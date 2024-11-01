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Guadalajara prohíbe el burka y el niqab en edificios municipales

Guadalajara prohíbe el burka y el niqab en edificios municipales

El Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado este viernes una regulación del acceso a edificios municipales para personas con el rostro cubierto. La medida establece que los ciudadanos podrán entrar con elementos como burka, niqab, cascos u otros, pero deberán descubrir su rostro cuando sea necesario para su identificación en trámites administrativos o actuaciones que lo requieran.

| etiquetas: burka , niqab , edificios municipales , prohíben , identificación
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24 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 daniMate
Si entran monjas, o judíos de esos con el gorrito canijo, Jeques con turbante, o mi abuela que siempre llevó pañuelo, también se lo prohibirán??
2 K 43
#4 Jacusse
#3 al tercer comentario llegó el de las monjas.

Nervioso estaba.
5 K 57
#8 daniMate
#4 es que es de cajón. ¿Que le molesta a nadie que alguien lleve el pelo cubierto?
Otra cosa es que no se le vea la cara, pero llevar el pelo cubierto (por la razón que sea) no debería molestarnos.
Ni eso, ni llevar falda o vestido, ni pantalón corto, ni un crucifijo colgado al cuello o la marca de mercedes en un colgante,....
2 K 27
#12 Jacusse
#8 el burka cubre algo más que el pelo, eh.
1 K 17
#15 nanovilla
#12 el burka no es el niqab
0 K 6
#18 daniMate
#12 es que no hablo del burka, obvio.
Hablo de llevar el pelo tapado.
Del pañuelo, gorra, etc.
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Connect #16 Connect
#3 Las monjas llevan la cara tapada? No sé, ¿de dónde eres que nunca has visto una monja?
1 K 24
#19 daniMate
#16 es que no hablo del burka. Hablo de pañuelo.

Llevar pasamontañas o la cara tapada nunca se ha podido y no debería poderse.

Pero elos pañuelos , gorritos etc, no molestan a nadie.
0 K 11
Noeschachi #7 Noeschachi
Con esta relevante medida están violando los derechos de unos cero vecinos de la Alcarria mas menos. Copiando guerritas culturales que han visto en tik tok
1 K 32
maldia #2 maldia
También han prohibido el acceso a edificios municipales a osos polares.
1 K 31
Chinchorro #13 Chinchorro
Buf, han solucionado de un plumazo todos los problemas de la ciudad.
2 K 23
mmlv #20 mmlv
Ya pueden estar tranquilos los ciudadanos de Guadalajara, la gente no dormía por las noches sabiendo que se podía entrar con burka al ayuntamiento
0 K 20
ipanies #23 ipanies
Si es así tal cual es inconstitucional, así que voto bulo.
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Alegremensajero #1 Alegremensajero
Pero con una gorra o un sombrero sí se puede seguro... Esas son las preocupaciones de los ciudadanos de Guadalajara, al menos viendo lo que votan y las prioridades de éstos.
3 K 9
salchipapa77 #5 salchipapa77
#1 "La medida establece que los ciudadanos podrán entrar con elementos como burka, niqab, cascos u otros, pero deberán descubrir su rostro cuando sea necesario para su identificación en trámites administrativos o actuaciones que lo requieran."


Con leer la entradilla hubiera bastado.
3 K 26
silvano.jorge #9 silvano.jorge
#5 titular sensacionalista para el click bait
2 K 29
karlos_ #10 karlos_
#5 Hace ya años cuando era un joven con Ciclomotor. En las gasolineras habian señales de prohibido ir con casco y se seguía, sino ni te abrian el surtidor ni la puerta para entrar.

Y ahora aún discutiendo si A o B
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UnoYDos #22 UnoYDos *
#5 A ver si sube mas rápido tu comentario. Tiene cojones que siendo el 5 aun haya gente que se haya quedado en el titular y caiga en el error. Lo de este sitio no tiene nombre.
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CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Mis dieses
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oceanon3d #11 oceanon3d *
#6 Me surgen preguntas ¿Cuantas mujeres han entrado en ese sitio en la última década con burka? ¿Una? ¿Ninguna?

¿Cuantas mujeres con un burka has visto en tu ciudad este último año? ¿Has visto solo una alguna vez?

Tus "dieces" dicen mucho de ti y tus prioridades. Y de las prioridades de partidos que venden humo para simples.
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CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
#11 que me suelte el brazo, señora!
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oceanon3d #17 oceanon3d
#14 Que remedio.
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#21 moratos
Medidas cara a la galería con un impacto real igual a cero. Una norma que no se aplicará nunca y que sirve para que ciertos tipos de votontos demuestren su racismo
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MyNameIsEarl #24 MyNameIsEarl
No ha entrado en el ayuntamiento de Guadalajara alguien con burka o niqab desde antes de la reconquista.
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menéame