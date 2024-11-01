El Gobierno eliminará trabas para que migrantes sin papeles accedan a la sanidad

El Consejo de Ministros aprobará el martes una medida para recuperar el acceso universal al sistema sanitario público. El objetivo es evitar que la falta de empadronamiento o de "papeles" se convierta en una barrera para recibir asistencia médica, especialmente en servicios de atención primaria y hospitalaria. Además, el decreto establecerá la obligación para todas las comunidades autónomas de garantizar este acceso universal. El Gobierno sostiene que la reforma permitirá reforzar el sistema sanitario público
| etiquetas: gobierno de españa , sanidad , inmigrantes , papeles
Punto.
Por no hablar de focos de contagio que pueden afectar al resto de la población.
Aparte del tema humanitario, que nos diferencia de los países de mierda, e a corto/medio plazo sale mas económico para las arcas del estado no dejar a esta gente detrás. Esto es así; si o si.
Lee mas, y sobre todo mas variado, que se te ven las costuras y te cuelan todas las trolas interesadas.
Punto.
Que mis hijos no tengan pediatra y q cuando me pase algo, no me atiendan porque PPVox
Todavía no he tenido que pagar ningún medicamento ni prueba médica. Pero si que pago cada vez más impuestos y cada vez tardan más en dar citas para mis hijos.
Es el primer paso.
Dejad de votar a políticos que os convencen de que lo publico no funciona bien y que se aseguran de que así sea.
Por otro lado, ya hace tiempo que en España, si tienes un trabajo o ingresos de cualquier tipo, los medicamentos se pagan o se copagan.
Luego está el virus del racismo y la intolerancia,pero eso no se quita ni con colonia.