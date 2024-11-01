El gobierno de Sánchez aprueba una transferencia de más de 1.300 millones a Defensa mientras entona el 'No a la guerra'

El Consejo de Ministros ha aprobado una transferencia de crédito de 1.339.500.000 euros al Ministerio de Defensa sin especificar el destino concreto de los fondos. En el resumen oficial del acuerdo publicado tras la reunión del Ejecutivo únicamente se señala que el dinero se destinará a "atender necesidades ineludibles". La medida se adopta en un contexto de presupuestos prorrogados, lo que obliga al Gobierno a realizar ajustes a lo largo del año mediante modificaciones o transferencias de crédito aprobadas directamente por el CM