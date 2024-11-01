El gas solo es necesario para cubrir la demanda durante el 15 % de un día medio en España, en comparación con casi el 90 % en Italia [ENG]

Mientras el resto de Europa se esfuerza por encontrar soluciones rápidas al aumento de los precios de la energía, España se está dando un baño de éxito. Las facturas de la electricidad en el continente se han disparado desde que Irán bloqueó el flujo de petróleo y gas a través del Estrecho de Ormuz y bombardeó instalaciones de producción de combustible en Oriente Medio en respuesta a los ataques aéreos de EE. UU. e Israel.
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Nosotros tenemos un 55% de renovables, pero Alemania tiene un 56% y ellos están pagando el doble.
Otros paises, como Portugal o Austria tienen más renovables que nosotros, y tambien pagan más caro.
Aquí se puede consultar el % por pais:
datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-ambiente/electricidad-generac
Quizás en Alemania no estén pagando el porcentaje de combustibles fósiles, quizás estén pagando los combustibles fósiles sin más.
Alemania tenía problemas para abastecerse de gas y más todavía después de las sanciones a Rusia. Alemania tiene problemas para conseguir gas suficiente, porque consume mucho, y eso debería suponer que el gas que consume Alemania es muy caro.
Lo de Portugal no sé como funciona. Por un lado, es impresionante que el 87 % de electricidad que… » ver todo el comentario