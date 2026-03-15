Guerra en Irán: a los eurodiputados les cuesta situar este país de Oriente Medio en un mapa en blanco [FR]

Benjamin Haddad, el ministro encargado de Europa, intenta desviar la atención señalando el estrecho de Ormuz. La eurodiputada del PS Emma Rafowicz señala a Bulgaria, mientras que su homóloga de Renaissance, Fabienne Keller, señala espontáneamente a Turquía. En cuanto a la ecologista Marie Toussaint, elige Afganistán tras dudar largamente. David Cormand, también eurodiputado ecologista, cree tener la respuesta al señalar a Arabia Saudí.