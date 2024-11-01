El gas solo es necesario para cubrir la demanda durante el 15 % de un día medio en España, en comparación con casi el 90 % en Italia [ENG]

Mientras el resto de Europa se esfuerza por encontrar soluciones rápidas al aumento de los precios de la energía, España se está dando un baño de éxito. Las facturas de la electricidad en el continente se han disparado desde que Irán bloqueó el flujo de petróleo y gas a través del Estrecho de Ormuz y bombardeó instalaciones de producción de combustible en Oriente Medio en respuesta a los ataques aéreos de EE. UU. e Israel.