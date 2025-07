Grindr no permite a los usuarios decir «No a los sionistas».

Grindr no permite a los usuarios añadir «no sionistas» a sus perfiles, pero sí permite cualquier otra frase que exprese preferencias políticas, religiosas y étnicas, según las pruebas realizadas por 404 Media en la plataforma y los informes de los usuarios. Varios usuarios recibieron un mensaje de error que decía «No se permite lo siguiente: no sionista, no sionistas». Sin embargo, pude añadir «sionista» a mi perfil (sin «no») y también pude añadir cualquier frase que se me ocurriera: «no árabes», «no negros», «no palestinos», «no musulmanes».