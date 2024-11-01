edición general
El gobierno de Sánchez aprueba una transferencia de más de 1.300 millones a Defensa mientras entona el 'No a la guerra'

El Consejo de Ministros ha aprobado una transferencia de crédito de 1.339.500.000 euros al Ministerio de Defensa sin especificar el destino concreto de los fondos. En el resumen oficial del acuerdo publicado tras la reunión del Ejecutivo únicamente se señala que el dinero se destinará a "atender necesidades ineludibles". La medida se adopta en un contexto de presupuestos prorrogados, lo que obliga al Gobierno a realizar ajustes a lo largo del año mediante modificaciones o transferencias de crédito aprobadas directamente por el CM

#1 detectordefalacias *
Yo a tope con el no a la guerra pero, ¿os habéis dado cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor?.

En su lugar haría lo mismo... y mira que soy antibelicista, pero eso no me impide ver que el mundo entero está en guerra
#15 perej
#1 como llevan mintiendo desde siempre, con el gasto en Defensa, ahora, cuando sería lógico gastar, solo parece más de lo mismo, pero con un punto de hipocresía.
vilujo #17 vilujo *
#1 esta en guerra porque un hijo de puta lo ha querido. ¿Tenemos que ir a la guerra a defender que? Si ni siquiera los usanos saben porque van.

La guerra en unos dias va a ser historia, Trump sabe que no puede alargarlo más porque cada día que pasa es un clavo más rn su ataúd, dira que él solo ha logrado parar la no amenaza iraní y que con eso ya puede ir a por Cuba y luego volverá a hablar de Groelandia, Canadá... Todo para ocultar unos temas sin importancia.

Y mientras los pobres ingenuos que pensaban que Usa iba a derrocar a la dictadura se van a llevar una absoluta decepción (igual que se la van a llevar los venezolanos).
Battlestar #18 Battlestar
#1 Los que hablan con eslóganes son los del gobierno, se ganan las criticas ellos mismos a pulso.

Yo creo que la posición del gobierno es razonable, que conste y la realidad es la realidad y seria temerario no adaptarse a ella como bien dices.
Pero si quieres que la gente lo vea así tienes que exponerlo así,

De nuevo digo, los del "no a la guerra" es el propio gobierno. Que son el gobierno, leches, debían de hablar siempre de forma especifica, detallada y precisa, no repitiendo…   » ver todo el comentario
#21 Borgiano
#1 Yo no a la guerra peeeeero........
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Defensa, se llama defensa, no para la guerra. Son cosas similares pero ni por asomo es lo mismo.
obmultimedia #23 obmultimedia
#2 Ya el cambio de nombre de Departamento de Defensa a Departamento de Guerra en EEUU fue una declaracion de intenciones en toda regla, nos lo decia a todos sin pudor.
sxentinel #6 sxentinel
Si vis pacem para bellum
#11 Zerjillo
#10 Ya. Pero el gasto militar en conjunto? El rescate a la banca? Lo que hizo falta en la pandemia?¿Realmente tratar a los inmigrantes que no están regularizados cuesta tanto? Porque unas noticias más abajo ya hay gente diciendo que no puede ser...
#7 Zerjillo
Y esto es una muestra de que el dinero lo pueden crear cuando les sale de las narices. Para la pandemia (bien hecho): dinero creado a espuertas. Para los militares (no tengo claro que esté tan bien empleado), dinero creado a espuertas. Para rescatar a la banca (mal empleado, en mi opinión), dinero creado a espuertas. Pero luego nos vienen los libertarras diciendo que no hay dinero para las pensiones, o para la sanidad y que madre mía que los negros que vienen de África nos van a arruinar porque van al hospital a curarse.
#10 encurtido
#7 Tengamos en cuenta las magnitudes. El gasto estimado en pensiones este 2026 es de unos 230.000 millones de euros, casi 200 veces lo de este artículo.
#13 soberao *
#10 Seguro que tienes a más familiares en tu entorno como jubilados que como militares. Normal que el gasto sea mayor cuando hay muchísima más gente. Los militares son 4 gatos y menos cuando hablamos de los que tienen plaza fija y los están abonando con pasta para pasearse y pegar tiros en maniobras. Y todo para el lobby sionista que hace dinero con la guerra y la muerte.
eltxoa #19 eltxoa
Podemos, PP, y Vox, best friends ever!!!
Harkon #4 Harkon
Algo más de info aquí:

Del CNI a misiles: el Gobierno da pistas sobre la inyección extraordinaria de 1.300 millones a Defensa pero mantiene la incógnita

www.eleconomista.es/industria/amp/13817544/el-gobierno-no-aclara-para-

Pero no sé qué del "no a la guerra" y "yo no he firmado un incremento paulatino del gasto en defensa al 5% hasta 2035"
pitercio #3 pitercio
Ya puede gastárselos en drones.
#22 Leclercia_adecarboxylata
Sí, lo ha aprobado al miniterio de Defensa, no al ministerio de Ataque.
#9 sliana
No a la guerra, correcto. Por qué hay gente que entiende "si a qué me ataquen"? Tan simplones son?
Casiopeo #12 Casiopeo
Cuanto más contrarios seamos a los belicistas, mas necesitamos un ejercito con capacidad de hacerse respetar en el mundo, es sencillo de entender si no eres exvicepresidente,,.
sleep_timer #16 sleep_timer
Que no quieras guerra no significa que te quedes indefenso.
#5 MenéameApesta
Fútbol sí, violencia no. Hijos de puta, os vamos a matar.
FunFrock #8 FunFrock
Y todo eso sin presupuestos generales
#14 Kuruñes3.0
Vaya forma de comfundir el culo con las temporas. Así le va ampliemos.
Natxelas_V #20 Natxelas_V
Pedro Sánchez mintiendo. Da igual cuando lo leas.
