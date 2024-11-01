edición general
La Guardia Civil detiene a Álvaro Romillo, el empresario que financió a Alvise Pérez, por la supuesta estafa con criptomonedas

Agentes de la Guardia Civil han detenido este jueves a Álvaro Romillo, el empresario del sector de las criptomonedas que financió a Alvise Pérez, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. La detención se ha producido en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional por la supuesta estafa de Madeira Invest Club (MIC). Recientemente, se han aportado al sumario sendos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria.

angelitoMagno #4 angelitoMagno
Ya empiezan a caer corruptos gracias a Alvise. Después dirán que no cumple.
2 K 32
pepel #1 pepel
Hay que limpiar las cloacas; vaya trabajo repugnante.
1 K 23
enriquefriki #8 enriquefriki
Ladrones de guante blanco...pero ladrones
0 K 14
TonyStark #2 TonyStark
y al folla ardillas nadie le detiene?
1 K 14
obmultimedia #3 obmultimedia
#2 Estan intentando conseguir que le quiten el aforamiento
2 K 25
frg #7 frg
#6 ¡Varias! Lo dudo. La "patina" de mierda/grasa le da aroma, textura y forma tanto al gorro como a la mascarilla.  media
0 K 12
frg #5 frg
Se ruega poner la foto sin mascarilla, no vaya a ser que lo reconozca alguien.  media
0 K 12
uyquefrio #6 uyquefrio
#5 Me surge la misma duda que con Chema Alonso, ¿tendrá varias mascarillas? :roll:
0 K 10
#11 mr._cortimer
Luis CryptoMongo
0 K 11
oceanon3d #10 oceanon3d
Con esta ultraderecha de Alvise los jueces si van con prisas; divide al PP y no suma.
0 K 9
#9 NireeN
TrulloSpain.
0 K 6

