yo bebo cerveza pero no es un sabor que me guste, es que si tomo refrescos y empalaga mucho y cansa de beber. Es como ir al bar a tomar tazas de chocolate, están mejor, pero tras la segunda no puedes más. En su día tomaba sweeps dry que era menos dulce. Y luego entre alcoholes el vino tiene un amargor de taninos que no .. Es más pasable la cerveza. Pero la realidad es que hay poca variedad de alcoholes ligeros y tienes que elegir por barato y pasable. Mi caso.
encurtido
#6 A mí me pasa que hace años dejé de tomar alcohol y tampoco me entusiasma la cerveza, pero de entre el catálogo de horrores que suele ser la oferta de refrescos en bares me pido cerveza 0.0.
Catapulta
#8 tostada 00 pido tambien
encurtido
#16 Sí, Castillo, soy de la provincia. El problema es el mismo que con los zumos (que al final es lo que es), el sabor dulce me parece demasiado empalagoso para comer, pero válido para desayunos o meriendas.

Es el problema que en general le veo a las bebidas para simplemente tapear fuera, o llevan alcohol, o químicos raros, o son zumos. Así que por eliminación me pido cerveza 0.0. Y como #12, la tostada 0.0 se ha impuesto de tal forma que en el pueblo de Madrid donde vivo ahora prácticamente no hay otra cerveza sin alcohol que la Mahou 0.0 tostada y es lo que suelo pedir.
andando
#8 recomiendo el mosto tinto, en mi pueblo se le conoce por la marca Salobreña.... eso sí, es bastante dulzon
alfema
#8 Aquí otro que desde hace años sólo toma cerveza 0,0, sobre todo en verano fresquita baja que da gusto.
azathothruna
Yo no he superado el odio por el sabor amargo.
Menos mal
Kuruñes3.0
A todos los animales les gusta la cerveza. La puede de usar hasta para cazar insectos. Es sano alimento y el cuerpo lo sabe.
antesdarle
Pues igual que el café
aPedirAlMetro
#1 O que lamer ojetes, o la tortilla de patatas sin cebolla (que viene a ser lo mismo).
Edheo
#4 No se que le ves de parecido, lamer un ojete con la tortilla (con o sin cebolla).

Tu comentario, esconde una vida intensa y con muchos detalles que delatar.... por favor, expláyate más.
canduteria
Es decir comes mierda, al final te gusta :roll:
Robe7064
Porque es refrescante. El vino, la chicha y otras bebidas fermentadas, dulces o no, no tienen ese efecto.
ElBeaver
Alguien que dice que todas las cervezas saben igual, reto al meneante promedio a señalar en esta imagen cuántos tipos de cerveza ha probado.www.themadfermentationist.com/2018/07/craft-beer-connections-brewery.h
Esfingo
#14 Te has equivocado de enlace que ese es sobre cerveceras y sus dueños.
menéame