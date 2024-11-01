Guadalajara prohíbe el burka y el niqab en edificios municipales

El Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado este viernes una regulación del acceso a edificios municipales para personas con el rostro cubierto. La medida establece que los ciudadanos podrán entrar con elementos como burka, niqab, cascos u otros, pero deberán descubrir su rostro cuando sea necesario para su identificación en trámites administrativos o actuaciones que lo requieran.