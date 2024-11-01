El gobierno de Sánchez aprueba una transferencia de más de 1.300 millones a Defensa mientras entona el 'No a la guerra'

El Consejo de Ministros ha aprobado una transferencia de crédito de 1.339.500.000 euros al Ministerio de Defensa sin especificar el destino concreto de los fondos. En el resumen oficial del acuerdo publicado tras la reunión del Ejecutivo únicamente se señala que el dinero se destinará a "atender necesidades ineludibles". La medida se adopta en un contexto de presupuestos prorrogados, lo que obliga al Gobierno a realizar ajustes a lo largo del año mediante modificaciones o transferencias de crédito aprobadas directamente por el CM
| etiquetas: gobierno , sánchez , aprueba , transferencia , más , 1300 , millones , defensa
En su lugar haría lo mismo... y mira que soy antibelicista, pero eso no me impide ver que el mundo entero está en guerra
La guerra en unos dias va a ser historia, Trump sabe que no puede alargarlo más porque cada día que pasa es un clavo más rn su ataúd, dira que él solo ha logrado parar la no amenaza iraní y que con eso ya puede ir a por Cuba y luego volverá a hablar de Groelandia, Canadá... Todo para ocultar unos temas sin importancia.
Y mientras los pobres ingenuos que pensaban que Usa iba a derrocar a la dictadura se van a llevar una absoluta decepción (igual que se la van a llevar los venezolanos).
Yo creo que la posición del gobierno es razonable, que conste y la realidad es la realidad y seria temerario no adaptarse a ella como bien dices.
Pero si quieres que la gente lo vea así tienes que exponerlo así,
De nuevo digo, los del "no a la guerra" es el propio gobierno. Que son el gobierno, leches, debían de hablar siempre de forma especifica, detallada y precisa, no repitiendo… » ver todo el comentario
Del CNI a misiles: el Gobierno da pistas sobre la inyección extraordinaria de 1.300 millones a Defensa pero mantiene la incógnita
www.eleconomista.es/industria/amp/13817544/el-gobierno-no-aclara-para-
Pero no sé qué del "no a la guerra" y "yo no he firmado un incremento paulatino del gasto en defensa al 5% hasta 2035"