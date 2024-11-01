Guadalajara prohíbe el burka y el niqab en edificios municipales

El Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado este viernes una regulación del acceso a edificios municipales para personas con el rostro cubierto. La medida establece que los ciudadanos podrán entrar con elementos como burka, niqab, cascos u otros, pero deberán descubrir su rostro cuando sea necesario para su identificación en trámites administrativos o actuaciones que lo requieran.
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Nervioso estaba.
Otra cosa es que no se le vea la cara, pero llevar el pelo cubierto (por la razón que sea) no debería molestarnos.
Ni eso, ni llevar falda o vestido, ni pantalón corto, ni un crucifijo colgado al cuello o la marca de mercedes en un colgante,....
Hablo de llevar el pelo tapado.
Del pañuelo, gorra, etc.
Llevar pasamontañas o la cara tapada nunca se ha podido y no debería poderse.
Pero elos pañuelos , gorritos etc, no molestan a nadie.
Con leer la entradilla hubiera bastado.
Y ahora aún discutiendo si A o B
¿Cuantas mujeres con un burka has visto en tu ciudad este último año? ¿Has visto solo una alguna vez?
Tus "dieces" dicen mucho de ti y tus prioridades. Y de las prioridades de partidos que venden humo para simples.