Guerra en Irán: a los eurodiputados les cuesta situar este país de Oriente Medio en un mapa en blanco [FR]

Benjamin Haddad, el ministro encargado de Europa, intenta desviar la atención señalando el estrecho de Ormuz. La eurodiputada del PS Emma Rafowicz señala a Bulgaria, mientras que su homóloga de Renaissance, Fabienne Keller, señala espontáneamente a Turquía. En cuanto a la ecologista Marie Toussaint, elige Afganistán tras dudar largamente. David Cormand, también eurodiputado ecologista, cree tener la respuesta al señalar a Arabia Saudí.
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Pues también han señalado Bulgaria.
#4 también lo ha recordado.
No entiendo bien tu comentario. Con todos los respetos, parece que intentas justificar lo injustificable.
#5 Muy agudo.
Como es normal...
Pero he visto donde señala una de las mujeres y es básicamente cerca de Siria...
Otro señala el estrecho de Ormuz...
No sé yo, un mapa pequeño (pone el mundo entero y es un país en medio de un continente, no rodeado de agua o ningún accidente geográfico que se marque en el mapa) es normal confundirse ligeramente.
No es que no sepan donde está.
Para ser parlamentario deberían, además de tener los votos suficientes, pasar por un examen de aptitud (y de actitud también).
Lo que deben hacer muy bien es hacer la pelota al superior y poner zancadillas a los inferiores.