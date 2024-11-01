La Guardia Civil detiene a Álvaro Romillo, el empresario que financió a Alvise Pérez, por la supuesta estafa con criptomonedas

Agentes de la Guardia Civil han detenido este jueves a Álvaro Romillo, el empresario del sector de las criptomonedas que financió a Alvise Pérez, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. La detención se ha producido en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional por la supuesta estafa de Madeira Invest Club (MIC). Recientemente, se han aportado al sumario sendos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria.