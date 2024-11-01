edición general
Google DeepMind lanza el modelo de predicción meteorológica más avanzado del mundo, WeatherNext 2 (eng)

Según DeepMind, WeatherNext 2 ya no requiere de un supercomputador sino que corre en un único chip en un ordenador desktop [ver vídeo de presentación]*, haciendo predicciones por horas a 15 días vista en 1 minuto, superando a ECMWF, el modelo actual más avanzado a nivel mundial y considerado el "Gold Standard" en predicciones meteorológicas. Disponible desde ya en Google Search, Gemini y la app Pixel Weather. (*Vídeo de presentación: www.youtube.com/watch?v=YQwqoEm_xis Artículo científico: arxiv.org/abs/2506.10772 )

alafia #1 alafia
Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF):
es.wikipedia.org/wiki/Centro_Europeo_de_Previsiones_Meteorológicas_a_
