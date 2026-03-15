edición general
21 meneos
87 clics
Guerra en Irán: a los eurodiputados les cuesta situar este país de Oriente Medio en un mapa en blanco [FR]

Guerra en Irán: a los eurodiputados les cuesta situar este país de Oriente Medio en un mapa en blanco [FR]

Benjamin Haddad, el ministro encargado de Europa, intenta desviar la atención señalando el estrecho de Ormuz. La eurodiputada del PS Emma Rafowicz señala a Bulgaria, mientras que su homóloga de Renaissance, Fabienne Keller, señala espontáneamente a Turquía. En cuanto a la ecologista Marie Toussaint, elige Afganistán tras dudar largamente. David Cormand, también eurodiputado ecologista, cree tener la respuesta al señalar a Arabia Saudí.

| etiquetas: irán , guerra , eurodiputados , mapa , ubicación
18 3 1 K 405 actualidad
16 comentarios
18 3 1 K 405 actualidad
Comentarios destacados:    
Beltenebros #1 Beltenebros *
Que eso hubiera ocurrido en EEUU no nos habría sorprendido, pero con políticos franceses.... Madre mía cómo está el patio.
8 K 155
Eibi6 #6 Eibi6
#1 puedo entender que a la hora de señalar en un mapa pongas el dedo en Irak, o incluso occidente de Afganistán... Pero señalar Turquía o Arabia Saudi es para que los expulsen del europarlamento
3 K 48
Beltenebros #9 Beltenebros *
#6
Pues también han señalado Bulgaria.
xD xD xD
#4 también lo ha recordado.
1 K 30
Eibi6 #15 Eibi6
#9 esa ya es para expulsarla de su país directamente :-D
0 K 10
#8 Pitchford
Los estudios de geografía son ya muy locales, a nivel de región fundamentalmente..
1 K 27
Beltenebros #10 Beltenebros *
#3 #8
No entiendo bien tu comentario. Con todos los respetos, parece que intentas justificar lo injustificable.
#5 Muy agudo. ;)
0 K 20
asola33 #14 asola33
#8 Tiene su lógica, empezar por el entorno del niño e ir avanzando, pero no pasan de la región autónoma que curiosamente es de quien depende la enseñanza.
1 K 27
elgranpilaf #5 elgranpilaf
Pero seguro que las islas caimán la situan milimétricamente
1 K 26
powernergia #2 powernergia
Imaginaros Trump, ya sorprendería si acertara el continente.
2 K 24
EsUnaPreguntaRetórica #4 EsUnaPreguntaRetórica
#2 La eurodiputada del PS Emma Rafowicz señala a Bulgaria

:shit:
1 K 24
Supercinexin #7 Supercinexin
Esta gente nos gobierna. Auténticos analfabetos funcionales.
0 K 20
cocolisto #11 cocolisto
Que vergüenza el país que era cuna de tantos intelectuales. Terminaremos como Argentina, el país con mayor influencia y especialistas en psicología y psiquiatra y acabando dirigidos por un presidente psicópata.
0 K 20
WcPC #3 WcPC *
Venía despotricar...
Como es normal...
Pero he visto donde señala una de las mujeres y es básicamente cerca de Siria...
Otro señala el estrecho de Ormuz...
No sé yo, un mapa pequeño (pone el mundo entero y es un país en medio de un continente, no rodeado de agua o ningún accidente geográfico que se marque en el mapa) es normal confundirse ligeramente.
No es que no sepan donde está.
0 K 12
arturios #12 arturios
Hace muchos años, cuando existía el "Caiga Quien Caiga", se les ocurrió, en el aniversario de la Constitución, hacer preguntas facilitas a nuestros ilustres representantes políticos, sólo una del Pp dio con la respuesta correcta :palm:

Para ser parlamentario deberían, además de tener los votos suficientes, pasar por un examen de aptitud (y de actitud también).
0 K 11
vviccio #13 vviccio *
Deben vivir en una burbuja dorada ajenos a la realidad porque en cualquier noticia sobre la guerra vienen infografías y mapas.
Lo que deben hacer muy bien es hacer la pelota al superior y poner zancadillas a los inferiores.
0 K 11
Elbaronrojo #16 Elbaronrojo *
A lo mejor no se enseña geografía como cuando en segundo de bup tenía que comprar unos mapas en blanco en la papelería y luego rellenarlos con nombre de ciudades y accidentes geográficos después de buscarlos en un atlas.
0 K 10

menéame