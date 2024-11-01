edición general
Un grupo de abogados por Israel le hace una advertencia a la industria televisiva y cinematográfica del Reino Unido sobre el boicot israelí

"Si la industria televisiva y cinematográfica del Reino Unido colabora con actos contrarios a esta legislación, es probable que las propias organizaciones incurran en infracción".

5 comentarios
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Los Abogados del Reino Unido por Israel no dicen nada sobre las ilegalidades internacionales y crinenes contra la humanidad que comete su patrocinador con la invasión y genocidio de Palestina, no?

Si es que son el mal hecho carne, y siendo abogados, doblemente.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#1 #2 pues yo voy a tope con ellos.
Ojalá ganen.

Y detrás que vayan los demás países afectados con boicots a pedir el mismo trato con la sentencia en la mano
maquingo #5 maquingo
#4 Tiene que haber de todo
sempregalaico #1 sempregalaico
Son unos malnacido, estén donde estén y hagan lo que hagan....
pingON #3 pingON
se dice AMENAZA, CHANTAJE, .....
