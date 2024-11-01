edición general
8 meneos
14 clics

El Gobierno eliminará trabas para que migrantes sin papeles accedan a la sanidad

El Consejo de Ministros aprobará el martes una medida para recuperar el acceso universal al sistema sanitario público. El objetivo es evitar que la falta de empadronamiento o de "papeles" se convierta en una barrera para recibir asistencia médica, especialmente en servicios de atención primaria y hospitalaria. Además, el decreto establecerá la obligación para todas las comunidades autónomas de garantizar este acceso universal. El Gobierno sostiene que la reforma permitirá reforzar el sistema sanitario público

| etiquetas: gobierno de españa , sanidad , inmigrantes , papeles
7 1 0 K 103 actualidad
26 comentarios
7 1 0 K 103 actualidad
Comentarios destacados:        
FunFrock #1 FunFrock
Así funcionará aun mejor la sanidad pública
11 K 139
mosfet #2 mosfet
#1 Un plan sin fisuras.
2 K 37
Chinchorro #13 Chinchorro
#2 Por supuesto. Eso si, cuando la chacha latina ilegal le contagie unos buenos parásitos intestinales a la señora, que ni se le ocurra ir a la sanidad pública.
0 K 12
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#1 Lo que no puede funcionar bien nunca es un país con personas excluidas de la sanidad.
6 K 90
Aguarrás #4 Aguarrás *
#3 Lo que no puede funcionar es un sistema ahogado al que se le mete aún más carga.
Punto.
8 K 88
dandeoz #5 dandeoz
#4 sistema ahogado por el marcado desvío de dinero público a la sanidad privada, digamos todo.
4 K 67
ur_quan_master #16 ur_quan_master *
#4 Se pagan muchos impuestos y a lo mejor se reparten o se utilizan mal. Punto.
2 K 34
Aguarrás #20 Aguarrás
#16 Verdad como un templo.
1 K 24
ur_quan_master #22 ur_quan_master
#20 vale, pero no nos demos la razón aquí en público que nos mirarán mal el resto de usuarios xD
0 K 11
#17 DenisseJoel
#4 Pues no haber votado a Ayuso.
1 K -2
Aguarrás #21 Aguarrás
#17 A Ayuso y a otros subnormales parecidos que hay por todos lados los padezco, no les voto.
0 K 13
oceanon3d #25 oceanon3d *
#4 Lo que no puede funcionar es hablar sin saber nada de nada. Esta mas que demostrado que no darles aseso a inmigrantes de este tipo a la sanidad primaria deriva luego en enfermedades mas graves que copan las urgencias y multiplican por tres el costo.

Por no hablar de focos de contagio que pueden afectar al resto de la población.

Aparte del tema humanitario, que nos diferencia de los países de mierda, e a corto/medio plazo sale mas económico para las arcas del estado no dejar a esta gente detrás. Esto es así; si o si.

Lee mas, y sobre todo mas variado, que se te ven las costuras y te cuelan todas las trolas interesadas.

Punto.
0 K 8
#6 MenéameApesta
#1 Y tú quieres que funcione bien, por eso votarás a vox o al PP.
3 K 50
FunFrock #7 FunFrock
#6 si correcto. Quiero q mis padres tarden aún más en ser atendidos.
Que mis hijos no tengan pediatra y q cuando me pase algo, no me atiendan porque PPVox
2 K 31
#8 MenéameApesta
#7 Pero eres consciente de que proponen desfinanciar y privatizar la sanidad pública o vives en Narnia?
2 K 39
FunFrock #9 FunFrock
#8 tengo 42 años y llevo escuchando eso mismo desde los 15.
Todavía no he tenido que pagar ningún medicamento ni prueba médica. Pero si que pago cada vez más impuestos y cada vez tardan más en dar citas para mis hijos.
2 K 27
Ludovicio #11 Ludovicio
#9 Las citas tardan cada vez más, de forma intencionada, porque es la única forma que tienen los políticos de hacer que la sanidad privada tenga negocio.

Es el primer paso.

Dejad de votar a políticos que os convencen de que lo publico no funciona bien y que se aseguran de que así sea.
3 K 48
#15 MenéameApesta
#9 Tienes 42 años y aún no has podido comprobar que el PP recorta en sanidad y privatiza en todas las comunidades que gobierna? O que vox dice que los impuestos son un robo, que el dinero donde mejor está es el bolsillo de los ciudadanos?
Por otro lado, ya hace tiempo que en España, si tienes un trabajo o ingresos de cualquier tipo, los medicamentos se pagan o se copagan.
4 K 60
Bombástico #18 Bombástico
#1 Entonces para que funcione mejor aún excluyamos a gitanos, homosexuales y discapacitados.
0 K 8
vicus. #19 vicus.
#1 El problema nunca es de la gente, porque aunque parazca mentira, los inmigrantes son personas, el problema de que la sanidad se colapse es de que no se dedica la subvención suficiente, sobretodo donde gobierna la derechusma donde prima la sanidad privada en detrimento de la pública, pero claro, la culpa es del pobre, mientras los señoritos se dibieten desde la barrera viendo como se pelea la clase trabajadora entre ella.
0 K 20
cocolisto #10 cocolisto
Además del componente humano,mucho mejor que personas con enfermedades virales sean tratadas a que las vayan extendiendo.
Luego está el virus del racismo y la intolerancia,pero eso no se quita ni con colonia.
1 K 35
treu #24 treu
#23 el rollo de siempre. Vota a los otros que estan privatizando, y asi se van pasando la pelota pp y psoe.
1 K 19
Enero2025 #12 Enero2025
Pues ahora lo razonable es que el gobierno me pague los gastos médicos cuando viajo al extranjero
1 K 18
gale #26 gale
Jesucristo aprobaría esta medida.
0 K 10
GeneWilder #14 GeneWilder
¿Van a hacer algo para los que llevamos casi 40 años cotizando no nos veamos cada vez con listas de espera más largas y una atención primaria cada día más deteriorada?
0 K 10
#23 Finneward
#14 La gestión de la Sanidad Pública está en manos de las comunidades autónomas desde hace años. Si no te gusta como lo hacen... Ya sabes a quién NO votar.
0 K 7

menéame