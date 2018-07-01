¿Por qué gusta tanto la cerveza si al principio la odiamos por su sabor amargo? Porque es un gusto aprendido

En la infancia nos gusta todo lo graso y lo dulce, pues son sabores que ayudan a los humanos a crecer. Pero rechazamos lo amargo, ya que este sabor suele estar asociado a alimentos tóxicos o no aptos para el consumo. Y resulta que la cerveza (¡sorpresa!) es un producto amargo. "Si no nos gusta la cerveza la primera vez es porque no hemos aprendido a que nos guste. La cerveza termina gustando por tres factores (1) porque el sabor amargo se aprende (2) porque está socialmente aceptara (3) por el efecto del alcohol.
Coca-cola > Fuze-tea > Aquarius de Naranja > Aquarius de Maracuyá > Te marroquí calentito > Chocolate a la taza > Agua fresquita > Café > Agua no fresquita > Bitter-kas > Cruzcampo > Semen de capibara > Cerveza
Es el problema que en general le veo a las bebidas para simplemente tapear fuera, o llevan alcohol, o químicos raros, o son zumos. Así que por eliminación me pido cerveza 0.0. Y como #12, la tostada 0.0 se ha impuesto de tal forma que en el pueblo de Madrid donde vivo ahora prácticamente no hay otra cerveza sin alcohol que la Mahou 0.0 tostada y es lo que suelo pedir.
Menos mal
Tu comentario, esconde una vida intensa y con muchos detalles que delatar.... por favor, expláyate más.